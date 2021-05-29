Поліцейські вшанували пам'ять Героїв України Кульчицького та Соколенка на Личаківському кладовищі у Львові, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 29 травня, на полі Почесних поховань Личаківського цвинтаря, де поховані Герой України Сергій Кульчицький та Герой України Андрій Соколенко, заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Міхалець разом з присутніми поклали квіти до могил та хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Львівської області.

Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький загинув 29 травня 2014 року у зоні АТО, неподалік міста Слов’янськ Донецької області. В районі гори Карачун гелікоптер МІ-8, у якому перебував генерал-майор з бійцями, підбили терористи. Сам генерал-майор та дванадцятеро українських воїнів загинули. 20 червня 2014 року генерал-майор Сергій Кульчицький посмертно отримав звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Герой України полковник Андрій Соколенко, заступник командира 2-ої окремої Галицької бригади Національної гвардії України, загинув 17 травня 2015 року у зоні АТО внаслідок підриву на фугасі автомобіля УАЗ, що рухався ґрунтовою дорогою до села Троїцьке Попаснянського району. Військові та волонтери розвозили гуманітарну допомогу на передову лінію. 9 травня 2019 року полковник Андрій Соколенко посмертно отримав звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Також дивіться: 7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника. ВIДЕО



