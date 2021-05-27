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коноплі (95) наркотики (1350) Миколаївська область (1828) Нацполіція (13940) марихуана (108) боротьба з наркотиками (125)

Колишні ув'язнені вирощували на покинутій фермі коноплю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Четверо чоловіків обладнали мережу теплиць. Наркотики вони продавали жителям Миколаївської, Одеської та Київської областей. Під час обшуків у них вилучили сировину на пів мільйона гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Наркобізнес" організували четверо чоловіків віком від 36 до 54 років, яких раніше вже судили за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

"Крім 645 кущів конопель під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили готовий до вживання канабіс, опій, зброю і боєприпаси. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотичних речовин перевищує пів мільйона гривень", - сказано в повідомленні.

Крім цього, під час обшуків знайшли зброю і патрони.

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Чоловіків затримали і повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років за ґратами з конфіскацією майна.

Після експертизи буде вирішено питання про те, щоб відкрити провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю). Найближчим часом суд обере затриманим запобіжний захід.

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Колишні увязнені вирощували на покинутій фермі коноплю 02
Колишні увязнені вирощували на покинутій фермі коноплю 03
Колишні увязнені вирощували на покинутій фермі коноплю 04
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Топ коментарі
+11
И значок
Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 4226
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27.05.2021 17:41
+11
Лучше бы народ курил траву, а не пил...
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27.05.2021 18:21
+10
Сделать надо в Киеве, как в Нью-Йорке, чтобы рекреационную коноплю разрешить продавать в специальных магазинах. Дома выращивать разрешили. Это сразу разгрузит тюрьмы и правовую систему. Если вывести все с черного рынка, то это бешенные деньги будет приносить городу. Да и по всей стране вообще надо легализовать. Такие теплицы могут стать легальным бизнесом и они будут открывать магазины и нанимать рабочих - создавать рабочие места, налоги в странах легализовавших рекреационную коноплю получают от налогов больше денег, чем с алкоголя. А в Киеве курят вообще кругом да около. Так почему не вывести это с черного рынка??? всем от этого лучше станет! Полиция будет настоящих бандитов искать, а не за траву сажать в тюрьму - это полный маразм! Суды тоже занимаются делами по траве - это бред! Это все сразу разгрузится. Когда уже Украина станет свободной и цивилизованной страной. Сплошной стыд и тупость!
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27.05.2021 18:01
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Не могу определить - это наезд на фермеров или на майнеров???
Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 8073
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27.05.2021 17:37 Відповісти
Тююю... Та зброю і БК то бджоли у вулики натягали (3 фото)...
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27.05.2021 17:38 Відповісти
А когда-то могли бы и премию получить от государства.
Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 3781
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27.05.2021 17:39 Відповісти
И значок
Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 4226
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27.05.2021 17:41 Відповісти
На лукашенко похож!!! Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 4592
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27.05.2021 19:43 Відповісти
Мечуринцы в борьбе с разрухой и бесхозяйственностью - ПООЩРИТЬ ребят .. Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 448
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27.05.2021 17:46 Відповісти
киностудия Авяканпикчерс ...дайте 50 ярдов еще на обслуживание МВД
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27.05.2021 17:49 Відповісти
новий правопис прізвища т.з. міністра Afuckoff
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28.05.2021 07:15 Відповісти
Та пацаны хемп ростили, экспертизу сделайте, там 0.3% тетрагироканнабиноловой амино кислоты дельта 9.))) Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 6619
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27.05.2021 17:50 Відповісти
Это такой позор! Во всем мире коноплю декриминализовали и даже по центру Нью-Йорка идешь и все курят, реально все пропитано конопли запахом, негры косяки забивают, белые курят и все прямо на Таймс-Сквер и копы стоят и никого не трогают.
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27.05.2021 17:50 Відповісти
Ну и ))) Может тебе показать советский учебник по психиатрии 50-х годов ))))
Так употребление канабиса в республиках средей азии не являлось преступлением...А преступным стало когда туда приехали рабочие со всего ссср и стало столько преступлений шо мама негорюй...в неадеквате от канабиса...в результате стали продавать в чайханах и тока местным))))))
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27.05.2021 18:32 Відповісти
не надо мне дарить эту туалетную бумагу. И от конопли люди не агрессивные и преступность снижается! Лучше алкоголь запретить под которым люди бешенные становятся и дерутся и убивают и т.д. В Украине трава легализована на черном рынке и ее курят каждый день кругом и по много раз даже в день. Вопрос в выведении ее с черного рынка и то, сколько плюсов получит страна. Суды и полиция не будет заниматься делами с коноплей и они разгрузятся и тюрьмы разгрузятся. Налоги это принесет с пол миллиарда долларов минимум за год. Эти деньги на полезные дела можно потратить для малоимущих. Потом это обеспечит десятки тысяч рабочих мест. Потом это увеличит туризм во много раз и денег много туристы привезут. Украина должна быть свободной страной - либеральной, как США. И проституцию тоже разрешить и шлюхи пусть делают справки и бордели платят налоги и т.д. Пол страны находится в теневой экономике. Это все и так есть в стране, так почему не сделать легальным и получать с них доходы для страны и развивать это все. Можно в легализовавшие страну на экспорт продавать траву и продукцию из травы. Почему такая страна и власть узколобая и мыслит какими-то принципами морали в сквозь мораль тупейшую СССР. Все запретить и жить в тюрьме. Как же это все зае... И не хочется уезжать из Украины, но зачем тут мучатся в конченной системе и пытаться сделать страну свободной и демократической, если можно уехать туда, где уже свобода...
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27.05.2021 19:06 Відповісти
Неадекват не от каннабиса, а от того что, дурачье насинячится, а потом курят сверху. Там шапка заворачивается прям на ушах. Так большинство даже не знает, что между мед. каннабисом и дерьмом с хреновой генетикой есть разница.
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27.05.2021 20:28 Відповісти
а мы в Европе Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 3628 не нужно умничать ) у нас своя советская Европа
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27.05.2021 19:04 Відповісти
В декабре 20ого года, ООН исключила каннабис из списка особо опасных наркотиков. У нас же, недавно одобрили использование прекурсоров тгк и сбд, но лишь для конкретных фарм фирм. В итоге что получается, что сам прекурсор ткг запрещен и не разрешен для экстракции но в препаратах которые были указаны в законопроекте, таки содержится тгк, кой таки запрещен. Двойной стандарт получается. В данном случае, чувакам вменяют уже распространение, бизнес и тд. Мало где, разрешено возделывать коноплю. В каждом штате, свое отношение к этому и свои правила.
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27.05.2021 20:34 Відповісти
Американские правозащитники приветствуют декриминализацию каннабиса

