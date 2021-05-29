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Приватні навчальні центри для моряків масово обшукують в Одесі, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Відразу в декількох розташованих в Одесі комерційних навчальних центрах для моряків проходять слідчі дії.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці обшукують Чорноморський тренажерний центр на Базарній, 3а, офіси морських агентств на Великій Арнаутській, 2 і 61, а також приміщення компанії Marine Іnspector на площі 10 Квітня.

"За нашими даними, дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом вимагання грошей у моряків за сертифікати й успішну здачу кваліфікаційного іспиту", - пише "Думська".

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У поліції Одеської області цю інформацію поки не коментували.

Приватні навчальні центри для моряків масово обшукують в Одесі, - ЗМІ 01
Приватні навчальні центри для моряків масово обшукують в Одесі, - ЗМІ 02
Приватні навчальні центри для моряків масово обшукують в Одесі, - ЗМІ 03
Приватні навчальні центри для моряків масово обшукують в Одесі, - ЗМІ 04
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не прошло и трех лет. там жесть. по 5к баксов ни за что требуют
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28.05.2021 19:40 Відповісти
Года полтора назад узнавал, паспорт моряка, рабочий диплом шдп, все сертификаты - $1400. Правда у меня с плавцензом полный порядок
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28.05.2021 19:49 Відповісти
не стану настаивать, но у меня инфа, что там чистый шантаж. обучение+доки(аргументируют договорняками и невозможностью решить иначе) 100-120 к грн
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28.05.2021 19:51 Відповісти
Возможно. Но у меня все однокашники ходят капитанами, дали номер, мне так озвучили. А на сайте Морские новости тоже разное пишут, особенно про чудеса от главы морской администрации
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28.05.2021 20:01 Відповісти
с капитанами отдельная история, мне кажется
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28.05.2021 20:02 Відповісти
Пишут, что как раз с новым главой МорАд все подорожало, он чей то кореш, воткнули в качестве и.о. Тут последние цены, очень не дёшево:

https://www.seafarersjournal.com/marine-news/vsyo-o-klubnyh-neklubnyh-morskih-tsentrah-i-kakie-summy-moryaki-tam-ostavlyayut/
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28.05.2021 20:04 Відповісти
Какой "пААспорт"??
"Посвідчення моряка"!! З 90-х років!!
Паспорт був при совкі!!))
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28.05.2021 21:05 Відповісти
Кто здеся постит - салаги!!
Навіть в 90-х такогоГОГО не Було!!
Зараз, з 2000- х якийсь звиздець почався!!
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28.05.2021 21:11 Відповісти
 
 