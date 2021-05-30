Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
З Києва в Делі відправився літак із гуманітарною допомогою від України для боротьби з COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
За даними відомства, перший рейс доставить до Індії 184 кисневі концентратори, другий - ще 216.
Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський виступив за надання гуманітарної допомоги Індії через складну епідеміологічну ситуацію в країні.
Топ коментарі
+71 Русский Алкаш
показати весь коментар30.05.2021 20:58
+37 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар30.05.2021 21:04
+34 Олег Бехтер
показати весь коментар30.05.2021 20:59
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Константин Пелагин 9e71bd91
показати весь коментар31.05.2021 05:43 Відповісти Мені подобається 4
alex terek
показати весь коментар31.05.2021 06:57 Відповісти Мені подобається 0
Olena Revale
показати весь коментар31.05.2021 07:11 Відповісти Мені подобається 4
Андрей Антипов d3e2dc35
показати весь коментар31.05.2021 08:28 Відповісти Мені подобається 3
✘
Dietrich Berg
показати весь коментар31.05.2021 18:29 Відповісти Мені подобається 2
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...