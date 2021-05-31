Водій Volkswagen не пристебнувся і вилетів через пасажирське вікно: на Київщині сталася смертельне ДТП. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Київській області сьогодні вранці, 31 травня, сталася серйозна ДТП. Унаслідок аварії на 34 км автодороги "Київ-Одеса" загинув чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви у Facebook.
Зазначається, що патрульні швидко прибули на місце події, де на дорозі виявили пошкоджений транспортний засіб марки Volkswagen, а в кюветі тіло чоловіка.
"За попередньою інформацію, в автомобілі лопнуло переднє праве колесо. В результаті авто відкинуло на відбійник, а від удару водій вилетів через пасажирське вікно на узбіччя. Чоловік загинув до приїзду медиків", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські нагадали учасникам дорожнього руху, що нехтування засобами пасивної безпеки і правилами дорожнього руху загалом може призвести до фатальних наслідків.
Фото: патрульна поліція/Facebook
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кінетикидинаміки.
она мне объяснила, что "Онажемать! и ей лучше знать что со своим ребенком делать!"..
с тех пор нет у меня этой знакомой..
обхожу дебилов "третьей дорогой"..
девочку жаль, когда мать дебилка!
А по друге порівняй момент інерції автобуса і автомобіля і де будуть діяти більші сили на пасажирів при ДТП
мішлен кроссклімат
https://www.youtube.com/watch?v=cnJ2GKQN-28
прослеживаем развитие инженерных решений, включаем мозги и пристегиваемся
шото нереальное...
людину шкода.. прикра смерть.. але новина ні про що..
Трагикомедія.