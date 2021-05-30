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Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Українські спортсмени вибороли ще три медалі на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики в Болгарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету.

"Є ще три медалі на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики в Болгарії. Ілля Ковтун перемагає у вправах на паралельних брусах. Назар Чепурний стає найкращим в опорному стрибку. Діана Варінська посідає друге місце на брусах! Вітання спортсменам та усьому тренерському штабу збірної України", - йдеться в повідомленні.

Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики 01

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Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики 02
Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики 03
Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики 04

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Ну, всё! Можно спать спокойно!
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30.05.2021 22:44 Відповісти
даже путін спать лажицца - чьтоби ночью нам прісніцца...
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30.05.2021 22:48 Відповісти
В гробу и белых тапочках.
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31.05.2021 00:31 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики - Цензор.НЕТ 2375

...
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30.05.2021 22:54 Відповісти
Гимнасточка наша красуня
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30.05.2021 23:01 Відповісти
 
 