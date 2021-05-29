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У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому. ФОТО

Зниклу в Туреччині українську альпіністку Яну Кривошею знайшли мертвою неподалік від вершини гори Геїксіврісі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє український портал Туреччини в фейсбуці.

42-річна українка приїхала в Анталію 1 травня і піднялася на гору Геїксіврісі - на висоту 1715 метрів, уточнює видання Antalya Hakkinda.

Вже наступного дня альпіністка відправила матері повідомлення з текстом: "Я нагорі". Останні телефонні сигнали надійшли о 14:00 4 травня, після чого зв'язок з громадянкою Українки перервалася.

Пошуково-рятувальні операції тривали майже місяць - 23 дні.

До них приєдналися загони жандармерії, а також спеціальна група JAK з 25 осіб. Загалом, протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських.

У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому 01

Тіло загиблої вдалося знайти лише за допомогою аерофотозйомки жандармерією і командою рятувальників 28 травня.

Загиблу українку рятувальники зняли зі скель і доставили в Інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.

За попередньою інформацією, жінка загинула, впавши з стрімких скель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські туристи, які застрягли в Непалі, летять на Батьківщину, - заступник глави МЗС Божок. ФОТО
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Топ коментарі
+22
Земля пухом молодой отважной женщине .
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29.05.2021 09:17
+16
Какие милые комментарии от "мужчин" покоряющих диванные вершины
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29.05.2021 09:14
+15
"Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил..."
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29.05.2021 08:54
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Знайшла пригоду на свою сраку.
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29.05.2021 08:52 Відповісти
Наверно есть люди которые без сильных ощущений не могут. Чтошь, вероятность такого исхода была и это таки случилось.
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29.05.2021 10:12 Відповісти
У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому - Цензор.НЕТ 499
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29.05.2021 11:08 Відповісти
"Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил..."
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29.05.2021 08:54 Відповісти
получается...она ОДНА покоряла вершину ?
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29.05.2021 09:00 Відповісти
"сольнік" це нормальне явище як в альпінізмі так і в скелелазанні.
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29.05.2021 09:27 Відповісти
не только. одиночка всюду самая удобная. но пара лучше. больше реализуемых возможностей и не такая нагрузка.
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29.05.2021 10:51 Відповісти
Однозначно. На собственном опыте проверил. Но не всегда получается найти напарника, потому приходится ходить соло.
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29.05.2021 11:40 Відповісти
та 100 пудов! думаю, к этому выводу приходят со временем все одиночки. одиночка - просто вынужденная мера при отсутствии схоженного напарника или, когда вначале такой ещё не найден.
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29.05.2021 11:49 Відповісти
Горы ошибок не прощают.Она ошиблась.Теперь ты свободна.
Кипелов - Я свободен https://youtu.be/QXDRPtufEbA
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29.05.2021 09:07 Відповісти
а че не "бивни черных скал"? чего "свободна" сразу, от чего - а вдруг верила в реинкарнацию и уже с неделю живет в пещере вместе с матерью-медведицей?
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29.05.2021 10:31 Відповісти
Какие милые комментарии от "мужчин" покоряющих диванные вершины
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29.05.2021 09:14 Відповісти
да просто мне было лет 10--11 и ходили в школу клуб альпинизма в Одессе.. азбука главная ищи себе всегда верного товарища в связке.. страховке и походе... не ходи даже на горочку 50 метров один и без страховки...
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29.05.2021 09:28 Відповісти
Наверное для 11-12 летних)
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29.05.2021 09:58 Відповісти
Земля пухом молодой отважной женщине .
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29.05.2021 09:17 Відповісти
Девочка Рая ******** с сарая какой *** тебя послал моя дорогая
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29.05.2021 09:37 Відповісти
Що за манія лазити по скелям ?
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29.05.2021 09:42 Відповісти
многое многим не понять....- каждому свое.....
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29.05.2021 09:50 Відповісти
Не то, чтобы в этом есть какой-то глубокий смысл. Просто искала сильных ощущения ну и случилось то, что рано или поздно могло случиться. Чтошь.
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29.05.2021 10:15 Відповісти
В даному випадку вона спочатку повзала по скелі, а потім полетіла з неї вниз ...
