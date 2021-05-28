Генсек ОБСЄ Шмід і перша заступниця міністра закордонних справ Джапарова прибули на Донеччину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід і перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прибули в Донецьку область з дводенним робочим візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної держадміністрації.
Підкреслюється, що в Краматорську гостей зустріли члени місії ОБСЄ, які виконують обов'язки в Донецькій області, керівництво ООС і представники Донецької облдержадміністрації.
Під час візиту Генеральний секретар ОБСЄ і перша заступниця міністра закордонних справ України відвідають КПВВ "Новотроїцьке", регіональний офіс ОБСЄ в Донецькій області та зустрінуться з головою Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Кириленком.
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