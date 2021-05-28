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вирубка (111) Сумська область (2211) вбивство (2876) Офіс Генпрокурора (2351)

У Шостці "чорні лісоруби" зарубали свідка, який "здав" їх поліції, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Шостці Сумської області в ході розслідування справи про незаконну вирубку лісу розкрито умисне вбивство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Шосткинською окружною прокуратурою Сумської області повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев (ч. 4 ст. 246 КК України). Окрім того, одному з них інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України), а двом іншим - приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

За даними слідства, троє місцевих мешканців без відповідного дозволу в березні 2021 року незаконно зрубали 62 дерева породи "вільха" в прибережній захисній смузі річки Івотка.

У Шостці чорні лісоруби зарубали свідка, який здав їх поліції, - Офіс генпрокурора 01

"До перевезення незаконно зрубаних дерев чоловіки залучили ще одного місцевого жителя. Коли його зупинили працівники поліції, він надав свідчення правоохоронцям, вказавши, хто саме його найняв для транспортування деревини. Після цього підозрювані вивезли чоловіка за місто, щоб переконати не співпрацювати з правоохоронцями. Під час розмови один з них дістав із багажника авто сокиру, якою тричі вдарив потерпілого. Чоловік помер на місці події. Тіло загиблого закопали в лісосмузі. Лише через місяць правоохоронцям вдалося встановити обставини зникнення свідка та викрити осіб, причетних до злочину", - сказано в повідомленні.

Протиправну діяльність викрито працівниками Шосткинського райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Також дивіться: Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
То есть жертва дала показания на пособников и пропала. А ментам понадобился месяц,чтобы узнать-кто же сделал так,чтобы жертва пропала? 😧Чудеса логики.
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28.05.2021 14:06
+15
черных лесорубов ликвидиовать на месте преступления....
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28.05.2021 14:19
+7
Автотопор!? Это что то новое в иструментах
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28.05.2021 14:08
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А ше невдовзі підтягнуться кацапи з білорусі і будемо мати хутін введи і бурштинові народні республіки
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28.05.2021 14:24 Відповісти
Это как в Венесуэле или какой-то рядом стране видел по тв, что тюрьмы полиция охраняет только пиреметр, а внутри свои зековские законы.
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28.05.2021 14:25 Відповісти
То есть жертва дала показания на пособников и пропала. А ментам понадобился месяц,чтобы узнать-кто же сделал так,чтобы жертва пропала? 😧Чудеса логики.
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28.05.2021 14:06 Відповісти
В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 103
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28.05.2021 14:07 Відповісти
Зарубили как и положено лесорубам.
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28.05.2021 14:06 Відповісти
Автотопор!? Это что то новое в иструментах
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28.05.2021 14:08 Відповісти
У убийцы было две биомеханических руки и обычный топор)
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28.05.2021 14:11 Відповісти
Автотопор - одно нажатие кнопки - три удара. В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2200
В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8585
показати весь коментар
28.05.2021 14:15 Відповісти
В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2828
показати весь коментар
28.05.2021 14:15 Відповісти
В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6738
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28.05.2021 14:20 Відповісти
Это автонабор?
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28.05.2021 14:23 Відповісти
Походу.
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28.05.2021 14:32 Відповісти
Лес рубят - щепки летят... В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9848
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28.05.2021 14:11 Відповісти
один сядет на долго, двое вдогонку
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28.05.2021 14:15 Відповісти
черных лесорубов ликвидиовать на месте преступления....
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28.05.2021 14:19 Відповісти
Охренеть. Лесорубы что бывшие зеки, раньше лес пилили на Колыме?
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28.05.2021 14:22 Відповісти
забить топорами, черными
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28.05.2021 14:23 Відповісти
"согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным" - раскажите это Привату (и другим банкам),которые блокируют переводы (а потом и аккаунты в банке) заставляя людей оправдываться откуда деньги,тем самым де-юре делая человека виновным.Особенно умиляет процедура подтверждение личности в приватбанке.
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28.05.2021 14:23 Відповісти
Дешево, однако, жизнь ценится -62 дерева...
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28.05.2021 14:28 Відповісти
Пока будут судить лесников, "якобы за превышение....", браконьеры будут чуствовать себя вольготно под "крышей"
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28.05.2021 14:48 Відповісти
Це ми вже повертаємся в далекі дрімучі часи? Чи, навпаки, такі часи нас знову чекають?
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28.05.2021 15:38 Відповісти
героїчними зусильлями доблесна прапороносна пипиция під процесуальним керівництвом прокуратури з реактивною швидкістю (аж через місяць) вдалося встановити обставини зникнення свідка .Слава великому авакову слава Шосткинському райуправлінню поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області
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28.05.2021 16:31 Відповісти
Милиция не защищает. За самооборону-садят. За умышленные убийства и коррупцию-только отпускают. Налоги граждане платят. Окуенно. А как только хочешь себя защитить- втюхивают дичь под соусом "суспильство ще не готове до обигу короткоствольнои зброи, вы ж усе сразу друх друха перестриляети".
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28.05.2021 22:12 Відповісти
 
 