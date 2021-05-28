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Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

27 травня, в зоні проведення ООС на Приазовському напрямку внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Максим Польовий, 1984 року народження, уродженець села Наркевичі Хмельницької області, заступник командира 15-го ОГШБ 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це йдеться на офіційному сайті Хмельницької ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Глибоко сумуємо з приводу тяжкої втрати на фронті...

Сьогодні вранці, 27 травня, від кулі російського снайпера під Маріуполем загинув офіцер Максим Польовий заступник командира 15-го ОГШБ 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Максим Польовий народився в селищі Наркевичі (Хмельницький район). Воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять Герою ...", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Від початку доби найманці РФ 4 рази порушили режим "тиші", - штаб ООС

Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня 01
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Топ коментарі
+79
земля пухом.

чтоб все потомство оккупантских мразей, до седьмого колена, было проклято
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27.05.2021 18:53
+58
Герої не вмирають! Вони вічно живуть в наших серцях!
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27.05.2021 18:56
+50
Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая - Цензор.НЕТ 8628
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27.05.2021 18:58
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земля пухом.

чтоб все потомство оккупантских мразей, до седьмого колена, было проклято
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27.05.2021 18:53 Відповісти
Они еще от монголо-татарских проклятий не очухались.
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27.05.2021 19:36 Відповісти
Герої не вмирають! Вони вічно живуть в наших серцях!
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27.05.2021 18:56 Відповісти
Оно может и проклято а гибнут наши...
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27.05.2021 18:57 Відповісти
Уберите возможность комментировать, в подобных топиках...
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27.05.2021 18:57 Відповісти
Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая - Цензор.НЕТ 8628
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27.05.2021 18:58 Відповісти
командир батальона.. и охота за ним шла группой дрг кацапов, причем убили его выстрелом с нашей территории, а не из ордло
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27.05.2021 18:59 Відповісти
откуда инфа, можно узнать?
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27.05.2021 19:11 Відповісти
из ООС.
да и сам подумай, почему убит командир батальона.. снайпером.
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27.05.2021 19:23 Відповісти
Скорее всего потому, что он был настоящим командиром, и от "передка" не бегал, а жил и воевал вместе с солдатами именно там!
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27.05.2021 21:21 Відповісти
Жив, не бігав це одне! А реально снайпер "задвухсотив" комбата це вже зовсім інше! Тут або, або. Це не випадковість
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27.05.2021 22:35 Відповісти
Тут то комбриг на розтяжку влізе, то комбат на снайпера вилізе! Щось з 128 не те! Хоча після Костиля я говорив, що не вірю навіть по травмами що то була розтяжка
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27.05.2021 22:43 Відповісти
так була розтяжка .....
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28.05.2021 08:07 Відповісти
Були фото травм отриманих. Коли ціпляєш розтяжку йде відстріл запобіжника і вже потім вибух. Це 2-3 секунди від зацепа. А за 2-3 секунди можна відійти на 3-4 метра. Вибух там по характеру травм відбувся якраз під ногами
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28.05.2021 08:46 Відповісти
уточню интерес - "с нашей территории" его запросто мог подстрелить кто-угодно недовольный, мало ли таких...
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27.05.2021 19:12 Відповісти
Логика ЗЕлемойского, кто угодно,только не орки.
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27.05.2021 20:19 Відповісти
Слава героям! Смерть рашистам...
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27.05.2021 19:18 Відповісти
А в это время... Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня - Цензор.НЕТ 5861


Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня - Цензор.НЕТ 789
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27.05.2021 19:19 Відповісти
мля.. он реально из 73%..
что за вопрос такой глупый - конечно МОЖНО! кто запрещает??
как и бегать по минному полю...
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27.05.2021 19:25 Відповісти


