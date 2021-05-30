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Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

30 травня 2021 року в селищі Наркевичі Волочиського району Хмельницької області провели в останню путь захисника України, хороброго воїна - заступника командира 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України майора Польового Максима Миколайовича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Він воював за Україну з 2014 року, брав участь у боях за Дебальцеве. У майора Максима Польового залишилися батьки, дружина і двоє дітей. Йому назавжди 36 років", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня. ФОТО

27 травня 2021 року на Донбасі в районі відповідальності 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади збройні окупаційні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. Унаслідок обстрілу зі стрілецької зброї майор Максим Польовий зазнав несумісного з життям кульового поранення.

У повідомленні наголошується: "Командування Збройних сил України висловлює щирі і глибокі співчуття рідним, близьким загиблого захисника, братам і сестрам по зброї, всім, хто знав та відчував незламний дух Максима Польового.

У прощанні з воїном 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади майором Максимом Польовим взяли участь заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Віктор Бокій, заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Олександр Голоднюк, Герой України, командувач військ Оперативного командування "Захід" генерал-майор Сергій Шаптала, командування та військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, представники органів державної влади та місцевого самоврядування Хмельницької області".

Читайте також: Українського воїна, майора Максима Польового, який загинув від кулі російського снайпера, поховають 30 травня на Хмельниччині

Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області 01
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області 02
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області 03
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області 04
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області 05
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області 06
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Топ коментарі
+30
Смерть майора кличе до помсти патріотів і товаришів по зброї і закликає до тверезого погляду на справжній стан речей на Донбасі у зачарованого пуцинськими очима зеленого керівництва. Герої не вмирають - вмирають вороги! Смерть ворогам!
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30.05.2021 18:35
+26
Вічна пам'ять офіцеру України !
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30.05.2021 18:41
+20
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 5125
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30.05.2021 18:43
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Смерть майора кличе до помсти патріотів і товаришів по зброї і закликає до тверезого погляду на справжній стан речей на Донбасі у зачарованого пуцинськими очима зеленого керівництва. Герої не вмирають - вмирають вороги! Смерть ворогам!
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30.05.2021 18:35 Відповісти
Вічна пам'ять офіцеру України !
показати весь коментар
30.05.2021 18:41 Відповісти
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 5125
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30.05.2021 18:43 Відповісти
а чі можно стрелити кацапу? треба зпершу спитати зільону ваву...
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30.05.2021 18:48 Відповісти
Земля тобі пухом , герою ! І вічна пам"ять! Сини наші дорогі, ви зробили все, що могли. Пам"ять про вас буде жити в віках. Колись Украіна збудує величний пам"ятник всім полеглим своім захисникам і буде там написано :"Нема більшоі честі, ніж покласти життя своє за друзів своіх!".
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30.05.2021 18:54 Відповісти
R.I.P.
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30.05.2021 18:55 Відповісти
И так 7 лет на минской платформе растет уже новое поколение донбасенков, патриотов Украины
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30.05.2021 19:05 Відповісти
ГЕРОЇ не вмирають ! (допоки ми їх пам"ятаємо )
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 3458

..
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30.05.2021 19:07 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 7069
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30.05.2021 19:19 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....

Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 2593
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30.05.2021 20:09 Відповісти
Вічна пам'ять Герою.
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30.05.2021 20:26 Відповісти
Слава и вечная память герою!
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31.05.2021 08:55 Відповісти
 
 