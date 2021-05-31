Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
На Київщині поліцейські викрили 54-річного чоловіка, який вирощував коноплі в підвалі свого будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Встановлено, що незаконне вирощування рослин конопель організував 54-річний мешканець села Петрушки Бучанського району. З метою недопущення свого викриття нарколабораторію з вирощування конопель він облаштував у підвалі будинку, обладнавши її спеціальним приладдям: датчиками температури і вологості, освітленням, лампами обігріву та вентиляторами для сушіння.
Під час обшуку будинку правоохоронці виявили підвішені рослини конопель, які вже сушилися (40 кг) і 25 одиниць різного устаткування для їхнього вирощування.
Вартість вилученої наркосировини за цінами "чорного ринку" становить приблизно вісім мільйонів гривень.
Після отримання результатів дослідження вирішуватиметься питання про повідомлення чоловіку підозри у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
(так кстати и не дали нам статистику ответов на тот лохоопорос "5 вопросов от светлейшего" ))))
мож он помидоры садил ))))
разве он виноват шо вылезло не то? ))))
Сію-вію, сію-вію зеленесеньку.
собаки могут быть нашими лучшими друзьями,
но вот кот... никогда не покажет полиции, где марихуана.
Ээх, жалко(
В чем преступление?
И вообще забавно.
В оружейных пабликах тоже часто читаю - по чьему то стуку провели обыск, изъяли арсенал.
Траву не выращиваю, банки не граблю, оружие легальное.
Но не представляю, как это - в дом ломятся менты с обыском.
Случится бой с кучей двухсотых.
Иначе никак.
значіт, кто-то хочєт, чтоби єйо виращівалі?
Одразу зрозуміло хто продає, бо собівартості продукції не знають як і витрат на обладнання, а скільки отримають- калькулятора не потрібно, кукушка підсумовує автоматично...
Все громкие дела просраны....
А с пафосом докладываем, что нашли "почти легальную" марихуану......
Ищите лучше химию, героин и кокаин..... Тяж наркоту...
Вимагаю присвоєння відповідного народного звання
Если воруешь всё, что "плохо лежит - это хорошо.
Выращивать - преступление.
Те саме стосується зброї та проституції
в барах будут открыто стреляться и ширяться героином
хотя уже так и есть, но всё таки...
ну а если узаконить на бумаге то ваще ппц будет такой, шо не токо менты, а и дикий запад зарыдает