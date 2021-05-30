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У Дрогобичі ім'ям Героя України Кульчицького назвали вулицю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Дрогобичі ім'ям Героя України Кульчицького назвали вулицю. ФОТОрепортаж

У Дрогобичі названа вулиця іменем Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Відкриття вулиці відбулось у 7-му річницю загибелі генерала у присутності його дружини Надії Богданівни Кульчицької, бійців його батальйону, рідних та друзів загиблого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Рішення про відкриття вулиці на честь "Небесного генерала" було прийнято сесією міської ради 22 квітня цього року. З такою ініціативою виступив побратим Сергія Петровича, міський голова міста Тарас Кучма. Сама ж вулиця запроєктована у кварталі садибної забудови у районі вулиці Самбірської.

"Сергій Петрович для всіх нас був батьком. Він завжди залишиться у нашій пам’яті. Наше з вами завдання зробити так, щоб пам’ять про нашого батька була вічною. Тому сьогодні, тут у Дрогобичі, ми увіковічнимо ім’я Героя України у назві однієї з вулиць міста", – звернувся до побратимів Тарас Кучма.

"З дня загибелі Героя України, мого чоловіка, минуло сім років. Я щиро дякую кожному, хто вшановує його пам’ять. Дякую за сьогоднішнє дійство та увіковічення імені генерал-майора Сергія Кульчицького у Дрогобичі", – сказала Надія Кульчицька.

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У Дрогобичі імям Героя України Кульчицького назвали вулицю 01
У Дрогобичі імям Героя України Кульчицького назвали вулицю 02
У Дрогобичі імям Героя України Кульчицького назвали вулицю 03
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Надо в Харькове вместо ул Жукова назвать улицу имени Кульчицкого
И пусть депутаты попробуют вякнуть !!!
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30.05.2021 09:05 Відповісти
В Украине "меры"( ставленники бандитских группировок) про Украину( и даже про свои родные города) знают только в контексте сколько коммунальной собственности можно раздербанить. Поэтому( и не только на востоке) нередко встретишь улицы петровского,якира,уборевича, жукова,ленина,сорок лет комсомола в городах,поселках,селах. Украина- это такие как Кульчицкий. Просто в сознании большинства"украинцев" до сих пор( судя по "рейтингам" и названиям улиц) Украины нет,есть совок,а значит нет и улиц Кульчицкого( массово)
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30.05.2021 09:24 Відповісти
Не пройшло і 7 років - як назвали. В Західній Україні. Давайте порадіємо. Заодно і за Харків.
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30.05.2021 10:27 Відповісти
 
 