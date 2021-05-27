З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв. ФОТО

На Сумщині на одному з найбільших агропідприємств області викрали близько 4 тонни засобів захисту рослин. Група "Агротрейд" пропонує винагороду 100 000 гривень за інформацію про зловмисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Викрадення сталося в ніч з 25 на 26 травня в с. Мазівка ​​Путивльського району. За словами директора підприємства ТОВ "Світ-12" Володимира Маринича, зловмисники вибили в стіні з тильного боку складу діру розміром 80 на 80 см.

Слідчі виявили на місці події сліди взуття, тканини транспорту, на якому, ймовірно, вивезли каністри.

За інформацією Служби безпеки Групи "Агротрейд", в Путивльському районі діє ціле угруповання озброєних зловмисників.

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"Сьогодні вони виламують стіни, а потім будуть різати голови охоронцям. Ще невідомо, чи залишився б охоронець живим чи ні, якби він застав зловмисників на гарячому. Також велике питання: а хто купує цю вкрадену сировину? Ймовірно, йдеться про існування цілої схеми постачання-збуту краденої сировини. Це не окремий випадок, а проблема, яка має всі ознаки системної", - говорять в Службі безпеки Групи.

За будь-яку корисну для розслідування інформацію група компаній "Агротрейд" встановила винагороду в розмірі 100 000 гривень. Інформацію можна повідомити, звернувшись на гарячу лінію за номером 0 (800) 30-10-70.