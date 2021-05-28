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Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ "Новотроїцьке" на Донеччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 28 травня, Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід відвідала район проведення ООС у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 01
Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 02

Під час робочого візиту генсек ОБСЄ відвідала контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", де ознайомилися з його роботою, оглянули інфраструктуру КПВВ, ЦНАП, відділення банку, медичний пункт тощо і з квадрокоптера оглянула ситуацію навколо лінії зіткнення.

Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 03

Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 04
Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 05

Іноземній делегації розповіли, що КПВВ "Новотроїцьке" функціонує. Однак, рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають тільки два рази на тиждень, тож пасажиропотік суттєво обмежений. Так, минулого тижня російські найманці тричі порушили режим роботи гуманітарного дорожнього коридору, направляючи громадян через лінію розмежування після завершення часу роботи КПВВ.

Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 06
Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 07Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 08

Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 09

"Мені було дуже важливим приїхати сюди і побачити все на власні очі. Адже останнім часом РФ здійснює тиск своїми незаконними збройними формуваннями на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, яка стикається з численними перешкодами в пересуванні і моніторинговій діяльності. Я порушуватиму ці важливі питання під час наступного засідання ОБСЄ", - резюмувала візит на КПВВ "Новотроїцьке" генсек ОБСЄ.

Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 10
Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 11

Також під час візиту Шмід відвідала регіональний офіс ОБСЄ в Донецькій області.
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И что ,кому это даст ? Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ "Новотроицкое" на Донетчине - Цензор.НЕТ 2046Вопрос конечно риторический ,да и ответ известен ,это никому и ничего не даст ,ля-ля - тополя и снова кружит карусель по замкнутому кругу ...
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28.05.2021 22:31 Відповісти
хлеб-соль уже не преподносят...даже скупой солдатский кирпичик...чтобы птичек не кормили
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29.05.2021 00:20 Відповісти
 
 