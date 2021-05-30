Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
Сьогодні, 30 травня, в Києві поліцейські затримали чоловіка, який втік з-під варти Ірпінського міського суду.
Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціі Києва.
На території Києва та Київської області була ведена спеціальна поліцейська операція. Сьогодні правопорушника затримано.
Встановлено, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У п’ятницю зловмисник втік з-під варти Ірпінського міського суду. Відразу на пошуки правопорушника був орієнтований особовий склад та наряди поліції Києва та Київщини.
За словами керівника столичного главку Андрія Крищенка, на території столиці та області була введена спеціальна поліцейська операція з розшуку та затримання злочинця:
"Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенць поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу. Наразі правопорушника передано колегам із Київської області для проведення слідчих дій".
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он очень хотел отпраздновать День Киева! Це пздц яка супернадважлива новина! Життєвонеобхідна я б сказав! Більше нічого важливого та цікавого в Україні не відбулося-лишень затримали маммєдова! Я вже три ночі не сплю та не їм -все переживаю.....Куди ж утік мамєдов та коли його знову зловлять?
Очень быстро его заработал.
Я закона не знал, я нарушил закон
И меня повязали в субботу.
Но родные, друзья не забыли меня
И охрану они подкупили.
Просидел за решёткой я только три дня,
А потом за свободу мы пили.
Интерпол сбился с ног всё шукает меня
Уверяю, напрасны старанья.
Чтобы мне не погибнуть сейчас от огня
Я водою запасся заранее.
Я живу без друзей, а они без меня -
Обстоятельства нас разлучили.
Я держусь, как могу, никого не виня
Я держусь, как в законе учили.
Я в бегах от властей, я не вижу семью,
Без меня моя дочь подрастает.
В одиночестве ем, в одиночестве пью
Не заснуть, хоть уже рассветает.
Прокурор и судья не дождутся меня
Не понять им, что я невиновен.
Но компьютеры в памяти прочно хранят
Обо мне много всяких хреновин.
Мне лицо поменять предлагали врачи,
Имя, паспорт, узоры ладоней.
И тогда лишь о прошлом своём замолчи
Навсегда ты уйдёшь от погони.
Не хочу, не хочу, не могу быть другим
Лучше буду скитаться по свету,
Чтоб остаться для той навсегда дорогим
С кем встречал я когда-то рассветы.
Я по свету кручусь, заметая следы,
Третий день проживаю я в Чили.
Мне, пока что, везёт - ухожу от беды
Я не дам, чтоб меня "замочили".
Улетают года в никуда навсегда,
Но со мной остаётся надежда,
Что закончится эта большая беда
Заживу я красиво, как прежде.
Как закончится эта большая беда
Заживу я красиво, как прежде.
Идешь себе в выходной по городу - красота, птички чирикают, цветы и все такое. И вдруг к тебе подваливает мужик и говорит - я спецназовец на выходном, ты смахиваешь на преступника и я тебя задерживаю. И задерживает - ибо все-таки спецназовец. Приезжают менты, выясняют все, ласково улыбаются, отпускают и дают на прощание пенделя, чтобы впредь не был похож на преступника.