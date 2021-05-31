Хлопець і дівчина загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Рано-вранці 30 травня на автодорозі Т-1508 Калинівка - Снігурівка - Березнегувате поблизу села Білозірка сталася аварія: загинули двоє людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
24-річний водій на мотоциклі Дніпро-11 не впорався з керуванням і разом із двома пасажирами з'їхав з дороги, де зіткнувся з деревом.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 18-річна пасажирка загинула на місці. Водія доставили до лікарні, де згодом він помер.
17-річний пасажир не травмувався.
Топ коментарі
+8 Вася Неважно dd008ec2
показати весь коментар31.05.2021 03:18
+4 виталий пшеничко
показати весь коментар31.05.2021 07:32
+3 Mosquito
показати весь коментар31.05.2021 05:50
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
John Anderson
показати весь коментар31.05.2021 02:13 Відповісти Мені подобається 1
Вася Неважно dd008ec2
показати весь коментар31.05.2021 03:18 Відповісти Мені подобається 8
MicroSW dba
показати весь коментар31.05.2021 03:49 Відповісти Мені подобається 0
✘
✘
xoxoxo
показати весь коментар31.05.2021 07:25 Відповісти Мені подобається 0
михаил васильев ef4bce18
показати весь коментар31.05.2021 08:13 Відповісти Мені подобається 1
виталий пшеничко
показати весь коментар31.05.2021 07:32 Відповісти Мені подобається 4
Сергей Крот
показати весь коментар31.05.2021 05:39 Відповісти Мені подобається 1
Mosquito
показати весь коментар31.05.2021 05:50 Відповісти Мені подобається 3
Paulo Kit
показати весь коментар31.05.2021 07:18 Відповісти Мені подобається 2
Nikita Kirienko
показати весь коментар31.05.2021 07:40 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...