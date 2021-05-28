Двоє депутатів на Івано-Франківщині вимагали у підприємства 200 тис. грн на "благодійність", - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України задокументувала старосту округу і двох депутатів однієї з територіальних громад Івано-Франківщини. Вони вимагали гроші у директора агропідприємства з іноземними інвестиціями, яке є одним з найбільших платників податків у регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що зловмисники вимагали гроші з менеджера під виглядом благодійної допомоги. Вони гарантували не проводити штучні перевірки використання агропідприємством земель і не перешкоджати господарській діяльності товариства.
Підприємці мали перерахувати 200 тис. грн до благодійного фонду, засновником і керівником якого є один із депутатів.
Правоохоронці затримали 3-х організаторів оборудки, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після переведення грошей на рахунок.
Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням за ст. 368 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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