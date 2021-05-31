Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція. ФОТО

53-річний чоловік у вересні минулого року вже отримав умовний термін за сутенерство, але не покинув це заняття. Тепер йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє сектор комунікацій поліції Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.

"53-річний житель, працівник однієї з лікарень, пропонував потенційним клієнтам жінок для надання платних сексуальних послуг. Грошова винагорода становила від 800 до 1,5 тисячі гривень залежно від віку жінок, які надавали такі послуги", - сказано в повідомленні.

Крім цього, чоловік бронював готелі і сауни для зустрічей "нічних метеликів" із клієнтами. За кожну організовану зустріч він отримував від 300 до 500 грн.

Місцеве видання "Волинь" пише, що затриманий - лікар-гінеколог, який раніше працював у пологовому будинку. У вересні 2020 року він вже отримав вирок за сутенерство і торгівлю амфетаміном - його засуджено було до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

Тепер лікаря відправили під домашній арешт. Йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

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