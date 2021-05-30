Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС. ФОТОрепортаж

З Києва в Делі відправився літак із гуманітарною допомогою від України для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними відомства, перший рейс доставить до Індії 184 кисневі концентратори, другий - ще 216.

Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.

Читайте також: Індія не відновить експорт вакцин від коронавірусу щонайменше до жовтня поточного року, - Reuters







Читайте також: В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок"

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський виступив за надання гуманітарної допомоги Індії через складну епідеміологічну ситуацію в країні.