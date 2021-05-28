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П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Авто

П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція. ФОТО

Житель Змієва Харківської області пошкодив 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

34-річний чоловік попався, коли намагався проникнути в салон останньої (дванадцятої) машини. На його дії звернули увагу місцеві жителі і повідомили в правоохоронні органи.

24 травня близько 22:50 чоловік цеглою розбив скло дверей AUDI A6, проник в салон і намагався запустити двигун, з'єднавши дроти замка запалювання.

Пяний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція 01
Пяний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція 02

Як встановили поліцейські, тієї ж ночі чоловік таким чином пошкодив 10 автомобілів жителів Змієва, а в ніч на 22 травня ще два авто. Всі постраждалі звернулися в поліцію із заявами.

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Пяний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція 03

"Всі злочини зловмисник скоїв у стані алкогольного сп'яніння і пояснив бажанням покататися", - повідомили в поліції.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
какой настойчивый и целеустремленный дэбил ))))
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28.05.2021 16:31
+16
мдаа.. Терминатор уже не тот)) Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9999
Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8059
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28.05.2021 16:33
+7
какой то жыгуляторный ауди а6 П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 796
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28.05.2021 16:42
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Мужика ждут 12 сотрясений мозга Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1603
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28.05.2021 16:27 Відповісти
Житель Змиева Харьковской области
Гадюка какая! (с)
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28.05.2021 16:29 Відповісти
Какой-то змей. (Г.А. Кернес) П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8051
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28.05.2021 18:43 Відповісти
Надо как у Манилова: мне бы один автомобиль, но в меру!
Вместо жигулей, залез бы в Дефендер или Бентигу...
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28.05.2021 16:30 Відповісти
какой настойчивый и целеустремленный дэбил ))))
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28.05.2021 16:31 Відповісти
неугомонньій
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28.05.2021 16:32 Відповісти
Явно зебил!
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28.05.2021 17:19 Відповісти
реальными делами занимаются исключительно дебилы

умный найдет столько причин, почему у него ничего не получится, шо обломается на старте
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28.05.2021 17:34 Відповісти
Як відомо, гірший за дебіла хто? - правильно: ініціативний дебіл )))
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29.05.2021 00:21 Відповісти
трюйдо у норi?
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29.05.2021 07:55 Відповісти
це було тiльки запитання без обозначання наших "патрнерив"....
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29.05.2021 07:59 Відповісти
мдаа.. Терминатор уже не тот)) Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9999
Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8059
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28.05.2021 16:33 Відповісти
Настырный...
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28.05.2021 16:33 Відповісти
Манячило...но не ж изнсиловал..
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28.05.2021 16:35 Відповісти
не факт. может с ладой совокупился, какой-нибудь
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28.05.2021 16:38 Відповісти
Тама выхлопная лучче??)))
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28.05.2021 16:41 Відповісти
следствие установит. по следам гари на...
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28.05.2021 16:42 Відповісти
Просто чувак не мог выбрать средство передвижения. Когда проник в AUDI A6 типа Таврия, ему стало совсем плохо из-за свинства в машинах!
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28.05.2021 16:41 Відповісти
это не а6, а просто 6ка или даже 3ка
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28.05.2021 17:37 Відповісти
какой то жыгуляторный ауди а6 П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 796
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28.05.2021 16:42 Відповісти
АХАХАХА
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28.05.2021 16:50 Відповісти
Причина - это алкоголь! Нужно алкоголь прировнять к наркотикам тяжелым! А травку легализовать ибо она по опьянению слабее и от травки люди спокойные становятся. А алкоголь - это зло! От бахла люди дичают - становятся агрессивными и от алкоголя много преступлений. Убрать причину - алкоголь и тогда исчезнет следствие - преступления. И нужно, как в США легализовать траву рекреационную. Станет позитивнее и спокойнее!
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28.05.2021 16:50 Відповісти
"Не все так однозначно" (с) - значною мірою залежить від людини. Якщо по розумному, то можна і файного алкоголю випити (ось буквально щойно накатив два по 100 абсенту заради п'ятничного релаксу П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2996 ). Але "інтелектуальній більшості" треба максимально ускладнити доступ до дешманської косорилівки, тут згоден.
Про канабіс - плюс 100500. До того ж від нього цікавий хід думок та онейроїдні образи, і жодного похмілля вранці. І так, канабіс АНТИкриміногенний за визначенням (спробуйте уявити накурену бійку - це суцільна іржачна буфонада П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3342 а от із алкоголем вже не до жартів - скільки трагедій трапляється...)
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29.05.2021 00:17 Відповісти
Жаль ему ничего не разбили.
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28.05.2021 18:35 Відповісти
Угнать за 60 секунд
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28.05.2021 18:41 Відповісти
как можно в машине такой свинарник устроить?
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28.05.2021 19:20 Відповісти
Хороший у него ключ на двенадцать П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5698
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29.05.2021 00:12 Відповісти
 
 