Небо для білоруських авіакомпаній закрили всі сусіди, крім Росії. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Принаймні 10 країн вже закрили свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній.
До авіабойкоту приєдналися всі сусіди, крім Росії (Польща, Україна, Литва і Латвія), а також Естонія, Чехія, Фінляндія, Швеція, Велика Британія і Франція, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
"Білоруські туроператори припиняють продаж пакетів у Чорногорію, Болгарію та Албанію. На 29 і 30 травня скасовано рейси "Білавіа" за маршрутом Мінськ-Тіват-Мінськ. Білоруські туристи очікують інформацію про вивізні рейси з Чорногорії. "Алатан Тур"підтвердив, що продаж пакетів в Болгарію і Албанію теж призупинена. У Travel House відповіли: "Очікуємо офіційної інформації від туроператорів і "Білавіа", поки скасовані рейси тільки в Болгарію, Албанію та Чорногорію. Якщо маршрути обльоту будуть розроблені, то тури відбудуться", - пише видання.
Видання припустило, як можуть виглядати маршрути на популярні курорти після заборони Belavia влітати в повітряний простір ряду країн.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.
Будь ласка, зачекайте...
использования воздушного пространства Украины воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь."
Рейс Дюссельдорф - Маскау зараз у небі над вурлалаковою теріторією .
Тобто Мерлельнімці знов спонукали інших до бізнесвтрат а самі крім величезною заклопотаності нічого не згенерували .
Business as usual !
До речі рейс з Осаки (Японія) до Liese теж в тому ж просторі , хоча летів він через Казахстан - потім до Астрахані ... але південий схід України оминули аж через Белорусь !