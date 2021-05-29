Викрито масштабне розкрадання дизпалива "Укрзалізниці" в Миколаєві. Щомісячні збитки становили $50 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України в Миколаєві затримала чиновників "Укрзалізниці", які щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Щомісяця ділки завдавали збитків у $50 тис. Нестача пального могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом.

"Співробітники СБ України задокументували протиправну діяльність працівників депо. Посадовці, за попередньою змовою з представниками кримінального середовища, організували механізм викрадення пально-мастильних матеріалів держтовариства. Дизпаливо ділки збували через підконтрольні АЗС", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, угруповання діяло з грудня минулого року.

Правоохоронці із залученням спецпризначенців ЦСО "А" затримали сімох учасників угруповання. Серед них три посадовці "Укрзалізниці" та чотири представники кримінальних кіл. Під час обшуків вилучено вкрадене пальне на суму понад 1,7 млн грн.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 та ст 208 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання.