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Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

З Києва в Делі відправився літак із гуманітарною допомогою від України для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними відомства, перший рейс доставить до Індії 184 кисневі концентратори, другий - ще 216.

Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.

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Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС 01
Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС 02
Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС 03

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Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС 04

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський виступив за надання гуманітарної допомоги Індії через складну епідеміологічну ситуацію в країні.
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Топ коментарі
+71
Это просто писец: волонтеры деньги собирали для покупки концентраторов, люди умирали из-за того, что зелёные бюджет разворовывали, а эти твари отправляют концентраторы в Индию, которые были куплены за бюджетные деньги.
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30.05.2021 20:58
+37
желаю всем, кто причастен к отправке концентраторов в Индию, оказаться в ковидной реанимации БЕЗ концентратора.... для доброжелателей от чиновников - я там уже побывал.
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30.05.2021 21:04
+34
Вот жеж зебильная гнида! Порох за свои их покупал!
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30.05.2021 20:59
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поршенко покупает концентраторы украинцам, а зеленский их итдаёт в индию.ой,***..стяще!
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31.05.2021 05:43 Відповісти
Гниды охеревшие..и довольные такие рожи
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31.05.2021 06:57 Відповісти
кому завгодно, аби українцям не дісталося, гидота .
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31.05.2021 07:11 Відповісти
какой то сюрр....
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31.05.2021 08:28 Відповісти
Каждый день по 10 трешовых новостей про решения зебилов. И за все их можно вешать. При Порохе за 5 лет столько не было сколько при зебиле за месяц
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31.05.2021 18:29 Відповісти
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