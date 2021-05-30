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Українці Ковтун і Бачинська вибороли золоті нагороди Кубка світу зі спортивної гімнастики. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Збірна України виборола дві золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в болгарській Варні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, 17-річний Ілля Ковтун виборов перше місце у вправах на коні. Українець набрав 14.550 балів і на 0.1 бала випередив італійця Едуардо де Росу.

Українці Ковтун і Бачинська вибороли золоті нагороди Кубка світу зі спортивної гімнастики 01
Фото: НОК

Українці Ковтун і Бачинська вибороли золоті нагороди Кубка світу зі спортивної гімнастики 02
Фото: НОК

У жіночій програмі 17-річна Анастасія Бачинська стала чемпіонкою у вправах на колоді – її сума 13.250 балів. Інша українка Діана Варинська посіла п'яте місце.

У квітні Ковтун виграв "бронзу" в багатоборстві на чемпіонаті Європи.

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Українці Ковтун і Бачинська вибороли золоті нагороди Кубка світу зі спортивної гімнастики 03
Фото: НОК
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я вообще в шоке что во время пандемии люди занимаются спортом и побеждают... дикий поклон!
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30.05.2021 01:30 Відповісти
Так тримати.
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30.05.2021 01:37 Відповісти
МОЛОДЦІ!!! Україна має таланти!!! ЩИРІ ВІТАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯМ!!!
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30.05.2021 08:36 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Украинцы Ковтун и Бачинская завоевали золотые награды Кубка мира по спортивной гимнастике - Цензор.НЕТ 8942

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30.05.2021 08:44 Відповісти
Класс! Молодцы! поздравляем! Українці Ковтун і Бачинська вибороли золоті нагороди Кубка світу зі спортивної гімнастики - Цензор.НЕТ 9598
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30.05.2021 13:21 Відповісти
 
 