УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13033 відвідувача онлайн
Новини Фото Події
4 189 8
наркотики (1346) Нова Каховка (167) Нацполіція (13914) Херсонщина (4209) боротьба з наркотиками (123)

Групу, що займалася збутом наркотиків, затримано в Новій Каховці, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 30 травня, на території Нової Каховки на Херсонщині працівники поліції затримали групу злочинців, які займалися збутом наркотиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціі Херсонської області.

"Зараз на території м. Нова Каховка працівники поліції затримали групу наркозбувачів. Подробиці - пізніше", - підкреслюють правоохоронці.

Групу, що займалася збутом наркотиків, затримано в Новій Каховці, - Нацполіція 01
Групу, що займалася збутом наркотиків, затримано в Новій Каховці, - Нацполіція 02

Також читайте: Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Залётных конкурентов щиманули...
показати весь коментар
30.05.2021 15:54 Відповісти
От Украины кодлану Коломойского. Зеленский подписал закон о продаже земли.От кодлана Коломойского Украине.В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса".
показати весь коментар
30.05.2021 16:42 Відповісти
Не один директор на предприятии дежать наркомана не будет. Ему проблемы не нужны.
показати весь коментар
30.05.2021 17:45 Відповісти
Этапы большого пути по местам боевой славы и вот те на - купите бублички гарячи бублички гоните рублички да поскорей и в ночь ненастную меня несчастную торговку дурью ты мент пожалей.
показати весь коментар
30.05.2021 18:51 Відповісти
Они ,чо ,охамели,этот же чистый кокс "самому"же шел.Сопля без него же скиснет.
показати весь коментар
30.05.2021 20:16 Відповісти
давно не видел чтоб улицы городов патрулировала новая полиция,
или наряды полиции,чтоб на улицах вели проверку документов, выявляли сепарьё или ловили закладчиков ибо при зе всем всё пох
показати весь коментар
30.05.2021 23:18 Відповісти
полицаи задержали полицаев...
показати весь коментар
31.05.2021 06:38 Відповісти
Затримали ?, бо захотіли вийти з під контролю, й заникали бабло. Що буде далі? - Відіжмуть бабульки, покажуть хто тут господарь, й все піде далі.
показати весь коментар
31.05.2021 07:35 Відповісти
 
 