Анатолий Штирлиц



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@Price_Cap_UA

Вже ідентифікований разом з дружиною. Командування оповіщено
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27.05.2021 19:26 Відповісти
Він не з 73% , він з 100% до@бойобі@
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27.05.2021 19:33 Відповісти
Это обычные провокаторы. И тот кто запостил, и тот, кто вопрос якобы задал
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27.05.2021 20:35 Відповісти
Царство небесне земляку, вічна пам'ять, вже не можна сприймати, сльози і сум...
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27.05.2021 19:25 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Помним, не забудем, не простим.....
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27.05.2021 19:32 Відповісти
.....................................................
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27.05.2021 19:33 Відповісти
Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня - Цензор.НЕТ 6606
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27.05.2021 19:54 Відповісти
Героям - слава!
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27.05.2021 20:12 Відповісти
Жлобам при владі та їхнім сім'ям - пох ! Головне - красти !!!
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27.05.2021 20:16 Відповісти
Родині співчуття глибокі. Двоє дітей....
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27.05.2021 20:37 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава загиблому за Україну Воїну...
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27.05.2021 20:58 Відповісти
Так писали сьогодні і під Новотошківкою теж від кулі снайпера загиблий.......
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27.05.2021 21:23 Відповісти
Тільки помста москалським окупантам, та їх посіпакам в Україні за кожного воїна здатна зупинити рузьгємірську навалу.
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27.05.2021 21:51 Відповісти
За такого хлопця не гріх і помститись москалям. Верховний Зелепуцький, досить вже позоритись на весь світ. Пора вже і нашим снайперам відповісти.Вони тільки і ждуть команди...
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27.05.2021 22:40 Відповісти
Зампотила і зампотеха потрібно ..... Коростильов- комбриг, Полевой- комбат. Це не випадковість. Це не сепари. Це гроші
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27.05.2021 22:59 Відповісти
жутьковато
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28.05.2021 04:16 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....
Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня - Цензор.НЕТ 4246
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27.05.2021 23:10 Відповісти
ПОСЛЕ СМЕРТИ РОССИИ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПОДНЯТЬ СПИСКИ СНАЙПЕРОВ !!! НАЙТИ И НАКАЗАТЬ КАЖДОГО ИЗ НИХ !!!
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27.05.2021 23:52 Відповісти
Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня - Цензор.НЕТ 7405
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28.05.2021 00:20 Відповісти
Чтооо? Снайпер завалил нашего комбата?! Зеленый клоун хай горит в аду за такое!
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28.05.2021 01:48 Відповісти
Комбата
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28.05.2021 04:15 Відповісти
Земля пухом Герою!
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28.05.2021 03:20 Відповісти
ктото на войне ложит жизни а ктото не в сотоянии положить бумагу..... уж больно она красивая
и потом же - они нелохи..... но прийдут они по ваши хитрые сраки и будет очень больно будут
сажать на кол.
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28.05.2021 07:24 Відповісти
Якщо за смерть наших воїнів ЗСУ будуть стирати цілі лугандонівські квартали, як це робить Ізраїль із палестинськими терористами, то орки будуть боятися навіть думати про постріли. А так наші вояки віддані на розтезання ворогу. І боїв ніби немає, і чи не щодня гинуть наші захисники. Ми так всю армію втратимо, адекватно не реагуючи. Невже не можна розібратися із цими снайперськими групами? Тут повинні воїни 128 бригади жорстоко відомстити за свого командира, бо якщо ні, то хай юбки одягнуть.
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28.05.2021 07:49 Відповісти
Чуть ли не каждый день такое происходит.А Кулеба возмущается почему его не пригласили на съезд НАТО,придурок .
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28.05.2021 08:08 Відповісти
Раніше повідомляли скільки втрат поніс ворог, а зараз тільки наші несуть втрати? Це як????
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28.05.2021 10:45 Відповісти
Це тепер офіційно називається "прєкращєніє гарячей фази вайни".
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28.05.2021 11:43 Відповісти
Земля пухом герою! Скорбим об утрате и требуем мщения! Когда наконец Украина перестанет подставлять "вторую щеку" ? Когда начнем отвечать?
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28.05.2021 10:51 Відповісти
Где на фото поминальная свеча? Или убийство наших воинов уже будни?
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28.05.2021 12:55 Відповісти
Царство Небесне...Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.05.2021 15:07 Відповісти
Кацап буде вбивати, доки не буде отвєтки. А з отвєткою туговато - как би зєльоним таваріща Пуєена не рассерчать
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28.05.2021 18:09 Відповісти
 
 