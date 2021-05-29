СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін продовжує фіксувати факти порушення Російською Федерацією Мінських домовленостей.
Так, окупаційні війська навмисно здійснюють провокаційні обстріли ділянок розведення та систематично відмовляють патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі до непідконтрольних урядові України територій. Постійно фіксуються порушення існуючих домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування, облаштування фортифікаційних споруд та мінування території поблизу ділянок розведення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони СЦКК, оприлюднене штабом ООС.
"Черговий злочин російсько-окупаційних військ було зафіксовано о 18.25 28 травня. Зі сторони шахти Гагаріна, що розташована в окупованій Горлівці, був здійснений обстріл з ПТРК в напрямку населеного пункту Північне. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав. Ракета, розірвавшись, впала поряд з адміністративною будівлею шахти "Північна". Маркування на залишках ракети вкотре підтверджує безпосередню участь РФ у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти України", - випливає з повідомлення.
Українською стороною СЦКК, було оперативно верифіковано обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.
Російські загарбники продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах.
УССЦКК вкотре наголошує, що підрозділи ЗСУ перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Мінських домовленостей.
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Услужливый зЕлох, опаснее *****!
А що, є ще дурні, які вважають, що зброю та набої до неї сєпари до цих пір з шахт викопують?
То что ракета была спору нет, то что те боеприпасы которые может и оставались из украинских запасов закончились еще в году 15-ом, тоже сомнений не вызывает.
Вот только ОБЕ стороны, для вышибания слезы, не гнушаются пропагандонить, это тоже имеет место быть ...
Со стороны шахты Гагарина, которая находится в оккупированной Горловке, был осуществлен обстрел из ПТРК в направлении населенного пункта Пивничне. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Ракета, разорвавшись, упала рядом с административным зданием шахты "Северная".Источник: https://censor.net/ru/p3268233
1. Шахта "Северная", судя по состоянию двора на фото, такая же обитаемая, как и шахта "Гагарина".
2. Откуда там взяться жителям, если она расположена на линии фронта в полосе боевых действий?
Между терриконом ш-ты Гагарина и админ.зданием Северной примерно 2,5 км.
_Внезапно! В условиях когда на нас напала и ведёт войну расия, внезапно оказалось что вооружение тоже расийское. Эташнада, ктобымохпадумадь?!
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