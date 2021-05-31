СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України провела дводенні антитерористичні тактико-спеціальні навчання в районі ООС. Заключна фаза тренувань пройшла в прифронтовій Авдіївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Тренування відбувалися на головному стратегічному об`єкті міста в умовах, максимально наближених до реальних. Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Головною метою навчальних заходів стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз.

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"Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації "диверсантів", які за легендою навчань планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста. Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження умовних злочинців. Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів навчань, умовні злочинці були своєчасно виявлені і затримані, наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовано", - зазначають у СБУ.

Керівництво Штабу Антитерористичного центру СБУ детально проаналізувало кожну фазу спецоперації, відзначивши ефективність задіяних сил і засобів. Також представникам задіяних суб`єктів боротьби із тероризмом були надані додаткові рекомендації щодо підвищення рівня готовності із протидії терористичним загрозам.











