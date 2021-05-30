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Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко. ФОТО

Сьогодні, 30 травня, в Києві поліцейські затримали чоловіка, який втік з-під варти Ірпінського міського суду.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціі Києва.

На території Києва та Київської області була ведена спеціальна поліцейська операція. Сьогодні правопорушника затримано.

Встановлено, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У п’ятницю зловмисник втік з-під варти Ірпінського міського суду. Відразу на пошуки правопорушника був орієнтований особовий склад та наряди поліції Києва та Київщини.

За словами керівника столичного главку Андрія Крищенка, на території столиці та області була введена спеціальна поліцейська операція з розшуку та затримання злочинця:

"Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенць поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу. Наразі правопорушника передано колегам із Київської області для проведення слідчих дій".

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Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко 01
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Топ коментарі
+6
Зайдите на любой рынок в Киеве.Там через одного-Мамедов. Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5249
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30.05.2021 16:23
+3
не долго музыка играла ...
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30.05.2021 15:03
+3
а подробностей не сообщают...может встал и ушел ))) а мож договорился с кем-то )))
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30.05.2021 15:42
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не долго музыка играла ...
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30.05.2021 15:03 Відповісти
А що так можна було? Він просто встав і пішов а поліція дивилася у стелю в той час??
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30.05.2021 15:38 Відповісти
а подробностей не сообщают...может встал и ушел ))) а мож договорился с кем-то )))
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30.05.2021 15:42 Відповісти
Подсудимый Мамедов, сбежавший из зала суда в Ирпене, задержан в Киеве

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он очень хотел отпраздновать День Киева! Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 640 Це пздц яка супернадважлива новина! Життєвонеобхідна я б сказав! Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3387 Більше нічого важливого та цікавого в Україні не відбулося-лишень затримали маммєдова! Я вже три ночі не сплю та не їм -все переживаю.....Куди ж утік мамєдов та коли його знову зловлять? Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 640
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30.05.2021 17:30 Відповісти
У Римській Імперії за втечу підсудного охоронців притягували до страти.
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30.05.2021 15:39 Відповісти
А ще в Римській Імперії не було інтернету .
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30.05.2021 18:23 Відповісти
к положеному термину получит еще и довесок... плюс менты поупражняются в нанесении невидимых(видимых тоже) травм... для разбойника это нормально, поддерживаю ментов.
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30.05.2021 15:09 Відповісти
Я приехал сюда, захотел миллион,
Очень быстро его заработал.
Я закона не знал, я нарушил закон
И меня повязали в субботу.

Но родные, друзья не забыли меня
И охрану они подкупили.
Просидел за решёткой я только три дня,
А потом за свободу мы пили.

Интерпол сбился с ног всё шукает меня
Уверяю, напрасны старанья.
Чтобы мне не погибнуть сейчас от огня
Я водою запасся заранее.

Я живу без друзей, а они без меня -
Обстоятельства нас разлучили.
Я держусь, как могу, никого не виня
Я держусь, как в законе учили.

Я в бегах от властей, я не вижу семью,
Без меня моя дочь подрастает.
В одиночестве ем, в одиночестве пью
Не заснуть, хоть уже рассветает.

Прокурор и судья не дождутся меня
Не понять им, что я невиновен.
Но компьютеры в памяти прочно хранят
Обо мне много всяких хреновин.

Мне лицо поменять предлагали врачи,
Имя, паспорт, узоры ладоней.
И тогда лишь о прошлом своём замолчи
Навсегда ты уйдёшь от погони.

Не хочу, не хочу, не могу быть другим
Лучше буду скитаться по свету,
Чтоб остаться для той навсегда дорогим
С кем встречал я когда-то рассветы.

Я по свету кручусь, заметая следы,
Третий день проживаю я в Чили.
Мне, пока что, везёт - ухожу от беды
Я не дам, чтоб меня "замочили".

Улетают года в никуда навсегда,
Но со мной остаётся надежда,
Что закончится эта большая беда
Заживу я красиво, как прежде.
Как закончится эта большая беда
Заживу я красиво, как прежде.
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30.05.2021 15:14 Відповісти
Задержал, конечно - это хорошо. А вдруг это был бы не преступник??

Идешь себе в выходной по городу - красота, птички чирикают, цветы и все такое. И вдруг к тебе подваливает мужик и говорит - я спецназовец на выходном, ты смахиваешь на преступника и я тебя задерживаю. И задерживает - ибо все-таки спецназовец. Приезжают менты, выясняют все, ласково улыбаются, отпускают и дают на прощание пенделя, чтобы впредь не был похож на преступника.
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30.05.2021 15:17 Відповісти
а кто это ? судя по фамилии скорей всего торговец помидорами ,что помидоры тухлые продал кому то ?
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30.05.2021 15:26 Відповісти
обвиняется в разбое
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30.05.2021 16:02 Відповісти
лакосте
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30.05.2021 15:31 Відповісти
Ну не падлюки ж ці журналюги - Свинячого Кендюха Крищенку відірвали від корита, відволікли від надважливої справи - підтримання належної фізичної форми, яку він набрав, коли відібрав у Тосіка Геращенки першість у кваліфікаційній категорії "Самий Вгодований Пупс МВС". Всілякими другорядними дрібницями, типу злочинність, категорично не можна відволікати Сракатого Товстуна Крищенку від наполегливої підготовки до здолання нових сяючих вершин - перевершити за розмірами товстелезні дупи Жирного Ублюдка з кіносаги про Остіна Пауерса та Шермана Клампа з "Пришелепкуватого професора".
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30.05.2021 15:42 Відповісти
Мамедова в Днепре застрелили. Он что воскрес?
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30.05.2021 15:44 Відповісти
может, то другой был Мамедов. Мамедовых много.
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30.05.2021 15:57 Відповісти
мамедовых шо собак нерезаных
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07.07.2021 01:35 Відповісти
а чему он радуется? Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8773уколоться успел?
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30.05.2021 15:56 Відповісти
Зайдите на любой рынок в Киеве.Там через одного-Мамедов. Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5249
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30.05.2021 16:23 Відповісти
Єт разбойник, а не торговец. Есть разница.
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07.07.2021 09:53 Відповісти
так он сам видно сдался ибо кушать захотел.. Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3458
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30.05.2021 17:06 Відповісти
Погуляв і досить, треба і на зоні посидіти Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8689
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30.05.2021 18:09 Відповісти
 
 