Українського воїна, майора Максима Польового, який загинув від кулі російського снайпера, поховають 30 травня на Хмельниччині

У неділю, 30 травня, в смт Наркевичі Волочиського району Хмельницької області об 11.00 розпочнеться церемонія прощання з Максимом Миколайовичем Польовим, 1984 року народження, майором, заступником командира 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 27 травня в районі смт Новотошківське Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 12.00 поблизу Наркевичської ЗОШ відбудеться траурний мітинг за загиблими. Зустріч тіла Максима Польового відбудеться в ніч з 29 на 30 травня.

Максим Польовий народився 18.12.1984 року в Наркевичах. З 2014 року брав участь у бойових діях на сході України, пройшов бої за Дебальцеве. Під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ в районі станиці Луганської був поранений.

У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

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