УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6106 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Хабарники
2 319 9
хабар (3992) здирство (280) СБУ (10053) Івано-Франківська область (724)

Двоє депутатів на Івано-Франківщині вимагали у підприємства 200 тис. грн на "благодійність", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України задокументувала старосту округу і двох депутатів однієї з територіальних громад Івано-Франківщини. Вони вимагали гроші у директора агропідприємства з іноземними інвестиціями, яке є одним з найбільших платників податків у регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисники вимагали гроші з менеджера під виглядом благодійної допомоги. Вони гарантували не проводити штучні перевірки використання агропідприємством земель і не перешкоджати господарській діяльності товариства.

Підприємці мали перерахувати 200 тис. грн до благодійного фонду, засновником і керівником якого є один із депутатів.

Правоохоронці затримали 3-х організаторів оборудки, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після переведення грошей на рахунок.

Дивіться також: Посаду в Держінспекції містобудування намагалися "продати" за $200 тис. на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Двоє депутатів на Івано-Франківщині вимагали у підприємства 200 тис. грн на благодійність, - СБУ 01
Двоє депутатів на Івано-Франківщині вимагали у підприємства 200 тис. грн на благодійність, - СБУ 02
Двоє депутатів на Івано-Франківщині вимагали у підприємства 200 тис. грн на благодійність, - СБУ 03
Двоє депутатів на Івано-Франківщині вимагали у підприємства 200 тис. грн на благодійність, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От блин эта СБУ! Сама благотворительностью не занимается и другим развернуться не дает! Только почему СБУ? Это же чистый криминал, пусть полиция роет. А СБУ пусть Ермака берет за жопу.
показати весь коментар
28.05.2021 12:07 Відповісти
депутаты??и вымогали??не верю!!да и уверен что никто из читателей в это не поверит!! Двое депутатов на Ивано-Франковщине вымогали у предприятия 200 тыс. грн на "благотворительность", - СБУ - Цензор.НЕТ 6321 Двое депутатов на Ивано-Франковщине вымогали у предприятия 200 тыс. грн на "благотворительность", - СБУ - Цензор.НЕТ 2081
показати весь коментар
28.05.2021 12:11 Відповісти
Двоє депутатів на Івано-Франківщині вимагали у підприємства 200 тис. грн на "благодійність", - СБУ - Цензор.НЕТ 9260
показати весь коментар
28.05.2021 12:25 Відповісти
а если эти деньги реально пошли бы на благотворительность?
показати весь коментар
28.05.2021 12:39 Відповісти
Бог подаст.
показати весь коментар
28.05.2021 12:52 Відповісти
Двоє депутатів на Івано-Франківщині вимагали у підприємства 200 тис. грн на "благодійність", - СБУ - Цензор.НЕТ 4791выбери!!
показати весь коментар
28.05.2021 12:51 Відповісти
Интересный способ привлечения иностранных инвестиций нашли эти два народных избранника.
Теперь в СИЗО чинарики будут стрелять.
показати весь коментар
28.05.2021 12:53 Відповісти
На смереку падлюк!
показати весь коментар
28.05.2021 13:11 Відповісти
Децентрализация работает на всю катушку
показати весь коментар
28.05.2021 13:52 Відповісти
 
 