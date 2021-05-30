Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
30 травня 2021 року в селищі Наркевичі Волочиського району Хмельницької області провели в останню путь захисника України, хороброго воїна - заступника командира 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України майора Польового Максима Миколайовича.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Він воював за Україну з 2014 року, брав участь у боях за Дебальцеве. У майора Максима Польового залишилися батьки, дружина і двоє дітей. Йому назавжди 36 років", - наголошується в повідомленні.
27 травня 2021 року на Донбасі в районі відповідальності 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади збройні окупаційні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. Унаслідок обстрілу зі стрілецької зброї майор Максим Польовий зазнав несумісного з життям кульового поранення.
У повідомленні наголошується: "Командування Збройних сил України висловлює щирі і глибокі співчуття рідним, близьким загиблого захисника, братам і сестрам по зброї, всім, хто знав та відчував незламний дух Максима Польового.
У прощанні з воїном 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади майором Максимом Польовим взяли участь заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Віктор Бокій, заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Олександр Голоднюк, Герой України, командувач військ Оперативного командування "Захід" генерал-майор Сергій Шаптала, командування та військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, представники органів державної влади та місцевого самоврядування Хмельницької області".
Будь ласка, зачекайте...
..
Спочивай з миром, синку....