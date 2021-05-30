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Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Криворізької лікарні №17 Сопрунов помер від ускладнень COVID-19. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У п'ятницю, 28 травня, в реанімаційному відділенні лікарні імені Мечникова, від ускладнень гострого інфекційного захворювання COVID-19 помер завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Криворізької міської лікарні №17 Станіслав Вікторович Сопрунов.
У реанімації він перебував у дуже важкому стані: у нього були виявлені закупорки кровоносних судин в альвеолах і рубцювання легеневої тканини, інформує Цензор.НЕТ.
Самостійно не дихав, був підключений до апарату ШВЛ.
Лікарі-реаніматологи встановили діагнози: постковідній фіброз обох легенів, вперше виявлений цукровий діабет II типу (як наслідок коронавірусу), гіперглікемія, гіпертермія.
Прощання з померлим лікарем відбудеться сьогодні в Кривому Розі.
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