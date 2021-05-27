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Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Вартість одного "ліжко-дня" для однієї дитини в Скадовську становитиме 1390 грн, загальна вартість однієї дитячої путівки на 18 днів - 25 тис. грн. Ціна для київських дітей перевищує максимальну заявлену торішню вартість на 520 грн і більше ніж на 900 грн вартість для чотиримісного номера для вересня (хоча відпочивати діти будуть і в цьому місяці).

24 травня Департамент соціальної політики Київради підписав договір на суму 2,39 млн гривень з "Санаторієм для дітей з батьками "Скадовськ" у Херсонській області. Згідно з угодою, до кінця вересня поточного року в Скадовську пройдуть курс реабілітації діти і діти з інвалідністю з Дарницького та Святошинського будинків-інтернатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з угодою, вартість одного "ліжко-дня" для однієї дитини в Скадовську становитиме 1390 грн, загальна вартість однієї дитячої путівки на 18 днів - 25 тис. грн. Всього в Скадовську цього літа відпочине 90 дітей. Також з ними в санаторії будуть проживати 12 супроводжуючих дорослих.

Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю 01

Як свідчить документ з сайту ПрАТ "Укрпрофздоровниця", в 2020 році ціна реалізації одного ліжко-дня для однієї дитини - з включеним в ціну проживанням, харчуванням та лікуванням - залежно від часу заїзду та рівня комфортності номера в цьому санаторії офіційно становила від 410 (чотиримісний номер зі зручностями "на блок" після 1 вересня) до 870 (місце в двомісній кімнаті підвищеної комфортності влітку) гривень.

Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю 02

У вартість такої путівки, за інформацією ПрАТ, входить проживання, харчування, ряд лікувальних процедур і аналізів. Не входить в неї басейн, перлинні ванни, стоматологічна допомога та інші додаткові послуги.

Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю 03
Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю 04

Аналогічні ціни - і також все ще 2020 року - вказані зараз і на сайті санаторію: "харчування + проживання + лікування" для дитини від 490 до 870 грн. на добу.

Ціна для київських дітей перевищує максимальну заявлену торішню вартість на 520 грн - фактично на потенційну вартість розміщення ще однієї дитини. Також вона більш ніж на 900 грн вище анонсованої вартості для чотиримісного номера для вересня (хоча відпочивати діти будуть і в цьому місяці). При цьому Київрада зовсім не просить розміщувати дітей з інтернатів в номерах "Люкс".

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Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю 05
Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю 06
Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю 07

Згідно з угодою, вимог до проживання небагато. По-перше, "санітарний вузол" повинен бути "в номері або в блоці". По-друге, в одному номері може розміщуватися до чотирьох дітей (410-490 грн) .Серед запитаних лікувальних процедур - зрозуміло, з уточненням, що вони індивідуальні для кожної дитини - згадуються фітотерапія, масаж, фізіотерапія та інші процедури з тих, що в вартість путівок в Скадовськ і так включені.

Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю 08

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
При чем тут зеля? Это клячко с парашенком. Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 6184
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27.05.2021 16:37
+5
киевсовет - вор на воре. Так что помолчи, Виталя.
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27.05.2021 16:52
+4
а я гадав, чого то так Кличко нервує з приводу перевірок?
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27.05.2021 16:56
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за эти бабки можно люкс снять. а тут сарай
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27.05.2021 16:34 Відповісти
ага люкс?! Ты в каком времени живешь? Меня в этом санатории за такие деньги в 2020 году послали нафиг
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27.05.2021 16:42 Відповісти
3 человека в номере по 1.4 к - цена номера в риксосе. что -то ты заблудился
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27.05.2021 16:44 Відповісти
знаешь врать это не мешки с зерном воротить, легко очень, особенно с твоей стороны
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27.05.2021 16:48 Відповісти
т.е. ты очередная грязноротая без аргументов и перешла на личности.
штош, это твой выбор, маша
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27.05.2021 16:51 Відповісти
разговаривать с этим хамящим существом бесполезно, но на сайт риксоса желающим рекомендую зайти
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27.05.2021 16:54 Відповісти
я же не лезу с фальшивими писульками
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27.05.2021 20:47 Відповісти
машуля, обосралась - молчи. ты же выглядишь полным идиотом
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27.05.2021 20:52 Відповісти
слушай это ты немного обделался, у тебя номер в rixon стоит в сутки 1400 грн., а что дальше?
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28.05.2021 10:01 Відповісти
тебе лучше знать что там у Ахметова
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27.05.2021 20:48 Відповісти
а ты все ноешь, грязноротая?
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27.05.2021 20:52 Відповісти
это ты ноешь, что по путевкам обманули, в rixon отеле день стоит от 80 долларов и выше.
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27.05.2021 20:55 Відповісти
"Моя борьба с коррупцией ." Зеля .
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27.05.2021 16:34 Відповісти
При чем тут зеля? Это клячко с парашенком. Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 6184
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27.05.2021 16:37 Відповісти
слишком мелко для любого из троих. чинуша дербанул. но кто его покрьівает, вот вопрос
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27.05.2021 16:40 Відповісти
это полетит не к Зеле, это полетит от Зеле к Клычко, анализируй нормально, а не по заказу.
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27.05.2021 16:40 Відповісти
Коррупции в городе нет говорил мер.
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27.05.2021 16:40 Відповісти
где говорил?
у бубы, вон, ермак не ворует
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27.05.2021 16:45 Відповісти
Ужастный деребан - разница с прошлым годом аж 10-15 евро всутки на человека, и это с НДС. Интересно мне, когда в головах у коммуняк заканчивается предпринимательство и начинается так называемая "неправомерная прибыль" в чужих карманах?
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27.05.2021 16:49 Відповісти
Тут незрозуміло, все таки для дітей з інвалідністю трохи інші умови потрібні, як мінімум + людина для супровіду.
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27.05.2021 16:50 Відповісти
киевсовет - вор на воре. Так что помолчи, Виталя.
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27.05.2021 16:52 Відповісти
Киевсовет знает как ******* и обсчитать это у них в крови
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27.05.2021 16:53 Відповісти
а я гадав, чого то так Кличко нервує з приводу перевірок?
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27.05.2021 16:56 Відповісти
Прям как Бубашка по поводу вагнеровцев? Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю - Цензор.НЕТ 7608
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27.05.2021 17:11 Відповісти
Публикация на уровне вброса.
Вопросом наверняка занимался конкретный чиновник или чиновница конкретного департамента Киевского совета. Надо сделать запрос и получить смету. Потому что есть вопросы. Цена 2020 года и 2021 года - это разные вещи, это раз. Дети-инвалиды приедут с сопровождающими - их пребывание тоже входит в цену. Также в сумму, выделенную на оздоровление, может входить стоимость проезда. Это всё надо проверить. Если есть злоупотребления - надо обнародовать фамилии. Надо проследить связи этого чиновника или чиновницы с владельцем санатория. И так далее. А так - вброс.
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27.05.2021 17:05 Відповісти
Конкретный чиновник заносит конкретному руководителю, а тот - лучшему в европе меру.
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27.05.2021 17:15 Відповісти
если вы все же прочитаете текст и посмотрите на первый скрин - вы обязательно заметите, что проживание сопровождающих оплачивается отдельно, а не включено в стоимость каждой детской путевки
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28.05.2021 23:14 Відповісти
Очевидно, треба читати. Наприклад, останній абзац:
"в соглашении указана цена на оздоровление ребенка, в которую входит не только проживание и питание, но предоставление услуг медицинской, физической, психологической реабилитации с применением механотерапии, кинезотерапии, динамической проприоцептивной коррекции, бальнеотерапии.Источник: https://censor.net/ru/p3267850"
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29.05.2021 06:50 Відповісти
В Бердянск поедьте...в Одессу...там за эти деньги 18 дней реально только на вокзале прожить можно...
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27.05.2021 18:09 Відповісти
Сравнивать цены 2020 года и цены 2021 года...это все одно что сравнивать хер с пальцем...
Спасибо зеленому стаду за это...
Я уже забыл когда последний раз банкомат выдавал мне деньги бу купюрами....только новье....только сразу из под станка...
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27.05.2021 18:14 Відповісти
Ти або брехун, або у тебе спеціфічна вдача. Мені дає переважно старими купюрами
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27.05.2021 20:25 Відповісти
Я не понимаю, что вас здесь возмущает. Главное, гривна стабильна, а не по стописят, как прогнозировал ваш комбинат. Главное, банкомат вам выдаёт деньги, было б что выдавть.
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29.05.2021 07:29 Відповісти
за переплачені гроші, будуть інші "дєтки" відпочивати. Ті що "Вітамінне пиво" пють і бороди носять Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю - Цензор.НЕТ 4528
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27.05.2021 18:31 Відповісти
Що нам на це скажуть захисники боксера-імбецила?
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27.05.2021 20:22 Відповісти
что такое 1200 грн с питанием и лечением!? и вообще , может кто предложит что-лучшее
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01.07.2021 14:52 Відповісти
лучше комментируйте стоимость аппартаментов в конче-заспе
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01.07.2021 14:53 Відповісти
 
 