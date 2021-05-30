До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство Здоров'я
У Києві біля Міжнародного виставкового центру, де діє центр масової вакцинації вихідного дня, утворилася велика черга з охочих зробити щеплення проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Кияни розповідають, що черга рухається досить швидко, але, за свідченнями очевидців, навіть коли вранці була втричі коротшою, то чекати довелося близько години.
Ті, хто виходять після вакцинації, кажуть, що лікарі не надто звертають увагу, чи зареєстровані люди на вакцинацію через "Дію", головне - мати із собою паспорт.
Дехто зазначає, що іноді запитують прізвище лікаря, з яким укладена декларація, але не обов'язково.
Лікарі запевняють людей, що вакцини достатньо і вакцинація відбуватиметься тут і наступного тижня.
Як повідомлялося, 29 травня в Києві, Львові та Одесі почали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19, які функціонуватимуть у вихідні дні.
Будь ласка, зачекайте...
Як в совкові часи за ковбасою
😁
а моя мать занимала очередь в ЦУМ с вечера, и стояла всю ночь до утра, чтоб купить ковры!
а за колбасой надо было простоять 1 час в очереди, и давали лишь по 1 кг в руки, а хочешь еще-занимай очередь по-новой!
поетому будь он проклят ,ссср!
полет нормальный
таких черг не БАЧИВ!!
🤣
Британский профессор онкологии Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть доказательства того, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане. Исследование опубликовала Daily Mail вчера, 29 мая.
По информации Далглиша и Соренсена, после этого китайцы попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы выглядело так, будто он естественным образом эволюционировал от летучих мышей.
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Авторы разоблачительной статьи утверждают, что в течение года у них были «доказательства prima facie (доказательство, достаточное при отсутствии опровержения) ретроинженерии в Китае», но ученые и ведущие журналы проигнорировали их. Согласно исследованию, ученые обнаружили в образцах коронавируса «уникальные отпечатки пальцев», которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.
Далглиш и Соренсен утверждают, что китайские ученые(***але все-таки рівноцінна версія,що Ковід створено "Вектором" і китайцям було підкинуто для "замітання слідів)
взяли естественный «хребет» коронавируса, обнаруженный у китайских пещерных летучих мышей, и прикрепили к нему новый «шип», превратив его в смертельный и очень заразный SARS-Cov-2.
Ученые сообщают, что пытались опубликовать свои выводы, но крупные научные журналы не стали их печатать - в то время они были уверены, что вирус естественным образом перешел от летучих мышей или других животных к людям.
При этом когда экс-глава британской спецслужбы МИ-6 Ричард Дирлав публично заявил, что теория ученых должна быть исследована, эта идея была отклонена как «фальшивая новость», пишет издание.
Исследователи также отмечают замалчивание и исчезновение высказавшихся ученых в КНР.
26 мая президент США Джозеф Байден потребовал от разведки страны в течение 90 дней представить окончательную версию происхождения коронавируса.
в Україні-лише 1..(
Vaccine Type: Non Replicating Viral Vector
Chile
China
Hungary
Mexico
Pakistan
росіяни відмовились.