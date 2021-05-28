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Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Активісти вимагали, щоб Україна приєдналася до санкцій, які ввели проти режиму Лукашенка її західні партнери.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Акцію організували Free Belarus Center та Центр громадянських свобод. Вони закликають владу України до більш рішучих і ефективних дій проти режиму Лукашенка.

Вони вимагають офіційно назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" і підготувати проти нього і його соратників персональні санкції, ввести безстрокову заборону на імпорт електроенергії і нафтопродуктів з Білорусі, перестати купувати у Мінська бітум і техніку. Також організатори хочуть, щоб в Україні було створено гуманітарний коридор для біженців із Білорусі, а екстрадиція в цю країну припинилася.

Автор фото і відео - Олег Богачук

Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 01
Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 02
Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 03
Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 04
Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 05
Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 06
Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 07
Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 08
Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 09
Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 10
Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС 11
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Топ коментарі
+5
Чего-то я не понимаю в этой жизни. Лукашенко посадил один самолёт, ***** сбил самолёт и убил тысячи украинцев. Но санкции предлагают ввести против Беларуси, а с руснёй торговый оборот на миллиарды и всем пофиг.
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28.05.2021 17:45
+4
Слабого бить легче.
Показательная порка.
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28.05.2021 17:48
+2
Да лука просто винни пух в сравнении с диктаторами которых вы еще не видели и дай Бог не увидите...
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28.05.2021 18:53
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Мало нам своих "вымагателей"... Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД - Цензор.НЕТ 9211
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28.05.2021 17:42 Відповісти
Это конечно да...Но у "западных парднеров" бабла валом и они не зависят экономически от Белоруси. А как это вылезет гражданам Украины???!!!
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28.05.2021 17:43 Відповісти
Чего-то я не понимаю в этой жизни. Лукашенко посадил один самолёт, ***** сбил самолёт и убил тысячи украинцев. Но санкции предлагают ввести против Беларуси, а с руснёй торговый оборот на миллиарды и всем пофиг.
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28.05.2021 17:45 Відповісти
Слабого бить легче.
Показательная порка.
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28.05.2021 17:48 Відповісти
спорное суждение у вас, думаю просто лука попёр против запада, ну ему и устраивают эти порки, ну а заодно и поближе к границам мордора можно подойти в случае слива лукаша
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28.05.2021 18:20 Відповісти
Не, я про украино-руснявый Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС - Цензор.НЕТ 3020
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28.05.2021 21:35 Відповісти
РФ и Беларусь полностью прекращают поставки дизеля в Украины, как заявили "чтобы не заправлять танки врагу",
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28.05.2021 17:52 Відповісти
прошу прощения, а это плохо или хорошо?
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28.05.2021 18:20 Відповісти
Если резко подорожает, лично мне как водителю будет плохо, ну а глобальном измерении...Посмотрим
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28.05.2021 18:50 Відповісти
Якщо рос. танки стануть на біл. кордоні -- буде "плохо", дуже...
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28.05.2021 19:14 Відповісти
Pavlo Klimkin@PavloKlimkin 15 мин

Вам нічого не нагадає обіцянка ЄС надати Білорусі 3 млрд євро після її демократичної трансформації?
А скільки пропонували Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію, неофіційно звісно?
Саме 3 млрд. І де тепер Янукович?)
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28.05.2021 18:06 Відповісти
С той лиш разницей, что януковичу предлагала, и дала эрэфия !
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28.05.2021 18:11 Відповісти
прикольно, а оплачивал эти типа "акций" кто и сколько давали за выход? )
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28.05.2021 18:18 Відповісти
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД - Цензор.НЕТ 2424
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28.05.2021 18:19 Відповісти
а почему рабы без шариков и в кросовках?
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28.05.2021 18:27 Відповісти
Да лука просто винни пух в сравнении с диктаторами которых вы еще не видели и дай Бог не увидите...
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28.05.2021 18:53 Відповісти
У Сінгапурі така цензура, що й не снилася, а за плювок на тротуар -- штраф, і за жуйку, або інше.
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28.05.2021 19:20 Відповісти
организаторы хотят, чтобы в Украине был создан гуманитарный коридор для беженцев из Беларуси
Источник: https://censor.net/ru/p3268126

Зачем Украине столько революционеров. Это опасно. Один уже какашки по улицам разбрасывал. Ясно же что все попрут в Украину, а не рашку. В Европу поедут только блатные.
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28.05.2021 20:30 Відповісти
 
 