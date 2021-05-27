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іноземець (311) Київ (13850) контррозвідка (458) Молдова (1294) СБУ (10050)

Громадянина Молдови, який переховувався від Інтерполу, затримали в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Громадянина Молдови, який переховувався від Інтерполу, затримали в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали в Києві громадянина Республіки Молдова, який незаконно перетнув державний кордон України і переховувався від кримінального переслідування правоохоронців сусідньої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що іноземець, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів у Республіці Молдова.

Іноземця затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 (незаконний перетин державного кордону України) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Громадянина Молдови, який переховувався від Інтерполу, затримали в Києві, - контррозвідка СБУ 01
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Чавуса бы так искали Гражданина Молдовы, скрывавшегося от Интерпола, задержали в Киеве, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8197
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27.05.2021 16:25 Відповісти
Всё Чауса гоняют?
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27.05.2021 16:28 Відповісти
За чавуса розплатяться цим непотребом.
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27.05.2021 17:45 Відповісти
чего бы аж контрразбедка этим занималась? чтото тут не то, видать не простой этот молдаванин
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27.05.2021 18:09 Відповісти
Нашим контррозвідникам що,немає чим зайнятись,крім як виловлюванням якихось-там сірих,убогих на розум бандюганів? Засл(р)анців) кремля потрібно виловлювати. І не тільки у яких-небудь Яблунівках і Гарбузівках, а,у першу чергу,вищчих колах влади і армії,яких,думаю,немало там знаходиться.
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27.05.2021 21:46 Відповісти
 
 