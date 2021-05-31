Ексзаступник начальника Дніпропетровської митниці допомагав ввозити нові авто під виглядом б/в: йому загрожує 6 років в'язниці, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в Полтаві, направили до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
У ході слідства встановлено групу осіб, яка здійснювала імпорт нових автомобілів під виглядом вживаних. Зловмисники підробляли товаросупровідні документи з метою мінімізації митних платежів.
Їм допомагав один із керівників Дніпропетровської митниці ДФС. Він умисно "закривав очі" на несплачені у повному обсязі митні платежі. Своїми діями посадовець завдав збитків державному бюджету України на понад 460 тис. гривень.
Посадовцю висунуто обвинувачення у зловживанні владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
З метою забезпечення відшкодування збитків державі накладено арешт на вилучені під час обшуків кошти та нерухоме майно обвинуваченого.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та внутрішня безпека ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
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Старый таможенный анекдот:
В Украину на гастроли едет Коперфильд. Сам приехал, а вагоны с реквизитом застряли на таможне. День, другой, третий барахлишка нету, маэстро запсиховал: репетиции сорваны, трюки не готовятся. Собирается и лично едет на таможню. Заходит и с порога такой:
- Здравствуйте! Я Коперфильд!
Никто даже головы не поднял.
- Здравствуйте! Я Коперфильд,, иллюзионист мирового уровня, приехал к вам на гастроли, а вагоны с реквизитом застряли у вас. - Пара человек равнодушно взглянули на горемыку.
- Я Коперфильд! Помните, в Нью-Йорке пропал вагон метро, статую Свободы исчезла, это все моя работа!
Один инспектор из молодых лениво посмотрел на артиста и выдает:
- И ты называешь себя иллюзтонистом? Дилетант ты, вася! Смотри, как фокусы делаются! Берет из стопки на столе первый попавшийся пакет документов, читает: икра черная осетровая...
- Гляди, как делаются чудеса! - Херачит свою печать на документах
- Оп-ля, млять! Зеленый горошек!!!
...и не перестает жеж обещать ))))))))