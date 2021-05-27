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аграрії (182) злодійство (385) викрадення (772) Сумська область (2209)

З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Сумщині на одному з найбільших агропідприємств області викрали близько 4 тонни засобів захисту рослин. Група "Агротрейд" пропонує винагороду 100 000 гривень за інформацію про зловмисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Викрадення сталося в ніч з 25 на 26 травня в с. Мазівка ​​Путивльського району. За словами директора підприємства ТОВ "Світ-12" Володимира Маринича, зловмисники вибили в стіні з тильного боку складу діру розміром 80 на 80 см.

З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв 01З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв 02

Слідчі виявили на місці події сліди взуття, тканини транспорту, на якому, ймовірно, вивезли каністри.

За інформацією Служби безпеки Групи "Агротрейд", в Путивльському районі діє ціле угруповання озброєних зловмисників.

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"Сьогодні вони виламують стіни, а потім будуть різати голови охоронцям. Ще невідомо, чи залишився б охоронець живим чи ні, якби він застав зловмисників на гарячому. Також велике питання: а хто купує цю вкрадену сировину? Ймовірно, йдеться про існування цілої схеми постачання-збуту краденої сировини. Це не окремий випадок, а проблема, яка має всі ознаки системної", - говорять в Службі безпеки Групи.

За будь-яку корисну для розслідування інформацію група компаній "Агротрейд" встановила винагороду в розмірі 100 000 гривень. Інформацію можна повідомити, звернувшись на гарячу лінію за номером 0 (800) 30-10-70.

З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв 03

З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв 04
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Топ коментарі
+10
лучше на 100 000 поставь видеокамеры и заборчик ))))
или ????
.С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах - Цензор.НЕТ 324
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27.05.2021 21:59
+6
Заощаджу вам 100 000 гривень. Шукайте злодія в керівництві. С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах - Цензор.НЕТ 6668
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27.05.2021 21:40
+5
это реклама группы "Агротрейд"!?..
там куча пото-жировых следов и слюны, которые грабители оставляли матерясь и плюясь, перетаскивая эти мешки через маленький лаз..
ЗЫ.. лохи! не поставили видео камеры внутри и снаружи..
ЗЫ2.. обычно к таким вещам, причастно среднее руководство Службы безопасности фирмы..
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27.05.2021 21:45
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Заощаджу вам 100 000 гривень. Шукайте злодія в керівництві. С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах - Цензор.НЕТ 6668
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27.05.2021 21:40 Відповісти
это реклама группы "Агротрейд"!?..
там куча пото-жировых следов и слюны, которые грабители оставляли матерясь и плюясь, перетаскивая эти мешки через маленький лаз..
ЗЫ.. лохи! не поставили видео камеры внутри и снаружи..
ЗЫ2.. обычно к таким вещам, причастно среднее руководство Службы безопасности фирмы..
показати весь коментар
27.05.2021 21:45 Відповісти
З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв - Цензор.НЕТ 4884
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27.05.2021 23:34 Відповісти
Знаю подобный случай, украли всё сами же, потом имитировали взлом стены склада, точь как на фото, только два шлакоблока выбили. Потом выяснилось, начальник охраны и сторожа...
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27.05.2021 21:46 Відповісти
лучше на 100 000 поставь видеокамеры и заборчик ))))
или ????
.С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах - Цензор.НЕТ 324
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27.05.2021 21:59 Відповісти
Пожлобились видеонаблюдение поставить,результат.
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27.05.2021 22:01 Відповісти
та мазевка исчезла с лица земли лет 30-40 назад. остался только ангар..
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27.05.2021 23:28 Відповісти
идеально выбитое расположение дыры. по взгляду изнутрей - точно на уровне пола! чё зря мешки лишний раз поднимать ? да и дальше, на плечо подвинул и следующий ))
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27.05.2021 22:08 Відповісти
Там канистры были
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28.05.2021 06:10 Відповісти
довелось как-то недолго подработать на таком предприятии. Закупали пестициды в китае, переливали в свои бочки и продавали , как отечественное. Владелец предприятия днепровский олигарх.
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28.05.2021 07:27 Відповісти
соседняя агрофирма и купила, с дисконтом, зачем везти далеко, рисковать? охранник(и) в теме, 4 тонны через такую дырку не один час грузилось. или не через эту дырку, опять-таки в теме.
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28.05.2021 08:14 Відповісти
Пожлобились на агропідприємстві на цеглу (1000 цеглин) - кладка цегли у півцеглини. Торкни легенько молоточком і дірка. Хоч би товщиною у цеглину заклали вікна (+1000 цеглин), а краще у півтори.
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28.05.2021 08:17 Відповісти
Потрібно знати як збути, при тому оптом, вкрадене, через яку мережу?!
або тієї продукції просто не було, а лише на паперах!!!
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28.05.2021 08:29 Відповісти
 
 