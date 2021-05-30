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До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство Здоров'я

У Києві біля Міжнародного виставкового центру, де діє центр масової вакцинації вихідного дня, утворилася велика черга з охочих зробити щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кияни розповідають, що черга рухається досить швидко, але, за свідченнями очевидців, навіть коли вранці була втричі коротшою, то чекати довелося близько години.

Ті, хто виходять після вакцинації, кажуть, що лікарі не надто звертають увагу, чи зареєстровані люди на вакцинацію через "Дію", головне - мати із собою паспорт.

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Дехто зазначає, що іноді запитують прізвище лікаря, з яким укладена декларація, але не обов'язково.

Лікарі запевняють людей, що вакцини достатньо і вакцинація відбуватиметься тут і наступного тижня.

До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга 01
До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга 02
До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга 03
До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга 04

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Як повідомлялося, 29 травня в Києві, Львові та Одесі почали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19, які функціонуватимуть у вихідні дні.
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Топ коментарі
+11
Умственно далекие люди как раз отказываются от вакцинации!
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30.05.2021 16:49
+10
Оце так черга..
Як в совкові часи за ковбасою В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь - Цензор.НЕТ 5605
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30.05.2021 16:39
+6
німці так само стоять на астразенеку, ну може не годину, а до півгодини точно! головне, що є бажаючі і то все враки, що їх немає.
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30.05.2021 16:56
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До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 7475 Не бузім "украинец"...не бузім....
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30.05.2021 18:24 Відповісти
а ти бузіш, ущькомозглий, ой як бузіш і тармазіш как руский.
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30.05.2021 18:25 Відповісти
Поступаюся чергою для молодих!
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30.05.2021 16:34 Відповісти
Оце так черга..
Як в совкові часи за ковбасою В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь - Цензор.НЕТ 5605
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30.05.2021 16:39 Відповісти
В совкові часи- бачиш чергу , займаєш, а потім питаєш- а що "викинули??"
😁
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30.05.2021 16:43 Відповісти
Що дають!
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30.05.2021 17:23 Відповісти
помнится, в совковi часи, у нас в Николаеве женщину задавили насмерть в очереди за индийскими джинсами.
а моя мать занимала очередь в ЦУМ с вечера, и стояла всю ночь до утра, чтоб купить ковры! До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 5521
а за колбасой надо было простоять 1 час в очереди, и давали лишь по 1 кг в руки, а хочешь еще-занимай очередь по-новой!
поетому будь он проклят ,ссср! До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 6055
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30.05.2021 21:30 Відповісти
німці так само стоять на астразенеку, ну може не годину, а до півгодини точно! головне, що є бажаючі і то все враки, що їх немає.
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30.05.2021 16:56 Відповісти
я уже вакцинировался Астрозенекой из южной Кореи 20 дней назад,
полет нормальный До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 4847
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30.05.2021 21:31 Відповісти
так у німців є на другу дозу у холодильнику, а в українців нЄма.
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30.05.2021 21:39 Відповісти
надеюсь что и у нас в Украине будет на другу дозу
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30.05.2021 21:42 Відповісти
Я взагалі не стояв у черзі бо в мене був термін , через онлайн сервіс у Імпфцентрумі , приіхав вколовсв Пфайзером почекав 15 хвлн. , все ок поіхав далі
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23.06.2021 10:40 Відповісти
На жодних виборах( з 2000-х, Я повернувся в Україну)
таких черг не БАЧИВ!!
🤣
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30.05.2021 16:47 Відповісти
повернувся с ********?
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30.05.2021 21:43 Відповісти
А Степашка врал, что никто не хочет прививаться...
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30.05.2021 16:48 Відповісти
наступает лето, все хотят поехать за границу, устали сидеть дома. Посмотрите - одна молодежь...
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30.05.2021 20:32 Відповісти
молодежь-более прогрессивная и не смотрит на роспомойке как обсирают все вакцины, кроме спутник-V
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30.05.2021 21:33 Відповісти
Значить все-таки тягли з вакцинацією і БАЖАЮЧІ Є!!!
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30.05.2021 16:54 Відповісти
Хлопці та дівчатка! Не робіть цього! Ось що про вакцинацію каже лікар з світовим ім'ям , який відкрив вірус ВІЛ (ВИЧ) Люк Монтаньє: він попередив про смертельну загрозу для тих, хто буде вакцінуватися. Через 2-3 роки почнуться жаливі летальні випадки.
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30.05.2021 21:30 Відповісти
ти уліз не із тією темою. окрім того антищепленики в іншому форумі, ти заблукав?
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30.05.2021 21:33 Відповісти
ЇМ же про це не скажуть , бо від прививок ліки ще ніхто не думав зробити
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30.05.2021 21:59 Відповісти
Буду ждать пфайзер. Лучше заплатить, чем прививаться стрёмной вакциной.
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30.05.2021 16:59 Відповісти
Це ж через пів року знов треба , і щоб в цему прміжку ніхто з них не захворів на КОВІ.
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30.05.2021 17:02 Відповісти
даже после первой дозы, Астразенека защитит на 86%
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30.05.2021 21:36 Відповісти
зробіть талончикову систему. вона у українців добре працює.
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30.05.2021 17:34 Відповісти
Це Янелох створив черги як в Радянському Союзі за ковбасою та і багато чим іншим!! Молодь в Союзі такі черги були кожного дня і майже за всіми товарами чи продуктами!! Дожились!! До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 55
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30.05.2021 17:42 Відповісти
А тут как почитаешь ольгинских, так накто не хочет вакцинироваться😁😁😁😁
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30.05.2021 17:45 Відповісти
Ученые обнаружили в образцах коронавируса «уникальные отпечатки пальцев», которые могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.
Британский профессор онкологии Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть доказательства того, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане. Исследование опубликовала Daily Mail вчера, 29 мая.
По информации Далглиша и Соренсена, после этого китайцы попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы выглядело так, будто он естественным образом эволюционировал от летучих мышей.
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Авторы разоблачительной статьи утверждают, что в течение года у них были «доказательства prima facie (доказательство, достаточное при отсутствии опровержения) ретроинженерии в Китае», но ученые и ведущие журналы проигнорировали их. Согласно исследованию, ученые обнаружили в образцах коронавируса «уникальные отпечатки пальцев», которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.
Далглиш и Соренсен утверждают, что китайские ученые(***але все-таки рівноцінна версія,що Ковід створено "Вектором" і китайцям було підкинуто для "замітання слідів)


