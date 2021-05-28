П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція. ФОТО

Житель Змієва Харківської області пошкодив 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

34-річний чоловік попався, коли намагався проникнути в салон останньої (дванадцятої) машини. На його дії звернули увагу місцеві жителі і повідомили в правоохоронні органи.

24 травня близько 22:50 чоловік цеглою розбив скло дверей AUDI A6, проник в салон і намагався запустити двигун, з'єднавши дроти замка запалювання.





Як встановили поліцейські, тієї ж ночі чоловік таким чином пошкодив 10 автомобілів жителів Змієва, а в ніч на 22 травня ще два авто. Всі постраждалі звернулися в поліцію із заявами.

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"Всі злочини зловмисник скоїв у стані алкогольного сп'яніння і пояснив бажанням покататися", - повідомили в поліції.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.