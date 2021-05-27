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Прикордонники Румунії знайшли 2 850 одиниць зброї з патронами у вантажівці з України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
Прикордонники Румунії на кордоні з Україною затримали вантажівку з близько 2 850 револьверними пістолетами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на HotNews.ro, про це заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіани Боде.
Майже 2 850 нових пістолетів з патронами виявила прикордонна поліція з Ісакчі (Тулча), вони були заховані у вантажівці з меблями.
За кермом вантажівки перебував громадянин України.
Прикордонники виявили 143 ящики, в яких містилася зброя - револьверні пістолети.
За словами глави МВС Румунії, це "рекордний захоплення" контрабандної зброї.
Топ коментарі
+10 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар27.05.2021 16:06
+9 Hanka Panyanka
показати весь коментар27.05.2021 16:07
+8 Solomon c5c4359c
показати весь коментар27.05.2021 16:34
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Глок-17 тоже вот примерно в такой коробке продаётся
У кацапов, например, флобер по закону - такой же огнестрел как Кольт Питон, например.
Хто его знает, шо там у румынов, може то же самое.