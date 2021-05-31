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міст (826) Чернігівщина (1309) Велике будівництво (718)

Аварійний 45-річний міст капітально відремонтують на Чернігівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Чернігівщині капітально відремонтують аварійний міст через річку Снов. Влітку річка стає одним з популярних місць відпочинку, тому міст відіграє важливу роль для туризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує обласна державна адміністрація.

Очікується, що в рамках президентської програми "Велике будівництво" роботи виконають до кінця року.

"Цього тижня біля Сновська на трасі Р-83 Славутич - Любеч - Ріпки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновськ - Корюківка - Семенівка - Костобобрів - Чайкине - /Н-27/ стартували демонтажні роботи на аварійному мосту через річку Снов. Він оновиться капітально", - відзначили в ОДА.

Для транспорту відкрили тимчасову об'їзну дорогу.

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Сам 270-метровий міст був побудований ще в 1976 році. Він пов'язує адміністративні центри області. По мосту рухається транспорт аграрних і лісозаготівельних підприємств, міжнародний транзит, легкові авто, пасажирські і шкільні автобуси.

Крім того, влітку річка Снов стає одним з популярних місць відпочинку, тому будівництво моста стає одним з популярних місць відпочинку.

Спеціальна комісія зафіксувала тріщини на несучих конструкціях і руйнування бетонних частин моста. Тому в ході ремонту відновлять проміжні і крайні опори, змонтують заново прогонову будову, покладуть гідроізоляцію і систему водовідведення, нове дорожнє покриття, встановлять освітлення і облаштують тротуари з підходами до мосту.

За 2021 рік у Чернігівській області за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" відремонтують 182 км доріг державного значення та 14 мостів. Нагадаємо, раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в рамках президентської програми в цьому році відновлять 6 500 км доріг і 245 штучних конструкцій, включаючи мости.

Аварійний 45-річний міст капітально відремонтують на Чернігівщині, - ОДА 01
Аварійний 45-річний міст капітально відремонтують на Чернігівщині, - ОДА 02
Аварійний 45-річний міст капітально відремонтують на Чернігівщині, - ОДА 03
Аварійний 45-річний міст капітально відремонтують на Чернігівщині, - ОДА 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
в том то и проблемма что "положительное" у нас существует только в видосиках.
Собираются собраться отремонтировать - еще одна хорошая новость)
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31.05.2021 17:32
+1
Когда отремонтируете тогда и рапортуйте.
Я сейчас свой забор ремонтирую но не ору об этом на всю страну.
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31.05.2021 17:24
+1
шепотом, под кроватью
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31.05.2021 17:29
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Интересно куда больше денег уходит - на крадивництво , на говнопиар про крадивництво или на собственно кстройку.
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31.05.2021 17:19 Відповісти
На оплату бросания говном во все положительное, что происходит в Украине- например в реконструкцию этого практически умершего моста.
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31.05.2021 17:25 Відповісти
в том то и проблемма что "положительное" у нас существует только в видосиках.
Собираются собраться отремонтировать - еще одна хорошая новость)
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31.05.2021 17:32 Відповісти
Я кожного дня по 1500-200 км за кермом, так що свою локшину вішайте на вуха самому собі.
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31.05.2021 17:34 Відповісти
150*
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31.05.2021 17:35 Відповісти
В своем подобострастном желании "вылизать" Черниговская ОГА даже не понимает насколько маразматически выглядят 2 экскаватора на кап.ремонте моста в 270 метров. В Европе такой мост отремонтируют за пару месяцев. В Китае - за месяц. А в Черниговской ОГА будут ремонтировать год. Т.к. подрядчик прямо сказал: "С таким откатом буду ремонтировать столько сколько посчитаю нужным." Вот и видим: 2 экскаватора, 0 - самосвалов, 0 - спецтехники, 0 - рабочих. "Большая стройка" говорите ... Ню, ню ...
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31.05.2021 17:21 Відповісти
Видно, что вы специалист мостостроитель- какой вуз заканчивали и что построили в своей жизни?
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31.05.2021 17:26 Відповісти
А в чем он не прав? Действительно, на фото кроме крана и экскаватора - пусто.
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31.05.2021 17:40 Відповісти
Кто я и что я - отчитываться перед вами не собираюсь. Скромность не позволяет. Замечу только, что в век информационных технологий, достаточно открыть ю тьюб и как говорится, картина маслом: у них и у нас. А гугле можно найти много интересной статистики, по срокам, по ресурсам, по стоимости. Понимаю, что все недоступно для понимания "ВУЗовских специалистов-мостостроителей", но ... как есть.
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31.05.2021 17:49 Відповісти
Тобто і собачої будки не побудував.
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31.05.2021 18:59 Відповісти
По себе людей не судят
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01.06.2021 09:41 Відповісти
То й не суди- чимчикуй собі в ютуб, там твоє місце.
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01.06.2021 10:14 Відповісти
Я даю свой комментарий статье и фото в ней. Форумы для этого и предназначены. А вот таким как ты, которые не зная человека, фантазируют кто что построил или не построил, на форумах не место. Это называется "флуд", а авторов такого флуда называют "клаводрочерами". Так что, Саша, иди коровники строй, а не флуди на форумах.
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01.06.2021 10:31 Відповісти
- Степан! Степан, тут у гостя карета сломалась.
- Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
- За сколько сделаешь?
- За день сделаю.
- А за два?
- Ну... за два... Сделаем и за два.
- А за пять дней?
- Ну... ежели постараться, то можно и за пять.
- А за десять?
- Ну, барин, ты задачи ставишь. За десять дён одному не справиться! Тут помощник нужен - homo sapiens.
- Бери помощников, но чтоб не раньше!

- Чудные господа! Долго гостить собираются?
- От мене зависить.

https://www.youtube.com/watch?v=nb22LqlGapo
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31.05.2021 17:28 Відповісти
Когда отремонтируете тогда и рапортуйте.
Я сейчас свой забор ремонтирую но не ору об этом на всю страну.
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31.05.2021 17:24 Відповісти
Уже проорал.
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31.05.2021 17:27 Відповісти
шепотом, под кроватью
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31.05.2021 17:29 Відповісти
вот наш уровень... люди кичаться тем что отремонтируют мост на 100 метров,гениально просто...
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31.05.2021 17:58 Відповісти
строительство моста становится одним из популярных мест отдыха.Источник: https://censor.net/ru/p3268551

Кто на ком стоял..??(с)😁
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31.05.2021 18:55 Відповісти
Я аж представил как народ густой толпой валит отдыхать на стройку моста..😁
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31.05.2021 18:58 Відповісти
 
 