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Миколаїв (1338) СБУ (10053) Укрзалізниця (2040) крадіжка (527) паливо (408)

Викрито масштабне розкрадання дизпалива "Укрзалізниці" в Миколаєві. Щомісячні збитки становили $50 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України в Миколаєві затримала чиновників "Укрзалізниці", які щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Щомісяця ділки завдавали збитків у $50 тис. Нестача пального могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом.

"Співробітники СБ України задокументували протиправну діяльність працівників депо. Посадовці, за попередньою змовою з представниками кримінального середовища, організували механізм викрадення пально-мастильних матеріалів держтовариства. Дизпаливо ділки збували через підконтрольні АЗС", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, угруповання діяло з грудня минулого року.

Правоохоронці із залученням спецпризначенців ЦСО "А" затримали сімох учасників угруповання. Серед них три посадовці "Укрзалізниці" та чотири представники кримінальних кіл. Під час обшуків вилучено вкрадене пальне на суму понад 1,7 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловживання із закупівлею палива для "Укрзалізниці": ексначальник Центру забезпечення виробництва і його підлеглий повідомлені про підозру, збитки становлять 103 млн грн

Викрито масштабне розкрадання дизпалива Укрзалізниці в Миколаєві. Щомісячні збитки становили $50 тис., - СБУ 01
Викрито масштабне розкрадання дизпалива Укрзалізниці в Миколаєві. Щомісячні збитки становили $50 тис., - СБУ 02
Викрито масштабне розкрадання дизпалива Укрзалізниці в Миколаєві. Щомісячні збитки становили $50 тис., - СБУ 03
Викрито масштабне розкрадання дизпалива Укрзалізниці в Миколаєві. Щомісячні збитки становили $50 тис., - СБУ 04
Викрито масштабне розкрадання дизпалива Укрзалізниці в Миколаєві. Щомісячні збитки становили $50 тис., - СБУ 05
Викрито масштабне розкрадання дизпалива Укрзалізниці в Миколаєві. Щомісячні збитки становили $50 тис., - СБУ 06

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 та ст 208 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Свинарчуки Зеленского!!!
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28.05.2021 14:12
+4
а де це наш Сирьожа-борцун з корупцією на УЗ? бабло на хату рахує?
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28.05.2021 14:15
+4
$50 тысяч, это "маштабное"?
В УкрЗализныце вообще-то МИЛЛИОНАМИ ВОРУЮТ!
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 2799
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28.05.2021 14:23
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Свинарчуки Зеленского!!!
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28.05.2021 14:12 Відповісти
ЦСОшникам "Альфы" нечем заняться, и они выполняют задачи КОРДа..
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28.05.2021 14:15 Відповісти
а де це наш Сирьожа-борцун з корупцією на УЗ? бабло на хату рахує?
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28.05.2021 14:15 Відповісти
УЗ это украинское Эльдорадо
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28.05.2021 14:17 Відповісти
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 2804
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28.05.2021 14:18 Відповісти
$50 тысяч, это "маштабное"?
В УкрЗализныце вообще-то МИЛЛИОНАМИ ВОРУЮТ!
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 2799
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28.05.2021 14:23 Відповісти
Насправді міліардами, той же Ахметов, на пільгових грузових тарифах за понад 20 років!
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30.05.2021 10:15 Відповісти
От привыкли!!!!
Поймали молодцы!!!! Сливали эти , сразу проверить эту схему по всей стране!!!!
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28.05.2021 14:26 Відповісти
Хоть у СБУ нормальные карабины появились!
Нафиг совковый треш!
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28.05.2021 14:39 Відповісти
будут чиновники с паровозов в китайскую тару сливать. эти тырят до этого.
трудяги, машинист с помощником, папали.
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28.05.2021 14:39 Відповісти
там где тепловозы, там и подобные дельцы. Занимаются десятки лет. Есть и сети спецазс, но в основном везут фермерам
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28.05.2021 14:39 Відповісти
ОЗУ "Укрзалізниця"...
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28.05.2021 14:52 Відповісти
А ведь в "Укрзалізнице" есть своя КРУ, своя СБ ... Интересно было бы послушать их комментарии.
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28.05.2021 15:43 Відповісти
Им некогда, в танчики лупашат
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28.05.2021 19:10 Відповісти
Вражає, що подібні речі відбуваються вже серед білого дня. Тобто ніхто нікого небоїться.
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30.05.2021 10:19 Відповісти
 
 