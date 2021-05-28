У Харкові затримано поліцейського: за 5 тис. дол. продавав посаду в ДБР. ВІДЕО+ФОТО
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Правоохоронці затримали співробітника одного з відділень Харківського районного управління поліції, який "продавав" посаду в ДБР.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, поліцейський запевнив жителя Харкова, що нібито має зв'язки в конкурсній комісії ДБР. Він пообіцяв "допомогти" в працевлаштуванні в одному з підрозділів теруправління ДБР в Полтаві. За свої "послуги" правоохоронець просив 5 тис. доларів.
27 травня за передачу першої частини хабаря в розмірі 2,5 тис. доларів поліцейського затримали.
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Тому мені байдуже до цього торгаша посадами.
Питання, на чому там заробляють в тих ГБРах ???