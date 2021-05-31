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Кременчук (218) Нацполіція (13914) Полтавщина (732) стрілянина (1678)

Чоловік стріляв по поліцейських з вікна квартири на Полтавщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Полтавщині в співробітників поліції, які приїхали на виклик, почав стріляти житель сусідньої багатоповерхівки. Зловмисника затримали з допомогою спецпризначенців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні вночі працівники Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про обстріл поліцейських у місті Кременчук, які відпрацьовували виклик щодо конфліктної ситуації в одному з нічних закладів міста. Невідома особа з вікна багатоповерхівки поцілила у двох правоохоронців при виконанні

Співробітники поліції встановили квартиру, звідки стріляли, та особу зловмисника. Стрільцем виявився 38-річний місцевий мешканець, який проживав спільно з неповнолітньою донькою. В минулому чоловік був судимий за браконьєрство та крадіжку з проникненням в приміщення.

За фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення та процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури правоохоронці провели невідкладний обшук в оселі зловмисника. Виявлено та вилучено напіврозібраний пневматичний пістолет, а у подвір’ї будинку - газовий балон та магазин, які чоловік викинув у вікно, аби позбутися доказів.

Також дивіться: У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція. ВIДЕО

На теперішній час слідчі Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини оголосили фігурантові про підозру за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Крім того, за результатами медичного обстеження встановлено, що на момент стрілянини зловмисник перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вчинені дії йому може загрожувати обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Чоловік стріляв по поліцейських з вікна квартири на Полтавщині, - Нацполіція 01
Чоловік стріляв по поліцейських з вікна квартири на Полтавщині, - Нацполіція 02
Чоловік стріляв по поліцейських з вікна квартири на Полтавщині, - Нацполіція 03

Автор: Анастасія Потіха
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Коноплю тоже он выращивал? Мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры на Полтавщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8537 Видео в самом начале)
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31.05.2021 11:23 Відповісти
И часовню 16 века тоже он разрушил...
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31.05.2021 11:36 Відповісти
То він плантацію захищав від мєнтів Мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры на Полтавщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4762
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31.05.2021 11:40 Відповісти
нормальная реакция на мусоров-узурпаторов
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31.05.2021 12:01 Відповісти
Херои! А если бы там была не детская пневматическая игрушка, а огнестрел?
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31.05.2021 12:02 Відповісти
запой...
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31.05.2021 12:05 Відповісти
в удивительной стране живём:
к Савченко с Рубаном с арсеналом огнестрельного оружия и боеприпасов на полноценный взвод и их куратору и спонсору терроризма Мертвечуку у пещерного правосудия и СБУ вопросов в общем-то и нет, а к зебилу с никаким пневматом (любимой пушкой всех киллеров)))) - есть.. да, он - дебил, но вы, Ылита, сами своим беспределом и решаловом открыли двери этого дурдома..
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31.05.2021 12:20 Відповісти
Як для наркомана, то точність стільби із пневмопістоля просто потрясна.
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31.05.2021 12:23 Відповісти
Спецоперация по стрелку с пневмата ))))))
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31.05.2021 17:42 Відповісти
видео с заглавием нестыкуется
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31.05.2021 18:18 Відповісти
модер Цензора вот вам видео нормальное под заглавие ..
https://www.youtube.com/watch?v=nD7_FILsXnE&t=36s
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31.05.2021 18:20 Відповісти
Интернет ресурс номер один в Украине говорите ..
31.05.21 09:55 Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли "продукта" на 8 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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31.05.2021 18:24 Відповісти
 
 