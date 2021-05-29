У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому. ФОТО

Зниклу в Туреччині українську альпіністку Яну Кривошею знайшли мертвою неподалік від вершини гори Геїксіврісі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє український портал Туреччини в фейсбуці.

42-річна українка приїхала в Анталію 1 травня і піднялася на гору Геїксіврісі - на висоту 1715 метрів, уточнює видання Antalya Hakkinda.

Вже наступного дня альпіністка відправила матері повідомлення з текстом: "Я нагорі". Останні телефонні сигнали надійшли о 14:00 4 травня, після чого зв'язок з громадянкою Українки перервалася.

Пошуково-рятувальні операції тривали майже місяць - 23 дні.

До них приєдналися загони жандармерії, а також спеціальна група JAK з 25 осіб. Загалом, протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських.

Тіло загиблої вдалося знайти лише за допомогою аерофотозйомки жандармерією і командою рятувальників 28 травня.

Загиблу українку рятувальники зняли зі скель і доставили в Інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.

За попередньою інформацією, жінка загинула, впавши з стрімких скель.

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