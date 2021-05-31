УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14215 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
7 810 18
Закарпаття (1577) організована злочинність (51) Нацполіція (13917)

Поліцейські затримали членів "Мукачівської банди", які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці провели у Львові та Мукачеві 23 обшуки, в операції було задіяно 60 екіпажів поліції. Вони знайшли цілий арсенал вогнепальної та холодної зброї. Члени банди можуть сісти на 15 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Всього затримано 7 жителів Закарпаття віком від 25 до 46 років. Організатора групи пов'язали у львівському аеропорту - він саме повернувся з відпочинку в Туреччині.

"Під час обшуків поліцейські вилучили понад 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної зброї, 2 помпові рушниці, 10 пістолетів системи "ПМ", 5 пістолетів "Форт-17", 5 пістолетів ТТ, 6 гранат, понад 40 магазинів, патрони, пристрої для безшумної стрільби", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Шістьох рекетирів, які збирали "данину" з фермерів, затримали на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також виявили понад 100 одиниць холодної зброї, тепловізори, радіостанції, gps-трекер, спецодяг та бронежилети. Вдома у затриманих знайшли дорогоцінні швейцарські годинники, золоті прикраси, ювелірні вироби та валюту. У них вилучили 6 автомобілів, зокрема преміум-класу.

Затриманим повідомили про підозру у створенні злочинної організації, незаконному позбавленні волі, розбої, викраденні автомобілів. Зараз поліція перевіряє їхню причетність до викрадення відомого мукачівського репера у вересні 2020 року і до низки збройних сутичок.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські затримали членів Мукачівської банди, які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю 01
Поліцейські затримали членів Мукачівської банди, які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю 02
Поліцейські затримали членів Мукачівської банди, які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю 03
Поліцейські затримали членів Мукачівської банди, які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю 04
Поліцейські затримали членів Мукачівської банди, які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю 05
Поліцейські затримали членів Мукачівської банди, які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю 06
Поліцейські затримали членів Мукачівської банди, які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю 07
Поліцейські затримали членів Мукачівської банди, які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю 08
Поліцейські затримали членів Мукачівської банди, які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю 09
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Не добив їх "Правий сектор" у 2015 році, от і маємо, що маємо. Тоді загинули два добровольці від куль міліціонерів, котрі стали на захист бандитів. От бандюки і залишилися неушкодженими і продовжили вчиняти злочини аж до тепер. Тай і це мабуть замнуть.
показати весь коментар
31.05.2021 18:59
+9
Якщо добре копнуть, то вилізуть пазурі та ікла шустрича і мертвичука
показати весь коментар
31.05.2021 18:08
+6
Вот нафиг таких уродов кормить за счет налоплательщиков, половину пристрелить при попытке к бегству.
показати весь коментар
31.05.2021 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полицейские задержали членов "Мукачевской банды", промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием - Цензор.НЕТ 8989
показати весь коментар
31.05.2021 17:55 Відповісти
Як довго їх розкручували
показати весь коментар
31.05.2021 18:01 Відповісти
не позорься!!похоже ты ещё в песочнице игрался!!когда эти ,,недороскрученные"(с твоих слов) москву по подворотням держали по настроению могли и поганять по тем же подворотням. Полицейские задержали членов "Мукачевской банды", промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием - Цензор.НЕТ 6027 Полицейские задержали членов "Мукачевской банды", промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием - Цензор.НЕТ 8263
показати весь коментар
31.05.2021 18:18 Відповісти
Якщо добре копнуть, то вилізуть пазурі та ікла шустрича і мертвичука
показати весь коментар
31.05.2021 18:08 Відповісти
неплохие машины, хорошая реклама высшему абразаванию в Украине, НУ И ЗАЧЕМ УТИТТТТЬСЯ... Спортзал с крышей более профитебилити
показати весь коментар
31.05.2021 18:32 Відповісти
Не добив їх "Правий сектор" у 2015 році, от і маємо, що маємо. Тоді загинули два добровольці від куль міліціонерів, котрі стали на захист бандитів. От бандюки і залишилися неушкодженими і продовжили вчиняти злочини аж до тепер. Тай і це мабуть замнуть.
показати весь коментар
31.05.2021 18:59 Відповісти
се розкажеш мамі... Поліцейські затримали членів "Мукачівської банди", які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю - Цензор.НЕТ 1098
показати весь коментар
31.05.2021 20:20 Відповісти
60 *4= 240 патрульної поліції ***! Аж на 7 осіб і то в аеропорту Львова. **** пів батальона на 7!!!!! Мдеее! Досягнення
показати весь коментар
31.05.2021 19:41 Відповісти
Во Львове одного взяли
показати весь коментар
31.05.2021 19:54 Відповісти
А що міняється?? 30 патрульних на одного??? Взвод ( рота спецпризначення) *********** на одного?? А хто тоді алкаша на вокзалі штормив, якщо половина патрульних області аж шістьох вязала??
показати весь коментар
31.05.2021 21:49 Відповісти
На 23 обыска, которые провели фактически одновременно, и плюс задержания, может не так и много.
В 15 году за несколькими правосеками гонялись 5000 нацгвардейцев с бронетехникой и вертолетами, местные менты, и эти бандюки. И никто не возмущался почему так много
показати весь коментар
31.05.2021 22:00 Відповісти
Цікаво де взяли за 2 години 4 полка нацгвардії в 15 році😂😂😂. Перед тим як щось писати то обмізкуй кількість і що таке 5 тис людей в одному місці.
показати весь коментар
31.05.2021 22:30 Відповісти
Гугл в помощь. По тем событиям ещё полно информации, в том числе и официальной от мвд
показати весь коментар
31.05.2021 23:18 Відповісти
Вот нафиг таких уродов кормить за счет налоплательщиков, половину пристрелить при попытке к бегству.
показати весь коментар
31.05.2021 20:10 Відповісти
Зачем половину? Лучше всех.
показати весь коментар
31.05.2021 21:36 Відповісти
Чо т за несколько последних лет Мукачево (где не стльно и много населения) стал каким то ..Чикаго
показати весь коментар
31.05.2021 22:20 Відповісти
а законный короткоствол низзя.
показати весь коментар
01.06.2021 01:37 Відповісти
ЭТО НАВЕРНО ТОЛЬКО НАЧАЛО !? ПОТОМУ ЧТО ТАМ БАНД ЕЩЕ ШТУК 100 ТОЧНО ОСТАЛОСЬ !!!
показати весь коментар
01.06.2021 04:24 Відповісти
 
 