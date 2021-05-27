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Житель Нікополя знайшов на вулиці документи й отримав за ними чужу зарплату. Тепер він може сісти на 3 роки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Касирка у банку не помітила, що на фото в документах - зовсім не ця людина, тому що чоловік був у масці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

39-річний чоловік знайшов на вулиці чужі документи, за якими переоформив на себе зарплатну банківську картку власника паспорту.

"23 квітня зловмисник прийшов до банку та надав касиру паспорт та ідентифікаційний код, які знайшов на вулиці. В банку з’ясувалося, що за цим паспортом вже є зарплатна картка, тоді зловмисник переоформив її на себе та зняв з рахунку 2,5 тисячі гривень. Оскільки він був у масці і мав схожість із власником паспорту, працівниця банку не помітила обману", - розповіли в поліції.

Житель Нікополя знайшов на вулиці документи й отримав за ними чужу зарплату. Тепер він може сісти на 3 роки 01

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Наказание по этой статье - от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Через місяць він отримав на свій телефон повідомлення про чергове зарахування зарплати. Він знову пішов у відділення отримувати чужі гроші. Але цього разу касирка побачила, що документи значаться в базі даних як втрачені, і викликала поліцію. Шахрая затримали поліцейські охорони.

Житель Нікополя знайшов на вулиці документи й отримав за ними чужу зарплату. Тепер він може сісти на 3 роки 02
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Топ коментарі
+9
В банкомате снять деньги религия не позволила...или это антошка геращенко такие байки придумывает..??
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27.05.2021 19:55
+6
Жадность фраера сгубила. Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года - Цензор.НЕТ 2594
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27.05.2021 19:58
+5
спросите у идиёта - он думал всю жизнь по этим документам что-то получать? )))
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27.05.2021 20:01
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В банкомате снять деньги религия не позволила...или это антошка геращенко такие байки придумывает..??
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27.05.2021 19:55 Відповісти
3 года! а дрюченого скота Мертведчука под домашний арест!!!
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27.05.2021 22:51 Відповісти
В банкомате надо знать пин (который скорее всего пришел на номер телефона настоящего владельца), а в кассе можно с карты без пин-кода снимать с документом.
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27.05.2021 23:53 Відповісти
легких денег не бывает
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27.05.2021 19:55 Відповісти
Тю-ю,дурний.Краще би пішов у зрадники України. І бабла "зрубав"-би набагато більше,і отримав-би набагато менше. У першу чергу отримав-би домашній арешт,а у другу-обійшлося б, може, якоюсь-там адмінвідповідальністю. Такі випадки в Україні вже є...
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27.05.2021 22:39 Відповісти
дебил. книжек не читал.пусть на зоне ума набирается.дебил
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27.05.2021 19:57 Відповісти
Жадность фраера сгубила. Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года - Цензор.НЕТ 2594
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27.05.2021 19:58 Відповісти
Он фраер, он крысеныш
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28.05.2021 01:26 Відповісти
Наконец-то ему доходчиво объяснят, что красть нехорошо.
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27.05.2021 20:01 Відповісти
спросите у идиёта - он думал всю жизнь по этим документам что-то получать? )))
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27.05.2021 20:01 Відповісти
Нижче виклав картинку з двома "месьє" - вичерпна характеристика цього "кримінального генія"... замість тисячі слів...
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27.05.2021 21:10 Відповісти
Какая-то туфта.
Зарплатная карта, отделение...
Нафига та карта, если деньги снимать в кассе?
По опыту знаю, нашел документы - выкинь нахрен в мусорник и забудь.
Кучу нервов сохранишь.
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27.05.2021 20:10 Відповісти
Не думали, чтобі связаться с хозяином, или отнести в полицию, или (если уже совсем лень - просто оставить на месте? Зачем же в мусорник выбрасывать.
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27.05.2021 22:07 Відповісти
"По опыту знаю, нашел документы - выкинь нахрен в мусорник и забудь."
А доброе дело сделать - философия не позволяет?
Я в прошлом году на обочине нашел в кустах раздерибаненную барсетку.
Паспорт на машину, вод. права, паспорт обычный.
Видимо, только деньги интересовали.
Разыскал владельца с Волыни.
Оказалось, его машину днем ранее ограбили.
Скольких проблем помог ему избежать!
Нельзя так, "выкинь нахрен в мусорник и забудь."
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27.05.2021 22:17 Відповісти
Некоторые боятся, что нашедшего обвинят в краже - типа, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Я бы тоже в таком случае попытался связаться с владельцем или отнес бы в полицию; где- то могу понять (но не оправдать) тех, кто боится проблем или не хочет возиться. Но выбрасывать в мусорник - это уже приложить усилия, чтобы сделать пострадавшему еще одну пакость.
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28.05.2021 12:08 Відповісти
без карты в кассе не дадут снять.
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27.05.2021 23:54 Відповісти
По паспорту вроде бы можно.
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28.05.2021 12:09 Відповісти
Хорошо устроился, -пусть дядя работает)
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27.05.2021 20:11 Відповісти
У деяких по 2-3 паспорта, що не заважає бути навіть нардепом(((
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27.05.2021 20:11 Відповісти
Крав нещасні 2500грн, зато в руках кепарік з нашивкою "Порше" .
Довбні такі довбні.
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27.05.2021 20:11 Відповісти
Красиво жить не запретишь
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27.05.2021 20:54 Відповісти
Один на заправці гаманець з мілкими грішми підняв - а бандюкам прийшлось 3 шт. баксів відати .
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27.05.2021 20:14 Відповісти
Треба щоб і в паспорті було фото в масці, тоді б касир не схибила. )))
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27.05.2021 20:33 Відповісти
ПИН-код тоже нашёл?
Помню, в кассе снимал с карточки, пин-код всё равно вводил
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27.05.2021 20:36 Відповісти
Если карточку переоформил, то наверное и пинкод дали...
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27.05.2021 20:53 Відповісти
можно и без пина. Сказать что не помнишь пин и выдадут и так при наличии паспорта.
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27.05.2021 23:55 Відповісти
Якась мавпочка, а не працівниця банку.
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27.05.2021 20:39 Відповісти
Блін , я добрих знайомих у масці не завжди впізнаю Житель Нікополя знайшов на вулиці документи й отримав за ними чужу зарплату. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 3317
А тут касир при паспорті + індентифікаційному - мала бути екстрасенсом Житель Нікополя знайшов на вулиці документи й отримав за ними чужу зарплату. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 6680
Але усе добре - що справедливо закінчується !
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28.05.2021 10:21 Відповісти
Я більше ніж впевнений, що у працівниці банку (то буда не касир) є інструкції з ідентифікації клієнтів. Але вона їх геть не знає.
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28.05.2021 21:38 Відповісти
"В банке выяснилось, что на этот паспорт уже есть зарплатная карточка, тогда злоумышленник переоформил ее на себя"
С найденного паспорта на свой собственный?
Почему тогда следующую зарплату он пошёл снимать опять с найденным паспортом?
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27.05.2021 20:42 Відповісти
Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года - Цензор.НЕТ 5721
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27.05.2021 21:08 Відповісти
А кредит взяти засцяв ? )
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27.05.2021 22:01 Відповісти
 
 