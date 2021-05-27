Житель Нікополя знайшов на вулиці документи й отримав за ними чужу зарплату. Тепер він може сісти на 3 роки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Касирка у банку не помітила, що на фото в документах - зовсім не ця людина, тому що чоловік був у масці.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
39-річний чоловік знайшов на вулиці чужі документи, за якими переоформив на себе зарплатну банківську картку власника паспорту.
"23 квітня зловмисник прийшов до банку та надав касиру паспорт та ідентифікаційний код, які знайшов на вулиці. В банку з’ясувалося, що за цим паспортом вже є зарплатна картка, тоді зловмисник переоформив її на себе та зняв з рахунку 2,5 тисячі гривень. Оскільки він був у масці і мав схожість із власником паспорту, працівниця банку не помітила обману", - розповіли в поліції.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Наказание по этой статье - от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Через місяць він отримав на свій телефон повідомлення про чергове зарахування зарплати. Він знову пішов у відділення отримувати чужі гроші. Але цього разу касирка побачила, що документи значаться в базі даних як втрачені, і викликала поліцію. Шахрая затримали поліцейські охорони.
Будь ласка, зачекайте...
Зарплатная карта, отделение...
Нафига та карта, если деньги снимать в кассе?
По опыту знаю, нашел документы - выкинь нахрен в мусорник и забудь.
Кучу нервов сохранишь.
А доброе дело сделать - философия не позволяет?
Я в прошлом году на обочине нашел в кустах раздерибаненную барсетку.
Паспорт на машину, вод. права, паспорт обычный.
Видимо, только деньги интересовали.
Разыскал владельца с Волыни.
Оказалось, его машину днем ранее ограбили.
Скольких проблем помог ему избежать!
Нельзя так, "выкинь нахрен в мусорник и забудь."
Довбні такі довбні.
Помню, в кассе снимал с карточки, пин-код всё равно вводил
А тут касир при паспорті + індентифікаційному - мала бути екстрасенсом
Але усе добре - що справедливо закінчується !
С найденного паспорта на свой собственный?
Почему тогда следующую зарплату он пошёл снимать опять с найденным паспортом?