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Центр масової вакцинації проти COVID-19 розпочав роботу в Одесі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Здоров'я

Працівники Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги №3 почали масову вакцинацію проти COVID-19 на стадіоні на вул. Фонтанська дорога, 23-А. Планується зробити щеплення 250-300 жителям міста.

Як повідомила журналістам директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва, упродовж перших двох годин медики зробили щеплення препаратом CoronaVac понад пів сотні одеситів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж перших двох годин медики вкололи першу дозу препарату CoronaVac більш як пів сотні одеситів, що проживають у Приморському районі та зареєструвались на вакцинацію через додаток "Дія". За нашими підрахунками, доставленої партії цього препарату вистачить і для другого щеплення тим жителям області, які вже зареєструвалися на вакцинацію", - зазначила Одарій-Захар'єва.

Центр масової вакцинації проти COVID-19 розпочав роботу в Одесі 01
Центр масової вакцинації проти COVID-19 розпочав роботу в Одесі 02
Центр масової вакцинації проти COVID-19 розпочав роботу в Одесі 03

За її словами, найближчими днями буде організовано масову вакцинацію тих жителів Одеси, які проживають у Суворовському районі, в центрі міста і на Таїровському житловому масиві. Кожному із зареєстрованих із допомогою "Дії" заздалегідь зателефонують із центрів первинної медико-санітарної допомоги і запросять на щеплення в конкретний час препаратом CoronaVaс компанії Sinovac.

Одарій-Захар'єва додала, що найближчим часом очікується доставка до Одеської області партії препарату Pfizer.

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Топ коментарі
+2
Там же прикол, что можно по второму-третьему разу. "Эта музыка будет вечной..." (с)
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30.05.2021 16:08
+1
Уже все переболели или умерли, спасибо не надо
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30.05.2021 16:07
+1
Уже давно слушаю британские радиотанции. Там постоянно объясняли в социальных роликах, в лайф программах, о вакцинации, как это будет происходить, почему это важно и тд. У меня даже не возникало сомнений зачем это делать.
А что в стране, где обдолбленный наркоман президент? Правильно: открыли от фонаря стадионы и думают, что люди ломонутся колоть китайскую керню. Чисто вакцинация ради видосиков. По факту очередной пук в лужу от квартальных тварей.
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30.05.2021 16:23
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Уже все переболели или умерли, спасибо не надо
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30.05.2021 16:07 Відповісти
Там же прикол, что можно по второму-третьему разу. "Эта музыка будет вечной..." (с)
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30.05.2021 16:08 Відповісти
знакомий 3 раза болел каждий раз тяжело
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30.05.2021 16:38 Відповісти
А після вакцини прям перестане хворіти? )))
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30.05.2021 17:21 Відповісти
А массовость то где?? Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в Одессе - Цензор.НЕТ 3503
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30.05.2021 16:08 Відповісти
В отчётности на списание средств.
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30.05.2021 16:09 Відповісти
Утром про Киев читал, там 170 человек было, а тут и не столица и раза в полтора народа больше.
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30.05.2021 16:18 Відповісти
Масовість сховалась в заголовку Центр масової вакцинації проти COVID-19 розпочав роботу в Одесі - Цензор.НЕТ 3819
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30.05.2021 17:22 Відповісти
Это больше пиар чем необходимость. В Европе это имеет хоть какой-то смысл, потому что мигрантов и всякий нищий сброд в больницы и на танке не затащишь.
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30.05.2021 16:11 Відповісти
Уже давно слушаю британские радиотанции. Там постоянно объясняли в социальных роликах, в лайф программах, о вакцинации, как это будет происходить, почему это важно и тд. У меня даже не возникало сомнений зачем это делать.
А что в стране, где обдолбленный наркоман президент? Правильно: открыли от фонаря стадионы и думают, что люди ломонутся колоть китайскую керню. Чисто вакцинация ради видосиков. По факту очередной пук в лужу от квартальных тварей.
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30.05.2021 16:23 Відповісти
Шота малувато будєт бажаючих....
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30.05.2021 17:08 Відповісти
Центр масової вакцинації дебілів...
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30.05.2021 17:19 Відповісти
"Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в Одессе."
И сколько он заработал? Тема не раскрыта)))
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31.05.2021 08:17 Відповісти
 
 