Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Українські спортсмени вибороли ще три медалі на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики в Болгарії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету.
"Є ще три медалі на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики в Болгарії. Ілля Ковтун перемагає у вправах на паралельних брусах. Назар Чепурний стає найкращим в опорному стрибку. Діана Варінська посідає друге місце на брусах! Вітання спортсменам та усьому тренерському штабу збірної України", - йдеться в повідомленні.
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