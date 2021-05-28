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Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

З "технічних причин"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Свіжі новини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Театр абсурду...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось"

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Великий комбінатор

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Останній став першим

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Оновлений маршрут

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Прозріння

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Питання риторичне

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Якось у Криму...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР". ВIДЕО

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

На прогулянці

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Топ коментарі
+64
Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6343
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28.05.2021 23:08
+49
мистецтво клікбейтового заголовка

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4275
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28.05.2021 23:45
+47
Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4603
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28.05.2021 23:07
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Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4603
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28.05.2021 23:07 Відповісти
Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6343
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28.05.2021 23:08 Відповісти
Ох і хороші ж гриби для розслідувача! Можливо навіть з "приправою", із Чорнобильського лісу.
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29.05.2021 07:33 Відповісти
НА ЗЕЛЕНСКОГО РАБОТАЕТ СЕТЬ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 ПАБЛИКОВ И 100 БОТОВ, - СМИ. СКРИНШОТЫ
https://censor.net/ru/news/3248087/na_zelenskogo_rabotaet_set_iz_bolee_chem_20_pablikov_i_100_botov_smi_skrinshoty
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29.05.2021 11:15 Відповісти
У Президента Украины Владимира Зеленского оказалось наибольшее количество активных ботов в Facebook среди украинских политиков.
Об этом говорится в исследовании, которое провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine совместно с компанией Artellence.
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29.05.2021 11:19 Відповісти
Хочешь свести на нет значимость информации - переведи ее в шутку или абсурд. Типичная кацпская методичка. Очередной раз утверждаюсь, что между порохоботами и ватой разницы нет. И те и те верят, что царь настоящий. И только попробуй поддать это сомнению, сразу взрываются пердаки
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30.05.2021 03:29 Відповісти
Якось не смішно. Зовсім. Здобули, дИбіли.
Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1608
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28.05.2021 23:09 Відповісти
Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5709
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28.05.2021 23:11 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6447
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28.05.2021 23:34 Відповісти
І виготовляти цукерки "Рошен"...
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29.05.2021 01:09 Відповісти
Та це ще не той законопроект! Він ще допрацьовується з забороною купувати "олігарху" і кисень і апарати ШВЛ, а також і захисні костюми.
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29.05.2021 07:39 Відповісти
Молодец Порох!
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29.05.2021 11:17 Відповісти
та не дуже.

патамуша цель умного - зробити так, шоб ідіоти, яких більшість, за нього проголосували
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29.05.2021 22:52 Відповісти
Закон о дезинформации. Останутся только боты Зеленского?
3 февраля 2020
Что такое ботрум и как работает.
На примере фейсбук-активности президента Украины
https://biz.nv.ua/experts/zelenskiy-i-ego-botrum-chto-izmenitsya-s-novym-zakonom-o-dezinformacii-50067875.html
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29.05.2021 11:22 Відповісти


...із бєлих дрєвовідних... піонофф

свічка@svecha62





Тут якась тьотка надобраніч вам зичить.



Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8056
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28.05.2021 23:22 Відповісти
варовка на довєрєї... відома аферистка з Дніпра, пам'ятаю, як торгувала там порно на відеокасетах.
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29.05.2021 00:44 Відповісти
Бахиня! Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5740
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28.05.2021 23:33 Відповісти
обколота ботоксом кремлівська зозуля, як і її шеф - Сцарьок-лисогном.
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29.05.2021 00:15 Відповісти
БаХіня?! ні, жЮлька.))
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29.05.2021 00:16 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3055
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29.05.2021 00:34 Відповісти
Ринок землі існує у всьому цивілізованому світі, де є в доступі така земля.

