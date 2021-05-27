Колишні ув'язнені вирощували на покинутій фермі коноплю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Четверо чоловіків обладнали мережу теплиць. Наркотики вони продавали жителям Миколаївської, Одеської та Київської областей. Під час обшуків у них вилучили сировину на пів мільйона гривень.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Наркобізнес" організували четверо чоловіків віком від 36 до 54 років, яких раніше вже судили за тяжкі та особливо тяжкі злочини.
"Крім 645 кущів конопель під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили готовий до вживання канабіс, опій, зброю і боєприпаси. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотичних речовин перевищує пів мільйона гривень", - сказано в повідомленні.
Крім цього, під час обшуків знайшли зброю і патрони.
Чоловіків затримали і повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років за ґратами з конфіскацією майна.
Після експертизи буде вирішено питання про те, щоб відкрити провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю). Найближчим часом суд обере затриманим запобіжний захід.
Будь ласка, зачекайте...
Так употребление канабиса в республиках средей азии не являлось преступлением...А преступным стало когда туда приехали рабочие со всего ссср и стало столько преступлений шо мама негорюй...в неадеквате от канабиса...в результате стали продавать в чайханах и тока местным))))))
Для Нью-Йорка это не стало большим сюрпризом. Легализация марихуаны в штате, споры о которой велись уже давно, была скорее вопросом времени. Закон, подписанный губернатором, разрешает продавать рекреационную марихуану людям, достигшим 21 года, в специальных магазинах. При себе можно будет иметь до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов в виде концентрата.
В частных домах разрешено выращивать до 12 кустов марихуаны на семью. В Нью-йоркской мэрии одними из первых приветствовали решение легализовать рекреационную марихуану. По мнению законодателей, это может помочь созданию 60 тысяч новых рабочих мест, а отчисления в бюджет штата в виде налогов составят, по самым скромным оценкам, $350 миллионов в год. Часть из этих средств пойдут на развитие самых бедных районов и общин города и штата.
Нью-Йорк стал 15-м штатом в стране, где разрешена не только медицинская, но и рекреационная марихуана. Каннабис-бума местные власти при этом не ожидают и ссылаются на опыт в этом вопросе других штатов. Для правозащитников декриминализация марихуаны - это победа. Несколько десятилетий Нью-Йорк лидировал по числу арестов даже за незначительное количество марихуаны.
«Число задержанных достигало 40 тысяч человек в год. Если изучить эти цифры, то можно заметить, что арестовывали в основном представителей афроамериканской и других этнических общин».
ассказывает Энтони Посада, главный адвокат организации «Общество юридической помощи»:
«Если вы живёте в Нью-Йорке, и вы чернокожий, то у вас было в восемь раз выше шансы быть арестованным за употребление марихуаны, чем у белого человека. При этом, согласно статистике, потребление марихуаны практически одинаково среди всех расовых групп. Белые употребляют марихуану так же, как и другие расы. Возникал вопрос, почему задерживались определенные группы людей».
Согласно принятому в штате закону, с тех, кто был арестован и привлечен к ответственности по статьям, связанным с марихуаной, теперь будут сняты обвинения. Но легализация, не подразумевает снятие всех ограничений. Потреблять каннабис можно будет в частных помещениях с разрешения собственника и в специально отведенных для этого общественных местах, запрещено вождение транспортных средств под воздействием марихуаны.
Впрочем, противники легализации считают, что никакие ограничения не решают вопрос и опасаются последствий легализации для подростков. Весьма активно эту позицию выражают в «Ассоциации учителей и родителей» штата Нью-Йорк.
«В законе прописано, что марихуану можно употреблять с 21 года, однако мы считаем, на основании информации из штатов, где марихуаны легализована, что у детей появится больше доступа к ней. И вред от марихуаны может быть в результате больше и ее потребление. Мы также волнуемся по поводу автовождения под воздействием марихуаны. Оно запрещено, но как это отслеживать?» - говорит президент «Ассоциации учителей и родителей» штата Нью-Йорк Кайл Белокопытски.
Но защитники легализации приводят свои контраргументы.
«Исследования, которые проводились в других штатах, где марихуана была легализована, подтверждают, что легализации не означает, что на улицах может возникнуть хаос, и потребление марихуаны становится бесконтрольным или даже растет, - отмечает Энтони Посада. - Режим легализации марихуаны предусматривает ограничения и способы защиты детей и молодежи в большей степени, чем запрет, когда марихуана по-настоящему в бесконтрольном, поточном обороте».
Принятие закона не означает, что магазины с каннабисом тут же откроются на Бродвее или Пятой авеню. Их количество будет регламентировано, а на согласование правил торговли рекреационной марихуаной может уйти от одного года до двух лет, как полагают законодатели штата.
Власти штата Нью-Йорк обещают строго регулировать правила продажи и доставки каннабиса. Этим будет заниматься специально созданный отдел администрации. 40 процентов налогов от продаж планируется тратить на школы, а 20 процентов на борьбу с зависимостью от тяжелых наркотиков.
https://www.youtube.com/watch?v=-6Q6xGOmgzA