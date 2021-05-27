На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів "Тайфун-1" до РСЗВ "Град". ФОТОрепортаж

Днями на полігоні "Широкий лан" на Миколаївщині успішно провели випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1" до РСЗВ "Град".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрмияInform.

Дослідні зразки цього озброєння розроблені ДП "КБ "Південне" імені М. К. Янгеля" (м. Дніпро) у межах виконання відповідної дослідно-конструкторської роботи відповідно до договору із Міноборони України.





Як розповів технічний керівник випробувань, пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21. Для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів, під час їхнього польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт, що також створений КБ "Південне".





Зазначається, що виготовлення реактивного снаряда "Тайфун-1" відбувалося у тісній кооперації підприємств вітчизняного обороно-промислового комплексу. Зокрема, окрім ДП "КБ "Південне", залучили Павлоградський механічний завод, ДП "ВО "Південний машинобудівний завод", ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод", ДП "НВК "Фотоприлад", ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів" та інших виконавців.

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