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Альфа (41) Метрополітен (759) СБУ (10053) тероризм (2786) військові навчання (2591)

Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: "Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Служба безпеки України провела у столиці планові антитерористичні навчання. За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили "заручників" у вагоні метро. Тренування відбулись в умовах, що максимально наближені до реальних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Спочатку залучені до навчань сили ДСНС та Київської аварійно-рятувальної служби провели ліквідацію пожежі та евакуювали постраждалих від вибуху. Потім працівники КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" КМДА і Товариства Червоного Хреста України здійснили сепарацію постраждалих різних форм тяжкості, надали їм екстрену медичну допомогу.

Зазначається також, що під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України звільнили "заручників" із вагона метро і затримали "терористів".

"Основна мета навчань – вдосконалення навичок переговорного процесу, затримання злочинців, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації та евакуація постраждалих у екстремальних умовах. Всі суб’єкти боротьби з тероризмом впоралися із поставленими їм завданнями під час проведення антитерористичної операції на об’єкті єдиної транспортної системи" ‒ резюмував один з керівників Координаційної групи Антитерористичного центру при ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області полковник Євгеній Айдемський.

Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: Альфа успішно нейтралізувала терористів, які захопили заручників у вагоні 01
Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: Альфа успішно нейтралізувала терористів, які захопили заручників у вагоні 02
Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: Альфа успішно нейтралізувала терористів, які захопили заручників у вагоні 03
Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: Альфа успішно нейтралізувала терористів, які захопили заручників у вагоні 04

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України.
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Топ коментарі
+13
В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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28.05.2021 16:37
+11
Ну от,тепер все стало на свої місця.

Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне - Цензор.НЕТ 858
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28.05.2021 16:39
+5
В рабочий день, да еще на пересадочной станции...

В субботу-воскресенье нельзя такие учения проводить?
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28.05.2021 16:38
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В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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28.05.2021 16:37 Відповісти
))))))))))) 10 блоков сигарет, и закладка)))))))))
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31.05.2021 02:39 Відповісти
Не дают командиры поспать народу )))
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28.05.2021 16:37 Відповісти
Жінка Бігуса має впливових родичів на росії ! У сина її рідного дядьки гарна кар'єра "госслужащєго". На фото він за спиною Лаврова !!!

Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне - Цензор.НЕТ 3726 Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне - Цензор.НЕТ 7295Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне - Цензор.НЕТ 9360
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28.05.2021 16:38 Відповісти
Ну от,тепер все стало на свої місця.

Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне - Цензор.НЕТ 858
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28.05.2021 16:39 Відповісти
Жокей? Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: "Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні - Цензор.НЕТ 4352
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28.05.2021 19:33 Відповісти
Соя, досі мучишся фантомним болями, бо Бігус зазіхнув на святе: посмів назвати шоколадну Свиню партнером мертвечука, який дозволив куму путлєра вибудувати бізнес-імперію, і стати медіа-магнатом?
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30.05.2021 09:17 Відповісти
В рабочий день, да еще на пересадочной станции...

В субботу-воскресенье нельзя такие учения проводить?
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28.05.2021 16:38 Відповісти
В тебе болєзнєнного забули спитати.
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28.05.2021 16:48 Відповісти
болєзного ж а нє болєзнєнного! Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: "Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні - Цензор.НЕТ 8608
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28.05.2021 17:37 Відповісти
Когда дебилы вроде тебя что то решают, результат прогнозируем.
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28.05.2021 17:46 Відповісти
клоун жив? ему же Байден должен звонить..
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28.05.2021 16:45 Відповісти
Что-то не вижу у спецназовцев щитов, противоосколочных костюмов, противогазов, средств открытия дверей и разбивания окон. Не показали или спецоперация в лайт-режиме?..
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28.05.2021 16:53 Відповісти
это у тебя на кацапии только такой цирк Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: "Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні - Цензор.НЕТ 9187
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28.05.2021 17:38 Відповісти
А сбу не хочет провести учения в раде? Там среди жоппоблочников и зебилов столько террорюг, что хватит не на одно учение.
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28.05.2021 17:34 Відповісти
там в самому сбу їх повно - можна було не виходячи з будівлі тренуватись Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: "Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні - Цензор.НЕТ 8883
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28.05.2021 18:28 Відповісти
При зебиле Украина все больше становится похожа на кацапстан.
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28.05.2021 18:31 Відповісти
Движ был ночью. Потому что с утра до вечера много народу ездит на работу и с работы. Но для галочки чорту баканову от клована достаточно.
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28.05.2021 18:44 Відповісти
Вы там определитесь, один порохобот кричит - "идиоты в рабочий день проводили, это неправильно!", ты кричишь - "идиоты ночью проводили, это не понастоящему" . Я вот удивляюсь как ваша ботоферма друг с другом не пересрется о том как правильно сывочолого хвалить))
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30.05.2021 13:09 Відповісти
Я хоть один воклицательный знак поставил,дурень? Криком вопрос не решить.
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30.05.2021 15:37 Відповісти
.

А как там самого главного диверсанта для столичного метро ?
Я фукса имею ввиду. Его ж в мрамор мордой не клали ?
ну -ну....
Какая власть продажная и бестолковая...
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28.05.2021 19:10 Відповісти
А потом, прикрываясь заложниками, террористы пытались оторваться от погони в неизвестном направлении на поджидающем их эскалаторе...
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28.05.2021 19:40 Відповісти
ПУСТЬ ЛУЧШЕ ПУТИНА ВАЛЬНУТЬ !!!
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28.05.2021 20:02 Відповісти
В этих вагонах еще Брежнев ездил.
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28.05.2021 22:19 Відповісти
"Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні. Ти ба, які герої! А охорону мертвечука нейтралізувати не змогли...
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28.05.2021 22:32 Відповісти
мертветчук их пиикармливает
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29.05.2021 20:07 Відповісти
самая безопасная станция метро Арсенальная - за 5 минут пока спускаешься любой зазомбированый террорист передумает - а нафик мне это надо
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29.05.2021 01:02 Відповісти
А оті "заручники" і "постраждалі" - вони ж в курсі, що беруть участь в навчаннях і грають роль, так ?
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29.05.2021 05:06 Відповісти
хз, но эти орлы у любого работяги на раз карманы вывернут
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29.05.2021 20:07 Відповісти
альфа - убийцы Олега Мужчиля,
обыкновенные мусора
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29.05.2021 20:06 Відповісти
Що за "терористи" в спортивних штанах abibas і кросівках nuke? Гопота, тітухани.
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30.05.2021 09:14 Відповісти
Помню когда нас накрыли эти хлопцы на янтаре, спросил вам делать *****, сбушник мне честно сказал ,это руководству делать *****, мы тряслись сюда 5 часов, сейчас договорятся, а нам обратно 5 часов трастись)))))))))
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31.05.2021 02:43 Відповісти
 
 