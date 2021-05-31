Ексзаступник начальника Дніпропетровської митниці допомагав ввозити нові авто під виглядом б/в: йому загрожує 6 років в'язниці, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в Полтаві, направили до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

У ході слідства встановлено групу осіб, яка здійснювала імпорт нових автомобілів під виглядом вживаних. Зловмисники підробляли товаросупровідні документи з метою мінімізації митних платежів.

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Їм допомагав один із керівників Дніпропетровської митниці ДФС. Він умисно "закривав очі" на несплачені у повному обсязі митні платежі. Своїми діями посадовець завдав збитків державному бюджету України на понад 460 тис. гривень.











Посадовцю висунуто обвинувачення у зловживанні владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

З метою забезпечення відшкодування збитків державі накладено арешт на вилучені під час обшуків кошти та нерухоме майно обвинуваченого.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та внутрішня безпека ГУ ДФС у Дніпропетровській області.