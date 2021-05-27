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контрабанда (1551) зброя (5763) Румунія (666)

Прикордонники Румунії знайшли 2 850 одиниць зброї з патронами у вантажівці з України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

Прикордонники Румунії на кордоні з Україною затримали вантажівку з близько 2 850 револьверними пістолетами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на HotNews.ro,  про це заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіани Боде.

Майже 2 850 нових пістолетів з патронами виявила прикордонна поліція з Ісакчі (Тулча), вони були заховані у вантажівці з меблями.

За кермом вантажівки перебував громадянин України.

Прикордонники виявили 143 ящики, в яких містилася зброя - револьверні пістолети.

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За словами глави МВС Румунії, це "рекордний захоплення" контрабандної зброї.

Прикордонники Румунії знайшли 2 850 одиниць зброї з патронами у вантажівці з України 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
А револьверні пістолети- це що таке?
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27.05.2021 16:06
+9
то, что для украинского пограничника дрель, для румынского - револьвер...
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27.05.2021 16:07
+8
Арестован эшелон с рогатками! Перемога сбу! Всем по ордену и бутылке водки! Баканову-Героя Украины! (дважды)
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27.05.2021 16:34
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Майор Старков снова заблудился? Пограничники Румынии нашли 2 850 единиц оружия с патронами в грузовике из Украины - Цензор.НЕТ 8327
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27.05.2021 15:56 Відповісти
когдла уже в мокшандии пыхнет ?
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27.05.2021 15:57 Відповісти
все теперь нас в ЕС и НАТО невозьмут
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27.05.2021 15:57 Відповісти
Оружие в массы ... Пограничники Румынии нашли 2 850 единиц оружия с патронами в грузовике из Украины - Цензор.НЕТ 3924
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27.05.2021 15:57 Відповісти
почему в Румынии обратили внимание на грузовик, а в Украине, он проехав чуть ли не через всю страну - всем все по-барабану?
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27.05.2021 15:59 Відповісти
Всем по Парабеллуму!
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27.05.2021 16:03 Відповісти
Не сказано куда ехал, ИЗ или В. Он нам вез?
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27.05.2021 16:15 Відповісти
Они были спрятаны в грузовике с мебелью, который двигался в Украину из Турции.Источник: https://censor.net/ru/p3267836
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27.05.2021 19:29 Відповісти
Так він сюди їхав.
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27.05.2021 16:32 Відповісти
пукалки Флобера он вез
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27.05.2021 16:49 Відповісти
может флоберы а тут раздули
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27.05.2021 15:59 Відповісти
В Украине разные граждане .И "кормильцы" из Донбасса , и просящие воды из Крыма . Да и среди нас много убогой ваты . Так , что извините . Страна работает над этим .
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27.05.2021 15:59 Відповісти
Не бачу паШталєтів. Бачу тільки пластикові коробки для дерлі в большом кАлічєствє... Пограничники Румынии нашли 2 850 единиц оружия с патронами в грузовике из Украины - Цензор.НЕТ 7690
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27.05.2021 16:01 Відповісти
то, что для украинского пограничника дрель, для румынского - револьвер...
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27.05.2021 16:07 Відповісти
ливарьверные пистоматы
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27.05.2021 16:04 Відповісти
А револьверні пістолети- це що таке?
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27.05.2021 16:06 Відповісти
То же самое что автоматіческі однозарядні ружжя))
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28.05.2021 08:43 Відповісти
ааа дошло - по фото - турки выпускают "гражданские" пистолеты" --- шумовые и 4 мм флоберы(дозвил не нужен!) именно в таких пластмассовых коробках, как вот на фото.Оружием не считается.
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27.05.2021 16:08 Відповісти
Уверен что так оно и есть. Иначе скандал был бы грандиозный.
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27.05.2021 16:13 Відповісти
Турки и боевые пистолеты в таких же коробках выпускают, которые оружием очень даже считаются.
Глок-17 тоже вот примерно в такой коробке продаётся
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27.05.2021 17:00 Відповісти
Так в нас всіх перемогли і всим керує одна людина, яка особисто призначає на всі посади - це Вальдемар і його 100% начальник СБУ льойтнант, який навів повніший порядок на кордоні і його Авакян, який керує прикордонниками. І муха не пролетить - недавно показували їх навчання. То Порошенко підкинув, щоб насолити Вальдемару. Я бачив, він сьогодні із Геращенко для цього їхав у вагоні потяга. А може то Маруся Звіробій, чи Кузьменко з Антоненко?
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27.05.2021 16:14 Відповісти
...а может, с пистолетными револьверами? Редактор ничего не напутал? Прикордонники Румунії знайшли 2 850 одиниць зброї з патронами у вантажівці з України - Цензор.НЕТ 8596
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27.05.2021 16:17 Відповісти
Приспособление для отстрела патронами Флобера - оружием не ситается -4мм и скорость не превшает 100 м. сек.
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27.05.2021 16:21 Відповісти
Ну ето у нас не считается.
У кацапов, например, флобер по закону - такой же огнестрел как Кольт Питон, например.
Хто его знает, шо там у румынов, може то же самое.
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27.05.2021 17:06 Відповісти
Арестован эшелон с рогатками! Перемога сбу! Всем по ордену и бутылке водки! Баканову-Героя Украины! (дважды)
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27.05.2021 16:34 Відповісти
Так эшелон с рогатками арестовала не СБУ, а Сигуранца
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28.05.2021 00:04 Відповісти
Время -то уже не "советское" ...Зачем действия отдельных людей привязывать к государству ? Преступники не имеют ни гражданства ни национальности. Скорее всего это просто контрабанда.И не факт ,что везли в Румынию и не факт что из Украины.
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27.05.2021 16:53 Відповісти
Румуни.... Прикордонники Румунії знайшли 2 850 одиниць зброї з патронами у вантажівці з України - Цензор.НЕТ 6680
Прикордонники Румунії знайшли 2 850 одиниць зброї з патронами у вантажівці з України - Цензор.НЕТ 658

Прикордонники Румунії знайшли 2 850 одиниць зброї з патронами у вантажівці з України - Цензор.НЕТ 9378
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27.05.2021 17:04 Відповісти
А в Румынии, флобер это оружие?
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27.05.2021 17:15 Відповісти
Прикордонники Румунії знайшли 2 850 одиниць зброї з патронами у вантажівці з України - Цензор.НЕТ 9837
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27.05.2021 17:51 Відповісти
ЦЯ ІНФА УЖЕ СПРОСТОВАНА , ЦЕНЗОР ! ! ЧОМ НЕ РЕАГУЄТЕ . https://www.ostro.org/general/society/news/612592/
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27.05.2021 20:55 Відповісти
 
 