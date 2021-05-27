Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю. ДОКУМЕНТ

Вартість одного "ліжко-дня" для однієї дитини в Скадовську становитиме 1390 грн, загальна вартість однієї дитячої путівки на 18 днів - 25 тис. грн. Ціна для київських дітей перевищує максимальну заявлену торішню вартість на 520 грн і більше ніж на 900 грн вартість для чотиримісного номера для вересня (хоча відпочивати діти будуть і в цьому місяці).

24 травня Департамент соціальної політики Київради підписав договір на суму 2,39 млн гривень з "Санаторієм для дітей з батьками "Скадовськ" у Херсонській області. Згідно з угодою, до кінця вересня поточного року в Скадовську пройдуть курс реабілітації діти і діти з інвалідністю з Дарницького та Святошинського будинків-інтернатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з угодою, вартість одного "ліжко-дня" для однієї дитини в Скадовську становитиме 1390 грн, загальна вартість однієї дитячої путівки на 18 днів - 25 тис. грн. Всього в Скадовську цього літа відпочине 90 дітей. Також з ними в санаторії будуть проживати 12 супроводжуючих дорослих.

Як свідчить документ з сайту ПрАТ "Укрпрофздоровниця", в 2020 році ціна реалізації одного ліжко-дня для однієї дитини - з включеним в ціну проживанням, харчуванням та лікуванням - залежно від часу заїзду та рівня комфортності номера в цьому санаторії офіційно становила від 410 (чотиримісний номер зі зручностями "на блок" після 1 вересня) до 870 (місце в двомісній кімнаті підвищеної комфортності влітку) гривень.

У вартість такої путівки, за інформацією ПрАТ, входить проживання, харчування, ряд лікувальних процедур і аналізів. Не входить в неї басейн, перлинні ванни, стоматологічна допомога та інші додаткові послуги.





Аналогічні ціни - і також все ще 2020 року - вказані зараз і на сайті санаторію: "харчування + проживання + лікування" для дитини від 490 до 870 грн. на добу.

Ціна для київських дітей перевищує максимальну заявлену торішню вартість на 520 грн - фактично на потенційну вартість розміщення ще однієї дитини. Також вона більш ніж на 900 грн вище анонсованої вартості для чотиримісного номера для вересня (хоча відпочивати діти будуть і в цьому місяці). При цьому Київрада зовсім не просить розміщувати дітей з інтернатів в номерах "Люкс".

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Згідно з угодою, вимог до проживання небагато. По-перше, "санітарний вузол" повинен бути "в номері або в блоці". По-друге, в одному номері може розміщуватися до чотирьох дітей (410-490 грн) .Серед запитаних лікувальних процедур - зрозуміло, з уточненням, що вони індивідуальні для кожної дитини - згадуються фітотерапія, масаж, фізіотерапія та інші процедури з тих, що в вартість путівок в Скадовськ і так включені.