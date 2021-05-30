Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Український вертолітний загін миротворців залишився єдиним, який виконує польоти для евакуації місцевого населення у районі виверження вулканів у Конго.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".
У небезпеці опинилися мешканці районів, розташованих поруч із вулканом Ньїрагонго, який почав вивергатися ввечері 22 травня. 29 травня почалося виверження ще одного вулкана, який менший за розмірами і розташований за 13 км на північ від від першого.
За один день українському вертолітному загону вдалося перевезти до притулків дві сотні людей.
Конго та Косово - республіки, де зараз дислокуються українські миротворці. Вони беруть участь у 42 місіях Організації Об'єднаних Націй. Перший батальйон українських миротворців заступив на службу 29 травня 1948 року, і відтоді саме цього дня в Україні відзначають їхнє професійне свято.
Будь ласка, зачекайте...
Как сказал один литературный персонаж, если бы у Ада было представительство на Земле, то оно располагалось бы в Конго.
спасли Крым,спасли "народы Дамбасса" что осталось делать?
спасем Конгу !!!
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган объявил в субботу(29.05.21), что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Турки вроде бы собирались в случае его постройки, ограничить судоходство в Босфоре, а то и вообще закрыть его для кораблей.
В том числе военных.
А канал не попадает под Монтре...
Недавно даже Унылый КОнь Лаврова звонил турецкому главе МИДа и говорил, типа "Не надо трогать конвенцию Монтре", а то что-то будет..
"Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим проектом", - цитирует агентство Эрдогана... на дипломатическом языке это значит "Нам пофиг на фаше кацапское мнение!"
Канал, чисто коммерческий проект, что бы разгрузить Босфор.
А возможное закрытие Босфора, это просто забота о экологии Города двух континентов: разливы нефти, прочие загрязнения...
А потом будешь блистать остроумием.
На военные корабли, налагается ограничение по срокам пребывания в акватории Черного моря - 21 день.
Кроме того, Турция по соображениям безопастности, может прекратить судоходство в Босфоре: такая идея уже озвучивалась, в связи с существенным уровнем загрязнения пролива и в связи с большим количеством аварий.
Фактически, канал предоставляет доступ в Черное море военных кораблей (к примеру, США) на длительный период, а закрытие Босфора, изолирует ЧФ рашки.
Но иногда бабахает типа Санторин (библейские кары на египет)