Для Нью-Йорка это не стало большим сюрпризом. Легализация марихуаны в штате, споры о которой велись уже давно, была скорее вопросом времени. Закон, подписанный губернатором, разрешает продавать рекреационную марихуану людям, достигшим 21 года, в специальных магазинах. При себе можно будет иметь до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов в виде концентрата.
В частных домах разрешено выращивать до 12 кустов марихуаны на семью. В Нью-йоркской мэрии одними из первых приветствовали решение легализовать рекреационную марихуану. По мнению законодателей, это может помочь созданию 60 тысяч новых рабочих мест, а отчисления в бюджет штата в виде налогов составят, по самым скромным оценкам, $350 миллионов в год. Часть из этих средств пойдут на развитие самых бедных районов и общин города и штата.
Нью-Йорк стал 15-м штатом в стране, где разрешена не только медицинская, но и рекреационная марихуана. Каннабис-бума местные власти при этом не ожидают и ссылаются на опыт в этом вопросе других штатов. Для правозащитников декриминализация марихуаны - это победа. Несколько десятилетий Нью-Йорк лидировал по числу арестов даже за незначительное количество марихуаны.
«Число задержанных достигало 40 тысяч человек в год. Если изучить эти цифры, то можно заметить, что арестовывали в основном представителей афроамериканской и других этнических общин».
ассказывает Энтони Посада, главный адвокат организации «Общество юридической помощи»:
«Если вы живёте в Нью-Йорке, и вы чернокожий, то у вас было в восемь раз выше шансы быть арестованным за употребление марихуаны, чем у белого человека. При этом, согласно статистике, потребление марихуаны практически одинаково среди всех расовых групп. Белые употребляют марихуану так же, как и другие расы. Возникал вопрос, почему задерживались определенные группы людей».
Согласно принятому в штате закону, с тех, кто был арестован и привлечен к ответственности по статьям, связанным с марихуаной, теперь будут сняты обвинения. Но легализация, не подразумевает снятие всех ограничений. Потреблять каннабис можно будет в частных помещениях с разрешения собственника и в специально отведенных для этого общественных местах, запрещено вождение транспортных средств под воздействием марихуаны.
Впрочем, противники легализации считают, что никакие ограничения не решают вопрос и опасаются последствий легализации для подростков. Весьма активно эту позицию выражают в «Ассоциации учителей и родителей» штата Нью-Йорк.
«В законе прописано, что марихуану можно употреблять с 21 года, однако мы считаем, на основании информации из штатов, где марихуаны легализована, что у детей появится больше доступа к ней. И вред от марихуаны может быть в результате больше и ее потребление. Мы также волнуемся по поводу автовождения под воздействием марихуаны. Оно запрещено, но как это отслеживать?» - говорит президент «Ассоциации учителей и родителей» штата Нью-Йорк Кайл Белокопытски.
Но защитники легализации приводят свои контраргументы.
«Исследования, которые проводились в других штатах, где марихуана была легализована, подтверждают, что легализации не означает, что на улицах может возникнуть хаос, и потребление марихуаны становится бесконтрольным или даже растет, - отмечает Энтони Посада. - Режим легализации марихуаны предусматривает ограничения и способы защиты детей и молодежи в большей степени, чем запрет, когда марихуана по-настоящему в бесконтрольном, поточном обороте».
Принятие закона не означает, что магазины с каннабисом тут же откроются на Бродвее или Пятой авеню. Их количество будет регламентировано, а на согласование правил торговли рекреационной марихуаной может уйти от одного года до двух лет, как полагают законодатели штата.
Власти штата Нью-Йорк обещают строго регулировать правила продажи и доставки каннабиса. Этим будет заниматься специально созданный отдел администрации. 40 процентов налогов от продаж планируется тратить на школы, а 20 процентов на борьбу с зависимостью от тяжелых наркотиков.Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 8439
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27.05.2021 17:51 Відповісти
Давят фермерство в зародыше.
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27.05.2021 17:57 Відповісти
Сделать надо в Киеве, как в Нью-Йорке, чтобы рекреационную коноплю разрешить продавать в специальных магазинах. Дома выращивать разрешили. Это сразу разгрузит тюрьмы и правовую систему. Если вывести все с черного рынка, то это бешенные деньги будет приносить городу. Да и по всей стране вообще надо легализовать. Такие теплицы могут стать легальным бизнесом и они будут открывать магазины и нанимать рабочих - создавать рабочие места, налоги в странах легализовавших рекреационную коноплю получают от налогов больше денег, чем с алкоголя. А в Киеве курят вообще кругом да около. Так почему не вывести это с черного рынка??? всем от этого лучше станет! Полиция будет настоящих бандитов искать, а не за траву сажать в тюрьму - это полный маразм! Суды тоже занимаются делами по траве - это бред! Это все сразу разгрузится. Когда уже Украина станет свободной и цивилизованной страной. Сплошной стыд и тупость!
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27.05.2021 18:01 Відповісти
То есть, на Евровидении конопельку сеять можно, а тут нельзя?.. Ну-ну...
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27.05.2021 18:05 Відповісти
Бывшие(они же будущие)заключённые
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27.05.2021 18:16 Відповісти
Прекрасный урожай конопли вырастили юные мичуринцы из подмосковья. Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 9178 Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 2247

