Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти вимагали, щоб Україна приєдналася до санкцій, які ввели проти режиму Лукашенка її західні партнери.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Акцію організували Free Belarus Center та Центр громадянських свобод. Вони закликають владу України до більш рішучих і ефективних дій проти режиму Лукашенка.

Вони вимагають офіційно назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" і підготувати проти нього і його соратників персональні санкції, ввести безстрокову заборону на імпорт електроенергії і нафтопродуктів з Білорусі, перестати купувати у Мінська бітум і техніку. Також організатори хочуть, щоб в Україні було створено гуманітарний коридор для біженців із Білорусі, а екстрадиція в цю країну припинилася.

Автор фото і відео - Олег Богачук





















