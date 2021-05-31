Шахраї "розпродали" держземлі на Львівщині майже на 20 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України у Львівській області заблокувала корупційну схему щодо незаконного відчуження земель державного лісового фонду. Одним з організаторів угоди був місцевий держреєстратор.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що місцеві комерсанти розробили механізм з протиправного заволодіння землями державного лісонасіннєвого центру. Він розташовується на території Брюховицької селищної ради. Ділки підробили пакет документів на майже 2 га державних земель, а також фальсифікували рішення сільради.

Потім зловмисники оформили через спільника держреєстратора 6 ділянок на підставних осіб і кілька разів перепродали їх. За попередньою оцінкою, ринкова вартість землі становить майже 20 млн грн.

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Під час обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організаторів правоохоронці вилучили:

документацію;

електронні носії інформації;

чорнові записи;

інші докази протиправної діяльності.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.

Двом учасникам та організатору схеми уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.

Одному зі зловмисників вже обрано запобіжний захід - нічний домашній арешт.

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Тривають слідчі дії для встановлення посадовців Держгеокадастру та інших посадовців та приватних осіб, які, можливо, причетні до корупційної схеми.

Викриття оборудки проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.