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У Харкові затримано поліцейського: за 5 тис. дол. продавав посаду в ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали співробітника одного з відділень Харківського районного управління поліції, який "продавав" посаду в ДБР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Харкові затримано поліцейського: за 5 тис. дол. продавав посаду в ДБР 01

За даними слідства, поліцейський запевнив жителя Харкова, що нібито має зв'язки в конкурсній комісії ДБР. Він пообіцяв "допомогти" в працевлаштуванні в одному з підрозділів теруправління ДБР в Полтаві. За свої "послуги" правоохоронець просив 5 тис. доларів.

27 травня за передачу першої частини хабаря в розмірі 2,5 тис. доларів поліцейського затримали.

У Харкові затримано поліцейського: за 5 тис. дол. продавав посаду в ДБР 02

Зараз вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Директора лікарні в Херсоні впіймали на хабарі в 100 тис. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Якщо посада коштує 5000 доларів, уявіть у скільки разів там все окуповується...
Тому мені байдуже до цього торгаша посадами.
Питання, на чому там заробляють в тих ГБРах ???
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28.05.2021 15:39 Відповісти
посада коштує значно дорожче. це мср лоха розводив
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28.05.2021 16:50 Відповісти
мало, раньше 10 м гаи было.... как на чем? на всем!, дело закрыл, переквалифицировал - кэш)
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28.05.2021 15:42 Відповісти
Это писец.....
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28.05.2021 15:43 Відповісти
Во Аваковская ментура работает!!! Даже должностями торгуют. Ангелы, не иначе.
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28.05.2021 15:45 Відповісти
лошок продавал лошку) что сумма, что положение продавца - явньій же развод
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28.05.2021 16:49 Відповісти
Ну раз есть спрос...
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28.05.2021 18:06 Відповісти
Остальних коли закриють шо баригують.
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28.05.2021 19:24 Відповісти
Хабарі це тільки верхівка айсбергу корупції.
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28.05.2021 21:31 Відповісти
 
 