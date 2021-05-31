Чиновники агропідприємства привласнили понад 3 млн грн на Донеччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила схему привласнення бюджетних грошей на реконструкції об'єктів державного агропідприємства у Волновасі. За допомогою схеми посадові особи заволоділи понад 3 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що посадовці державного підприємства Національна академія аграрних наук України уклали фіктивні договори з комерційними структурами на відновлення низки будівель установи. Проте фактично роботи з реконструкції не здійснювалися або проводилися частково. Також підприємство нелегально торгувало вирощеною сільгосппродукцією.

У ході обшуків та експертного огляду будівель і приміщень правоохоронці задокументували факти протиправної діяльності та вилучили документи, які підтверджують оборудку.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до схеми.

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