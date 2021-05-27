Громадянина Молдови, який переховувався від Інтерполу, затримали в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали в Києві громадянина Республіки Молдова, який незаконно перетнув державний кордон України і переховувався від кримінального переслідування правоохоронців сусідньої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що іноземець, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів у Республіці Молдова.

Іноземця затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 (незаконний перетин державного кордону України) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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