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СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ. ФОТОрепортаж

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін продовжує фіксувати факти порушення Російською Федерацією Мінських домовленостей.

Так, окупаційні війська навмисно здійснюють провокаційні обстріли ділянок розведення та систематично відмовляють патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі до непідконтрольних урядові України територій. Постійно фіксуються порушення існуючих домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування, облаштування фортифікаційних споруд та мінування території поблизу ділянок розведення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони СЦКК, оприлюднене штабом ООС.

"Черговий злочин російсько-окупаційних військ було зафіксовано о 18.25 28 травня. Зі сторони шахти Гагаріна, що розташована в окупованій Горлівці, був здійснений обстріл з ПТРК в напрямку населеного пункту Північне. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав. Ракета, розірвавшись, впала поряд з адміністративною будівлею шахти "Північна". Маркування на залишках ракети вкотре підтверджує безпосередню участь РФ у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти України", - випливає з повідомлення.

СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ 01
СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ 02
СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ 03
СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ 04
СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ 05
СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ 06
СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ 07

Українською стороною СЦКК, було оперативно верифіковано обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.

Російські загарбники продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах.

УССЦКК вкотре наголошує, що підрозділи ЗСУ перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Мінських домовленостей.

Також читайте: За минулу добу поранено воїна, зафіксовано 12 обстрілів. Російські війська на Донбасі били з великокаліберних кулеметів у районі Гранітного, - ООС
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Топ коментарі
+15
Що й кому ви там підтверджуєте? Скільки буде продовжуватися отой цирк з підтвердженнями?
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29.05.2021 13:05
+9
кто может сомневаться, что все, что летит в нашу сторону родом из Мордора.
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29.05.2021 13:10
+6
Неужели еще есть что кто-то сомневается?
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29.05.2021 13:07
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Що й кому ви там підтверджуєте? Скільки буде продовжуватися отой цирк з підтвердженнями?
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29.05.2021 13:05 Відповісти
СЦКЕ потрібно ліквідувати, з росією не може бути ніяких спільних центрів контролю!
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29.05.2021 17:04 Відповісти
Неужели еще есть что кто-то сомневается?
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29.05.2021 13:07 Відповісти
марсіяни
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29.05.2021 13:10 Відповісти
Даже у язЕлоха, были сомнения "Та сторона", которые передал Западу...
Услужливый зЕлох, опаснее *****!
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29.05.2021 15:28 Відповісти
кто может сомневаться, что все, что летит в нашу сторону родом из Мордора.
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29.05.2021 13:10 Відповісти
Як неочікувано...
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29.05.2021 13:14 Відповісти
Чим підтверджує?
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29.05.2021 13:14 Відповісти
наследница совковой Орды... с преумноженными возможностями...
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29.05.2021 13:50 Відповісти
Ракка і Мосул? Ти про ці міста, фактично зрівняні з землею, пишеш?
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30.05.2021 00:19 Відповісти
"в очередной раз подтверждает непосредственное участие РФ в агрессии" Источник: https://censor.net/ru/p3268233

А що, є ще дурні, які вважають, що зброю та набої до неї сєпари до цих пір з шахт викопують?
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29.05.2021 13:21 Відповісти
Є дурні, які щиро вірять про розіп,того "мальчіка"...
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29.05.2021 13:51 Відповісти
А некоторые особенно охотно верят, если этого мальчика "розіп'яли ЗС РФ".
То что ракета была спору нет, то что те боеприпасы которые может и оставались из украинских запасов закончились еще в году 15-ом, тоже сомнений не вызывает.
Вот только ОБЕ стороны, для вышибания слезы, не гнушаются пропагандонить, это тоже имеет место быть ...

Со стороны шахты Гагарина, которая находится в оккупированной Горловке, был осуществлен обстрел из ПТРК в направлении населенного пункта Пивничне. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Ракета, разорвавшись, упала рядом с административным зданием шахты "Северная".Источник: https://censor.net/ru/p3268233

1. Шахта "Северная", судя по состоянию двора на фото, такая же обитаемая, как и шахта "Гагарина".
2. Откуда там взяться жителям, если она расположена на линии фронта в полосе боевых действий?

СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ - Цензор.НЕТ 3131

СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ - Цензор.НЕТ 5465

Между терриконом ш-ты Гагарина и админ.зданием Северной примерно 2,5 км.

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29.05.2021 16:09 Відповісти
назвавсь ********** - порушуй мінські домовленості!
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29.05.2021 13:25 Відповісти
Озаботились или обеспокоились?
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29.05.2021 13:25 Відповісти
що в лоб, що поміж рог... є різниця?
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29.05.2021 13:53 Відповісти
Таке відчуття , що Господь собирає все те Смертоносне залізяча Щоб висипати окупантам за Пазуху і буде він корчитись до кінця свого Віку.
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29.05.2021 13:29 Відповісти
"СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ"
_Внезапно! В условиях когда на нас напала и ведёт войну расия, внезапно оказалось что вооружение тоже расийское. Эташнада, ктобымохпадумадь?!
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29.05.2021 13:37 Відповісти
Та ще й справа в тому, що кожне таке "підтвердження" як би ставить під сумнів, що там лаптєногі по факту воюють. Задовбали уже.
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29.05.2021 13:41 Відповісти
Отош
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29.05.2021 13:42 Відповісти
ну...у писькова и ***** все равно одна мантра :
СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ - Цензор.НЕТ 6047

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29.05.2021 13:43 Відповісти
 
 