https://www.youtube.com/watch?v=-6Q6xGOmgzA
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27.05.2021 18:19 Відповісти
Лучше бы народ курил траву, а не пил...
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27.05.2021 18:21 Відповісти
вы шо низя, Они ж если бухать не будут, могут начать думать .
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27.05.2021 18:24 Відповісти
раз покурив, на ранок так бошка хрустіла як ніколи, да ну нафіг
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27.05.2021 18:30 Відповісти
Ну вот легализируют каннабис в Украине - и что? А с ч его будут харчеваться ментовско-судейско-прокурорские нахлебники? Кто-то задавал себе этот вопрос?
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27.05.2021 18:26 Відповісти
в совке никогда ничего не легализируют - разве только казино ... Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 6045
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27.05.2021 19:06 Відповісти
так соц.опрос же разрешил выращивать?)))
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27.05.2021 18:42 Відповісти
Как в Нью-Йорке, это когда аллеи педиков обсажены коноплей.
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27.05.2021 18:56 Відповісти
кацап, а кто такие педики?
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27.05.2021 21:48 Відповісти
Да ты на себя посмотри, Полиграф.
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27.05.2021 21:56 Відповісти
какой ужос! лучше бы гнали самогонку ! а то от конопли все тяжкие преступления совершаются: убийства ,изнасилования, разбои, грабежи, аварии, цунами, вулканы , атомные станции взрываются, то шо греха таить - Атлантида , ведь из за этого затонула, да и первая и вторая мировые войны начались из за этого ! Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 1148
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27.05.2021 19:11 Відповісти
Идиоты,переделать на... шконки на VIP нумера,поощрять,и себе и другим.
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27.05.2021 19:13 Відповісти
*)))
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27.05.2021 19:13 Відповісти
Алкоголь рушит семьи , аварии на дорогах ,тянет на приступление , убивает людей 95 % виновен алкоголь, а конопля это просто веселье для подростков и деньги для барыг, коноплю нужно легализовать и исчезнут барыги и ихние полицейские покровители.....
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27.05.2021 20:36 Відповісти
МОЛОДЦЫ ))) ЛУЧШЕ ЧЕМ ПОРОШКИ РАЗНЫЕ !!! ТОЛЬКО КТО КОНОПЛЮ ОЦЕНИВАЕТ, ТО ИМЕЕТ К НЕЙ ОТНОШЕНИЕ !)
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27.05.2021 23:30 Відповісти
Єто просирание денег налогоплательщиков и бессмісленній наезд на кибуцу
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28.05.2021 07:14 Відповісти
После особо тяжких - ульи и теплицы! Колишні ув'язнені вирощували на покинутій фермі коноплю - Цензор.НЕТ 1075
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28.05.2021 09:07 Відповісти
 
 