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Хлопець і дівчина загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Рано-вранці 30 травня на автодорозі Т-1508 Калинівка - Снігурівка - Березнегувате поблизу села Білозірка сталася аварія: загинули двоє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

24-річний водій на мотоциклі Дніпро-11 не впорався з керуванням і разом із двома пасажирами з'їхав з дороги, де зіткнувся з деревом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 18-річна пасажирка загинула на місці. Водія доставили до лікарні, де згодом він помер.

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17-річний пасажир не травмувався.

Хлопець і дівчина загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 01
Хлопець і дівчина загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 02

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Извиние,не знаю как у вас там в загнивающей Америке,но у нас эпоха бедности закончилась.
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31.05.2021 03:18
+4
Сам ты дрова,это хороший мотоцикл для села ,мощный и удобный, у меня в селе тоже есть но не такой немного ,машина хюндай акцент 12 г и скутер 18 . В лес езжу на мотоцикле ,в город на машине а по селу на скутере так что не надо мандеть про бедность на селе. А людей жаль .
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31.05.2021 07:32
+3
Он успел катапультироваться.
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31.05.2021 05:50
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бедное село, на каких же дровах ездят люди, на автомобиль накопить не могут, бедность.
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31.05.2021 02:13 Відповісти
Извиние,не знаю как у вас там в загнивающей Америке,но у нас эпоха бедности закончилась.
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31.05.2021 03:18 Відповісти
Судя по всему вы говорите о духовном благосостоянии? В Библии сказано: «Счастливы осознающие свои духовные потребности» (Матфея 5:3).
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31.05.2021 03:49 Відповісти
В Америке реднеки ездят на мерседесах?
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31.05.2021 07:25 Відповісти
бери вьіше, мерседесьі отстой
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31.05.2021 08:13 Відповісти
Сам ты дрова,это хороший мотоцикл для села ,мощный и удобный, у меня в селе тоже есть но не такой немного ,машина хюндай акцент 12 г и скутер 18 . В лес езжу на мотоцикле ,в город на машине а по селу на скутере так что не надо мандеть про бедность на селе. А людей жаль .
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31.05.2021 07:32 Відповісти
"17-летний пассажир не травмировался" - вероятно тот, что в деревянной повозке был...
Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 9117 Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 8642
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31.05.2021 05:39 Відповісти
Он успел катапультироваться.
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31.05.2021 05:50 Відповісти
Штакет! У тебя опять эти вьетнамские глюки?

Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 8392
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31.05.2021 07:18 Відповісти
Наверное просто улетел в кусты, а те в дерево. Еще и молодые. Трагично.
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31.05.2021 07:40 Відповісти
 
 