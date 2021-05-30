У Дрогобичі ім'ям Героя України Кульчицького назвали вулицю. ФОТОрепортаж

У Дрогобичі названа вулиця іменем Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Відкриття вулиці відбулось у 7-му річницю загибелі генерала у присутності його дружини Надії Богданівни Кульчицької, бійців його батальйону, рідних та друзів загиблого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Рішення про відкриття вулиці на честь "Небесного генерала" було прийнято сесією міської ради 22 квітня цього року. З такою ініціативою виступив побратим Сергія Петровича, міський голова міста Тарас Кучма. Сама ж вулиця запроєктована у кварталі садибної забудови у районі вулиці Самбірської.

"Сергій Петрович для всіх нас був батьком. Він завжди залишиться у нашій пам’яті. Наше з вами завдання зробити так, щоб пам’ять про нашого батька була вічною. Тому сьогодні, тут у Дрогобичі, ми увіковічнимо ім’я Героя України у назві однієї з вулиць міста", – звернувся до побратимів Тарас Кучма.

"З дня загибелі Героя України, мого чоловіка, минуло сім років. Я щиро дякую кожному, хто вшановує його пам’ять. Дякую за сьогоднішнє дійство та увіковічення імені генерал-майора Сергія Кульчицького у Дрогобичі", – сказала Надія Кульчицька.

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