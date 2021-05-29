Приватні навчальні центри для моряків масово обшукують в Одесі, - ЗМІ. ФОТО

Відразу в декількох розташованих в Одесі комерційних навчальних центрах для моряків проходять слідчі дії.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці обшукують Чорноморський тренажерний центр на Базарній, 3а, офіси морських агентств на Великій Арнаутській, 2 і 61, а також приміщення компанії Marine Іnspector на площі 10 Квітня.

"За нашими даними, дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом вимагання грошей у моряків за сертифікати й успішну здачу кваліфікаційного іспиту", - пише "Думська".

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У поліції Одеської області цю інформацію поки не коментували.







