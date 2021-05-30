Групу, що займалася збутом наркотиків, затримано в Новій Каховці, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 30 травня, на території Нової Каховки на Херсонщині працівники поліції затримали групу злочинців, які займалися збутом наркотиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціі Херсонської області.

"Зараз на території м. Нова Каховка працівники поліції затримали групу наркозбувачів. Подробиці - пізніше", - підкреслюють правоохоронці.





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