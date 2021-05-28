Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Активісти вимагали, щоб Україна приєдналася до санкцій, які ввели проти режиму Лукашенка її західні партнери.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Акцію організували Free Belarus Center та Центр громадянських свобод. Вони закликають владу України до більш рішучих і ефективних дій проти режиму Лукашенка.
Вони вимагають офіційно назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" і підготувати проти нього і його соратників персональні санкції, ввести безстрокову заборону на імпорт електроенергії і нафтопродуктів з Білорусі, перестати купувати у Мінська бітум і техніку. Також організатори хочуть, щоб в Україні було створено гуманітарний коридор для біженців із Білорусі, а екстрадиція в цю країну припинилася.
Автор фото і відео - Олег Богачук
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Показательная порка.
Вам нічого не нагадає обіцянка ЄС надати Білорусі 3 млрд євро після її демократичної трансформації?
А скільки пропонували Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію, неофіційно звісно?
Саме 3 млрд. І де тепер Янукович?)
Источник: https://censor.net/ru/p3268126
Зачем Украине столько революционеров. Это опасно. Один уже какашки по улицам разбрасывал. Ясно же что все попрут в Украину, а не рашку. В Европу поедут только блатные.