Депутати, які проти вільного продажу землі - маніпулятори мізків ідіотів
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29.05.2021 22:55 Відповісти
Поломниця?
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28.05.2021 23:41 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2044А для тупої бидломаси винна ЮВТ.
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29.05.2021 08:18 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9303
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29.05.2021 08:20 Відповісти
А нах она кому нужна?в стране восьмой год война,которую одна вона так и не заметила...
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29.05.2021 08:44 Відповісти
Вона слегка заметила, но танки в казармах сказала оставить. Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3124
Я себе представляю, как танк остался в казарме, да ещё и лёжа на шконке 2-го яруса. Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8378
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29.05.2021 10:26 Відповісти
А фейковый батальон "Днепр"...и это в самом начале войны вона его выдумала,когда вообще воевать было нечем -но люля его "спонсировала"-гидота...
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29.05.2021 10:43 Відповісти
Ні думати, ні робити правильні висновки зі своїх помилок, зомбована "дебілізором" бидломаса, не вміє... "Абинеюльки" в 2010 році, привели до влади "шапкокрада", результат - залитий кров'ю кращих з кращих Українців - Майдан. Кров цих Героїв і на вашій совісті "абинеюльки", як результат вашої тупості. Потім - війна... І знову "абинеюльки" обирають "сивочолого..." Ганебні "мінські угоди", "асобий статус дамбаса", проти якого в Раді голосувала тільки "Батьківщина", підриви стратегічних складів під: "жму руку", "обнімаю". Тисячі загиблих, десятки тисяч - покалічених. Ю.В.Т. відразу заявляла, що гарантом і учасниками переговорів мають бути підписанти будапештського меморандуму, а не якісь там "жабоїди" і німці, які фактично є партнерами Ху...ла. Потім новий "шик" від "абинеюльок" - "блазень" - малорос і космополіт зі своєю, такою ж як він сам, командою "нових ліц". Так хто ж ви такі, "абинеюльки"? Зомбовані "дебілізором" дегенерати, чи агенти Ху...ла? Чи відразу - "два в одном"?
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29.05.2021 12:29 Відповісти
Твоя Юлька не дала Ющенко провести Украину в НАТО-просто тупо сбежала с документами в последний момент,а потом поперлась к пуйлу -с грузин ржать)так что да -за эту гидоту я б проголосовала если бы она влезла во второй тур,что нереально, с зекретином или бойкай
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29.05.2021 13:02 Відповісти
Гниломордий нікчема і НАТО? Не сміши! Якби те чмо, після Сіверськодонецького антиукраїнського збіговиська, заарештував і "закрив" всю верхівку "ПІСУАРУ",війни б в 14 році небуло!
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29.05.2021 14:08 Відповісти
да кому эта тупая бабуля нужна?
Ее время прошло.
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29.05.2021 09:01 Відповісти
Свят, свят, свят... Єто жє Юля!
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28.05.2021 23:43 Відповісти
Ужос! Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2434

Жіноче обличчя обколоте ботоксом виглядає як мордяка хронічної алкоголічки, через параліч м'язів обличчя лишається міміки та краси, яка колись була. До речі, Люля до ботоксу була гарною жінкою.
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29.05.2021 01:04 Відповісти
100 відсотків.
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29.05.2021 01:37 Відповісти
Таке на ніч!
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29.05.2021 01:09 Відповісти
Чи не в паломниці зібралася?
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29.05.2021 07:42 Відповісти
ага, паломництво на паРашу, в кремль, до пуйла. до того ж, останній кілометр там потрібно повзти на колінах...))
ні, більш схоже на шаріатський купальний костюм для мусульманок) -

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6073

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4387
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29.05.2021 11:40 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9961
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28.05.2021 23:41 Відповісти
мистецтво клікбейтового заголовка

Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4275
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28.05.2021 23:45 Відповісти
Дівчата! Не носіть чорні маски, на жіночих обличчях вони виглядають наче бороди. Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5697
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29.05.2021 02:28 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1427
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28.05.2021 23:51 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2487
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29.05.2021 02:29 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5764
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29.05.2021 08:44 Відповісти
FACEBOOK УДАЛИЛА РЯД АККАУНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ И ПАРТИЕЙ "СЛУГАНАРОДА".
УТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО БОТЫ РАБОТАЛИ НА ИМИДЖ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО В СОЦСЕТИ.
ДОКАЗАТЬ, ЧТО FB ОШИБЛАСЬ, БУДЕТ ТРУДНО
Facebook заявила, что среди прочего удалила 105 аккаунтов-"ботоферм", созданных для продвижения партии "Слуга народа" и Владимира Зеленского. Спланированное продвижение дезинформации (СПД) подкреплялось деньгами: на рекламу этих страниц потрачено 210 тысяч долларов.
https://lv.sputniknews.ru/columnists/20210512/15653456/facebook-spalila-zelenskogo-botoferma-sluzhit-ukrainskomu-prezidentu.html
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29.05.2021 11:30 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 405
это вроде из Маски шоу третий кадр)
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4323
круто. правда Пацька без приказа выгуливающего даже куст не подольет, не то шоп зубами щелкать.
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29.05.2021 07:02 Відповісти
ХВАЛЯТ ЗЕЛЕНСКОГО И ХЕЙТЯТ ПОРОШЕНКО И РАЗУМКОВА: ЖУРНАЛИСТЫ УЗНАЛИ, КАК РАБОТАЕТ ПРОВЛАСТНАЯ БОТОФЕРМА
16 февраля, 2021, 16:39

В социальной сети Facebook журналисты нашли 20 публичных страниц политической тематики и более 100 фейковых аккаунтов, которые могли быть частью сети. Но ее реальные размеры могут быть больше.
Почти все страницы были созданы в течение двух последних лет. Старейшая -18 сентября 2018 года, то есть за полгода до победы Владимира Зеленского на выборах президента. Количество «читателей» варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч.
«Все страницы ведутся по одинаковому принципу: страницу с определенной периодичностью наполняют контентом из разных СМИ, но акцент делается на прославлении «успехов» власти и борьбе с ее политическими оппонентами
https://zn.ua/POLITICS/khvaljat-zelenskoho-i-khejt-poroshenko-i-razumkova-zhurnalisty-uznali-kak-rabotaet-vlastnaja-botoferma.html
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29.05.2021 11:26 Відповісти
Слыш, ботофермер, хватит тут уже рекламу пускать.
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29.05.2021 13:06 Відповісти
Один президент домовився про асоціацію, безвіз та Томос.
Інший не зміг домовитися, щоб його запросили на саміт НАТО.
Не про членство, не ПДЧ, а звичайне середньостатистичне запрошення.
Навіть цього не зміг.
Хтось ще вірить, що воно приведе нас до НАТО? 🤔
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29.05.2021 07:55 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8787

....
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29.05.2021 08:00 Відповісти
ФЕЙСБУК УДАЛИЛ
105 УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ, 24 СТРАНИЦЫ И ПЯТЬ ПРОФИЛЕЙ В INSTAGRAM.


В КОМПАНИИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ БЫЛИ СВЯЗАНЫ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "СЛУГА НАРОДА»
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29.05.2021 11:34 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9298
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29.05.2021 08:53 Відповісти
НА ЗЕЛЕНСКОГО РАБОТАЕТ СЕТЬ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 ПАБЛИКОВ И 100 БОТОВ, - СМИ. СКРИНШОТЫ
https://censor.net/ru/news/3248087/na_zelenskogo_rabotaet_set_iz_bolee_chem_20_pablikov_i_100_botov_smi_skrinshoty
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29.05.2021 11:17 Відповісти
А хитрі українці не стали чекати поки лідер нації впаде в маразм, як Путін чи Лукашенко, одразу обрали ідіота.(Юрій Каракай)
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29.05.2021 12:00 Відповісти
То Путін, що прийшов до влади після того, як почав висаджувати в повітря будинки з росіянами, був нормальний? Юра Каракай мабуть великого розуму ... шмаркач.
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29.05.2021 13:13 Відповісти
А впадение в маразм уже становится заметным. Происходит в турборежиме
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29.05.2021 13:52 Відповісти
Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8208
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02.06.2021 01:03 Відповісти
 
 