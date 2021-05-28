Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
З "технічних причин"
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Свіжі новини
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Театр абсурду...
Великий комбінатор
Останній став першим
Оновлений маршрут
Прозріння
Питання риторичне
Якось у Криму...
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На прогулянці
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https://censor.net/ru/news/3248087/na_zelenskogo_rabotaet_set_iz_bolee_chem_20_pablikov_i_100_botov_smi_skrinshoty
Об этом говорится в исследовании, которое провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine совместно с компанией Artellence.
патамуша цель умного - зробити так, шоб ідіоти, яких більшість, за нього проголосували
3 февраля 2020
Что такое ботрум и как работает.
На примере фейсбук-активности президента Украины
https://biz.nv.ua/experts/zelenskiy-i-ego-botrum-chto-izmenitsya-s-novym-zakonom-o-dezinformacii-50067875.html
...із бєлих дрєвовідних... піонофф
свічка@svecha62
Тут якась тьотка надобраніч вам зичить.
Депутати, які проти вільного продажу землі - маніпулятори мізків ідіотів
Я себе представляю, как танк остался в казарме, да ещё и лёжа на шконке 2-го яруса.
Ее время прошло.
Жіноче обличчя обколоте ботоксом виглядає як мордяка хронічної алкоголічки, через параліч м'язів обличчя лишається міміки та краси, яка колись була. До речі, Люля до ботоксу була гарною жінкою.
ні, більш схоже на шаріатський купальний костюм для мусульманок) -
УТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО БОТЫ РАБОТАЛИ НА ИМИДЖ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО В СОЦСЕТИ.
ДОКАЗАТЬ, ЧТО FB ОШИБЛАСЬ, БУДЕТ ТРУДНО
Facebook заявила, что среди прочего удалила 105 аккаунтов-"ботоферм", созданных для продвижения партии "Слуга народа" и Владимира Зеленского. Спланированное продвижение дезинформации (СПД) подкреплялось деньгами: на рекламу этих страниц потрачено 210 тысяч долларов.
https://lv.sputniknews.ru/columnists/20210512/15653456/facebook-spalila-zelenskogo-botoferma-sluzhit-ukrainskomu-prezidentu.html
это вроде из Маски шоу третий кадр)
круто. правда Пацька без приказа выгуливающего даже куст не подольет, не то шоп зубами щелкать.
16 февраля, 2021, 16:39
В социальной сети Facebook журналисты нашли 20 публичных страниц политической тематики и более 100 фейковых аккаунтов, которые могли быть частью сети. Но ее реальные размеры могут быть больше.
Почти все страницы были созданы в течение двух последних лет. Старейшая -18 сентября 2018 года, то есть за полгода до победы Владимира Зеленского на выборах президента. Количество «читателей» варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч.
«Все страницы ведутся по одинаковому принципу: страницу с определенной периодичностью наполняют контентом из разных СМИ, но акцент делается на прославлении «успехов» власти и борьбе с ее политическими оппонентами
https://zn.ua/POLITICS/khvaljat-zelenskoho-i-khejt-poroshenko-i-razumkova-zhurnalisty-uznali-kak-rabotaet-vlastnaja-botoferma.html
Інший не зміг домовитися, щоб його запросили на саміт НАТО.
Не про членство, не ПДЧ, а звичайне середньостатистичне запрошення.
Навіть цього не зміг.
Хтось ще вірить, що воно приведе нас до НАТО? 🤔
....
105 УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ, 24 СТРАНИЦЫ И ПЯТЬ ПРОФИЛЕЙ В INSTAGRAM.
В КОМПАНИИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ БЫЛИ СВЯЗАНЫ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "СЛУГА НАРОДА»
https://censor.net/ru/news/3248087/na_zelenskogo_rabotaet_set_iz_bolee_chem_20_pablikov_i_100_botov_smi_skrinshoty