взяли естественный «хребет» коронавируса, обнаруженный у китайских пещерных летучих мышей, и прикрепили к нему новый «шип», превратив его в смертельный и очень заразный SARS-Cov-2.

Ученые сообщают, что пытались опубликовать свои выводы, но крупные научные журналы не стали их печатать - в то время они были уверены, что вирус естественным образом перешел от летучих мышей или других животных к людям.
При этом когда экс-глава британской спецслужбы МИ-6 Ричард Дирлав публично заявил, что теория ученых должна быть исследована, эта идея была отклонена как «фальшивая новость», пишет издание.
Исследователи также отмечают замалчивание и исчезновение высказавшихся ученых в КНР.
26 мая президент США Джозеф Байден потребовал от разведки страны в течение 90 дней представить окончательную версию происхождения коронавируса.
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30.05.2021 20:16 Відповісти
О, ппц, глянул и тут их набежало процентов 80, это сладкая тема, в кацапстане с вакцинацией полная жопа, уже чем только не заманивают, Димас грозился принудительно делать😁😁😁😁😁😁
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30.05.2021 21:03 Відповісти
Вакцина на пол года и снова колоть?Есть мнение,что вакцина полная херня,как и вакцина от гриппа
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30.05.2021 18:41 Відповісти
О ..шикарно заодно перепись идиотов можно сразу сделать..Это ж надо привица всяким стрёмным гавном .когда в мире столько сообщение о смерти после этих недопрививок..и это я ещё представляю как пытаюца это всё скрывать, реальные цифры умерших от этих уколов смерт намного больше...детей ещё притащите идиоты..
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30.05.2021 19:25 Відповісти
красиво стоят алени
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30.05.2021 20:10 Відповісти
Мовчи вже, дятел.
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30.05.2021 20:24 Відповісти
дудра? До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 7460
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30.05.2021 20:56 Відповісти
в Польщі провакциновано вже 20 млн..
в Україні-лише 1..(
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30.05.2021 20:19 Відповісти
скільки країн яку вакцину використовують
До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 2086
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30.05.2021 20:23 Відповісти
«ЭпиВак» (российская вакцина) в Ярославскую область может поступить где-то через две недели. «КовиВак» (российская вакцина) будут единицы - ее вообще не планируется в Ярославской области. До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 9713
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30.05.2021 20:29 Відповісти
China CanSino: Ad5-nCoV
Vaccine Type: Non Replicating Viral Vector

Chile
China
Hungary
Mexico
Pakistan
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30.05.2021 20:33 Відповісти
китайська CanSino .

росіяни відмовились.
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30.05.2021 20:35 Відповісти
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