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29.05.2021 10:43 Відповісти
Видать хобби такое у неё было, да вот и жаль, что оно её и погубило.
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08.08.2021 22:15 Відповісти
Таки спуск сложнее чем подьем.
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29.05.2021 09:56 Відповісти
спуск мона значительно ускорить, в отличии от второго У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому - Цензор.НЕТ 6919
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29.05.2021 10:35 Відповісти
"Подъем труден, а спуск опасен" - немецкая альпинистская поговорка.
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29.05.2021 11:44 Відповісти
Глупая, бессмысленная смерть, как результат глупого, бессмысленного риска... И в результате "достижение" - убитая горем мать.... Уважения, восторга и почтения достойны медики,рискующие для спасения чужих жизней, пожарные, спасающие людей, воины, защищающие страну....
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29.05.2021 10:18 Відповісти
Ты наверное живешь между домашним диваном и офисным креслом, ни не принадлежишь ни к кому из тех кого перечислил. Потому что это склад ума, характер, жизнь, которую серой массе не понять.
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29.05.2021 10:41 Відповісти
серая масса прекрасно понимает её родителей... хотя ... такое "геройство" результат и их воспитания.
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29.05.2021 10:51 Відповісти
Серая масса должна спасать человека, ум и характер которого нарушил писаные и неписаные правила горного туризма, не говоря уже об альпинизме.
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29.05.2021 10:58 Відповісти
Не понимаю людей, которые ищут смерть, называя это "спортом"... И доставляют массу проблем своим близким , спасателям, рискующим своими жизнями... Я называю это - глупым эгоизмом, неадекватным самоутверждением и летальной самореализацией идиотов....
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29.05.2021 11:05 Відповісти
Ух ты ж,херой безбашенный...
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29.05.2021 11:33 Відповісти
Не геройствуй тут, рембо, це ніхто не оцінить... Ви ж знаєте - ВОНА ніколи не спить і може чекати будь-де...Ти гічим не відрізняєшся від "сірої маси" - теплий, поки що... Але це тимчасово, ні?
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29.05.2021 13:01 Відповісти
Кстати, многих этих тобою названных людей обучают альпинистской технике. Кому-то всегда нужно идти первым. Жизнь на диване по кошачьему сценарию не менее бессмысленна, чем бессмысленная смерть.
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29.05.2021 11:49 Відповісти
Многие люди ищут приключения на свой зад. Не всем везет.
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29.05.2021 10:40 Відповісти
У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому - Цензор.НЕТ 2627 Масса народа должна спасать человека, ум и характер которого нарушил писаные и неписаные правила горного туризма, не говоря уже об альпинизме. У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому - Цензор.НЕТ 6131
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29.05.2021 10:59 Відповісти
У меня был знакомый, который занимался дайвингом, серфингом, дельтапланеризмом и вообще любил острые ощущения... объездил полмира.. погиб, неудачно в темноте поставив ногу на ступеньку в своём подъезде, в возрасте 38 лет... Такова судьба...
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29.05.2021 11:06 Відповісти
Да ладно, на ступеньке убился У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому - Цензор.НЕТ 3972
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29.05.2021 11:35 Відповісти
У меня товарищ, с которым ходили вместе на восхождения, "снежный барс", кмс по альпинизму, погиб споткнувшись и упав не очень высоко с тропы, спускаясь с яйлы в Крыму, на глазах у жены и маленькой дочки. Будучи абсолютно трезвым и здоровым.
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29.05.2021 11:54 Відповісти
Так должно было быть...к сожалению...
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29.05.2021 15:24 Відповісти
єстєствєний отбор
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29.05.2021 11:09 Відповісти
що, вона сама йшла? подвійна відвага, але нерозумна.
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29.05.2021 14:05 Відповісти
Вона була досвідченою альпіністкою, а траса була відносно легка - її навіть підлітки можуть здолати, звісно ж якщо разом з дорослими.
Альпіністи повинні ходити в гори, і не тільки заради балів, а й просто щоби не втратити кваліфікацію. Нажаль, і тут Ковід втрутився, бо різко зменьшив можливості подорожувати. Це, а також відносно невелика складність маршруту, напевно і сприяла її рішенню іти одною.
Нажаль, це рішення виявилось хибним, і це вже не повернеш назад.

Спи спокійно, Яно! Хай твої улюблені гори завжди будут с тобою.
І земля тобі пухом!

Ну звісно ж, Висоцькій:

"Я спросил тебя: - Зачем идете в горы вы?
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой.
- Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово! -
Рассмеялась ты и взяла с собой..."
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29.05.2021 20:13 Відповісти
 
 