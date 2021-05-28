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Новини Фото За кордоном Затримання Протасевича
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авіація (1664) Білорусь (5973) санкції (6860) авіасполучення (599) Протасевич Роман (296)

Небо для білоруських авіакомпаній закрили всі сусіди, крім Росії. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Принаймні 10 країн вже закрили свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній.

До авіабойкоту приєдналися всі сусіди, крім Росії (Польща, Україна, Литва і Латвія), а також Естонія, Чехія, Фінляндія, Швеція, Велика Британія і Франція, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

"Білоруські туроператори припиняють продаж пакетів у Чорногорію, Болгарію та Албанію. На 29 і 30 травня скасовано рейси "Білавіа" за маршрутом Мінськ-Тіват-Мінськ. Білоруські туристи очікують інформацію про вивізні рейси з Чорногорії. "Алатан Тур"підтвердив, що продаж пакетів в Болгарію і Албанію теж призупинена. У Travel House відповіли: "Очікуємо офіційної інформації від туроператорів і "Білавіа", поки скасовані рейси тільки в Болгарію, Албанію та Чорногорію. Якщо маршрути обльоту будуть розроблені, то тури відбудуться", - пише видання.

Видання припустило, як можуть виглядати маршрути на популярні курорти після заборони Belavia влітати в повітряний простір ряду країн.

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Небо для білоруських авіакомпаній закрили всі сусіди, крім Росії 01
Небо для білоруських авіакомпаній закрили всі сусіди, крім Росії 02
Небо для білоруських авіакомпаній закрили всі сусіди, крім Росії 03
Небо для білоруських авіакомпаній закрили всі сусіди, крім Росії 04
Небо для білоруських авіакомпаній закрили всі сусіди, крім Росії 05
Небо для білоруських авіакомпаній закрили всі сусіди, крім Росії 06

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
2022 год.
В добрый путь, "БелАвиа".
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России - Цензор.НЕТ 2011
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28.05.2021 15:53
+38
а германия с меркельшей - как проститутка - не решиться никак....
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28.05.2021 15:52
+15
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России - Цензор.НЕТ 7780
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28.05.2021 16:11
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нецікаво.
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28.05.2021 22:57 Відповісти
террорист террористу зад бутылкой прикроет
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28.05.2021 19:34 Відповісти
...нормально Таракан свою авиакомпанию обнулил. ЗачОт )))
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28.05.2021 23:11 Відповісти
Интересные маршруты вокруг Украины тут строите. Очень интересные. Но вот открываем сайт Радар и....... Что же мы видим? Летит Belavia и из Анталии, и из Шарма прямиком на Минск через территорию Украины. Неужели не видели? Ну вот есть скрин от 28 мая 21 года за 23:28 Вот он Небо для білоруських авіакомпаній закрили всі сусіди, крім Росії - Цензор.НЕТ 4808https://a.radikal.ru/a10/2105/19/49b3feb7daf5.jpg[/IMG]
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28.05.2021 23:36 Відповісти
Что то у меня не получилось вставить картинку. Готов этот скрин представить любому лично.
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28.05.2021 23:39 Відповісти
Прошу извинить за недосмотр.Оказывается ещё не наступил час "Ч". Не дочитал, ну что же подслеповат стал..... Исправляюсь. "С 00 ч. 00 мин. 29 мая 2021 вводится запрет на
использования воздушного пространства Украины воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь."
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28.05.2021 23:53 Відповісти
Да, действительно, после 00 ч. 00 мин. 29 мая 2021 рейс B2737 Минск-Тбилиси полетел в обход Украины. А равно как и Аэрофлотовский рейс SU1844 Москва - Кишенёв идёт через Белорусию вокруг Украины.
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29.05.2021 00:25 Відповісти
Фашисты всё не нажрутся твари
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29.05.2021 06:02 Відповісти
мдя, усача озадачили
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29.05.2021 14:57 Відповісти
Відкрив радар 24 ... і зрозумів, що новина злегка перебільшена.

Рейс Дюссельдорф - Маскау зараз у небі над вурлалаковою теріторією .

Тобто Мерлельнімці знов спонукали інших до бізнесвтрат а самі крім величезною заклопотаності нічого не згенерували .
Business as usual !
До речі рейс з Осаки (Японія) до Liese теж в тому ж просторі , хоча летів він через Казахстан - потім до Астрахані ... але південий схід України оминули аж через Белорусь !
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30.05.2021 18:08 Відповісти
Недостаточно..нужна Дания и Германия...см карту балтики
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30.05.2021 22:38 Відповісти
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