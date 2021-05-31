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земля (801) корупція (4067) Львівщина (1925) СБУ (10007)

Шахраї "розпродали" держземлі на Львівщині майже на 20 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України у Львівській області заблокувала корупційну схему щодо незаконного відчуження земель державного лісового фонду. Одним з організаторів угоди був місцевий держреєстратор.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що місцеві комерсанти розробили механізм з протиправного заволодіння землями державного лісонасіннєвого центру. Він розташовується на території Брюховицької селищної ради. Ділки підробили пакет документів на майже 2 га державних земель, а також фальсифікували рішення сільради.

Потім зловмисники оформили через спільника держреєстратора 6 ділянок на підставних осіб і кілька разів перепродали їх. За попередньою оцінкою, ринкова вартість землі становить майже 20 млн грн.

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Під час обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організаторів правоохоронці вилучили:

  • документацію;
  • електронні носії інформації;
  • чорнові записи;
  • інші докази протиправної діяльності.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.

Двом учасникам та організатору схеми уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.

Одному зі зловмисників вже обрано запобіжний захід - нічний домашній арешт.

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Шахраї розпродали держземлі на Львівщині майже на 20 млн грн, - СБУ 01
Шахраї розпродали держземлі на Львівщині майже на 20 млн грн, - СБУ 02

Тривають слідчі дії для встановлення посадовців Держгеокадастру та інших посадовців та приватних осіб, які, можливо, причетні до корупційної схеми.

Викриття оборудки проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
А шо буде твориться коли ринок землі почне працювати? Там же жЮлькині подєльники таке вже натворили шо розгрібати та розгрібати...
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31.05.2021 13:57
+1
скотиняки ...- не ділились...., відібрати - та перепродати ...
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31.05.2021 14:03
+1
ещё рынка нет а лохи уже ведутся Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3480 Лёня космос себе (купил) участок на Луне, а потом другие лохотронщики ту бедную Луну продали ещё три раза Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3480
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31.05.2021 14:18
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А шо буде твориться коли ринок землі почне працювати? Там же жЮлькині подєльники таке вже натворили шо розгрібати та розгрібати...
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31.05.2021 13:57 Відповісти
Подивись список найбільших власників землі України, балабол.
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31.05.2021 18:33 Відповісти
Сам ти балабол. Ти розумієш про яку землю йде мова? Мова йде про землю яка не врахована. А я думаю дима без огню не буває. Навіть сам Зеленський сказав, що такої землі в Україні за площею як два Крима. Ось про що йде мова. Цією землею користуються жЮлькіни подЄльники не сплачуючи за неї ані подадту, ані орендної плати. Зрозумів? А те що офіційно її мають так вони за неї сплачують податки. Нехай вирощують продукцію та торгують. Хто ж проти?
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31.05.2021 19:36 Відповісти
скотиняки ...- не ділились...., відібрати - та перепродати ...
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31.05.2021 14:03 Відповісти
ця ж уся банда є ставлениками кривавого ката України агента фсб пєтьки вальцмана - порошенка
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31.05.2021 14:06 Відповісти
тебе второй год срёт в штаны Порошенко? или ты сам апсираешся?
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31.05.2021 14:33 Відповісти
ещё рынка нет а лохи уже ведутся Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3480 Лёня космос себе (купил) участок на Луне, а потом другие лохотронщики ту бедную Луну продали ещё три раза Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3480
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31.05.2021 14:18 Відповісти
видно не бідного киданули , і ми тепер про це читаємо
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31.05.2021 15:46 Відповісти
так это еще "рынок земли" не открыли....))) а как откроют 1 июля, будут какие чудеса что мама дорогая))
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31.05.2021 19:13 Відповісти
говорите - ще ринку земельки немаэ ? Шахраї "розпродали" держземлі на Львівщині майже на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2388
Знайдений 30 оголошень ХОЧЕТЕ ПРОДАВАТИ ШВИДШЕ? ДIЗНАЙТЕСЬ, ЯК
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31.05.2021 20:17 Відповісти
 
 