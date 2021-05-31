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Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

53-річний чоловік у вересні минулого року вже отримав умовний термін за сутенерство, але не покинув це заняття. Тепер йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє сектор комунікацій поліції Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.

"53-річний житель, працівник однієї з лікарень, пропонував потенційним клієнтам жінок для надання платних сексуальних послуг. Грошова винагорода становила від 800 до 1,5 тисячі гривень залежно від віку жінок, які надавали такі послуги", - сказано в повідомленні.

Крім цього, чоловік бронював готелі і сауни для зустрічей "нічних метеликів" із клієнтами. За кожну організовану зустріч він отримував від 300 до 500 грн.

Місцеве видання "Волинь" пише, що затриманий - лікар-гінеколог, який раніше працював у пологовому будинку. У вересні 2020 року він вже отримав вирок за сутенерство і торгівлю амфетаміном - його засуджено було до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

Тепер лікаря відправили під домашній арешт. Йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

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Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція 01
Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція 02
Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція 03
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Топ коментарі
+19
Новость прекрасная в своей лаконичности. Прекрасный юмор, - это вам не 95-й квартал. Смиявсь=)
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31.05.2021 18:45
+14
Вот ето паварот...
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31.05.2021 18:42
+11
Це покруче чим прєзедентський університет Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 4126
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31.05.2021 18:46
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Вот ето паварот...
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31.05.2021 18:42 Відповісти
Новость прекрасная в своей лаконичности. Прекрасный юмор, - это вам не 95-й квартал. Смиявсь=)
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31.05.2021 18:45 Відповісти
Це покруче чим прєзедентський університет Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 4126
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31.05.2021 18:46 Відповісти
Денежное вознаграждение составляло от 800 до 1,5 тысячи гривен в зависимости от возраста женщин, которые предоставляли такие услуги

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Хоч буду знати розцінки на прастітуток в Луцьку Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 7530
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За каждую организованную встречу он получало от 300 до 500 грн.Источник: https://censor.net/ru/p3268578 Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 7530
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31.05.2021 19:04 Відповісти
Ну а шо, если у него "товар лицом", так сказать Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 4065
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31.05.2021 18:46 Відповісти
Р - рационализатор.
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31.05.2021 18:47 Відповісти
гінеколог знає, кому робити аморальні пропозиції.
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31.05.2021 18:47 Відповісти
гинеколог - сутенер
хирург - киллер
анастезиолог тоже думаю шарит
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31.05.2021 18:50 Відповісти
анестезиолог - наркоторговец
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31.05.2021 20:27 Відповісти
Проктолог ще має бути в комплекті. Для поціновувачів табу
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31.05.2021 21:05 Відповісти
І отоларинголог для "французів"...
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01.06.2021 03:27 Відповісти
Недавно за изнасилование одному дали три года! Здесь же за сватовство 4.....
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31.05.2021 18:53 Відповісти
Профессиональным взглядом определял что потенциал мог быть раскрыт гораздо глубже... Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 1438
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31.05.2021 19:00 Відповісти
Глубину он должен знать профессионально)
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31.05.2021 19:15 Відповісти
Думаю была б у него достойная зарплата ,53 летний врач не искал бы где заработать лишние 200-500 гр.
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31.05.2021 19:01 Відповісти
Не думай, как сказал один еврей - Лишних денег не бывает, Посмотри на Коломойского и тп.
Если есть вариант подработать, никто не откажется.
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31.05.2021 19:14 Відповісти
В яблочко.... хотя если наоборот - тоже в яблочко. Нельзя не восхищаться Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 5638
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31.05.2021 19:04 Відповісти
Клоун зі схильністю до вживання наркотичних препаратів на посаді президента - це чомусь нормально, а сутенер з досвідом роботи лікаря-гінеколога - під арешт!
Принаймі він міг попіклуватися про здоров'я своїх працівників, ну і звичайно задоволення для клієнтів)
А від зеленого дебіла, який жирує за гроші платників податків ні радості, ні задоволення(
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31.05.2021 19:10 Відповісти
Сутенер-піхвознавець? Рекомендації від профі, так би мовити... )))))
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31.05.2021 19:16 Відповісти
как грица и бабки в кармане и руки в тепле...
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31.05.2021 19:40 Відповісти
- Что общего между собакой и подслеповатым гинекологом?
- У обоих нос мокрый.
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31.05.2021 20:02 Відповісти
Такий фахівець поганого (погану) не запропонує.
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31.05.2021 19:43 Відповісти
Спрашивают у гинеколога:
- Где у женщины аппендицит?
- Прямо и налево...
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31.05.2021 19:56 Відповісти
Чъюшь зеленыя! Такая же как и сегодняшняя новость про марихуану. На Востоке скажи кому что марихуана это наркотик, Запад уже легализует. А тут клоунада совдеповская. Так же как и право женщины, простите, торговать звездой.
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31.05.2021 19:48 Відповісти
Освоил смежную профессию?
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31.05.2021 20:14 Відповісти
Звонят в центр занятости из строительной фирмы:
- Здравствуйте. Нам тут нужен маляр.
- Маляров нет, есть гинеколог.
- Да нет, нам маляр нужен...
- Ну, он и маляром может, деньги-то нужны...
Взяли его, а через день опять звонят:
- Пришлите, пожалуйста, еще двух гинекологов.
- А зачем вам еще двое?
- Да понимаете, вчера пришли мы на объект, а дверь закрыта. Так ваш гинеколог через замочную скважину обои поклеил!..
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31.05.2021 21:32 Відповісти
Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 1811 Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 6323 Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 4136
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01.06.2021 02:33 Відповісти
ЗЄ, коли почнеш платити достойну зарплату лікарям??? Ну хоч би, як вчителям по $ 4000? Все, як ти казав: "Україна повія, а лікарі сутенери ***..."
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31.05.2021 20:14 Відповісти
Ребята скажу честно на всю страну
В 2006 девок туркам вызывал за 100 грн
30 грн были мои незаконно заработанные
Сейчас расценки удивляют
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31.05.2021 20:28 Відповісти
Хороший спеціаліст фуфло не підсуне )
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31.05.2021 20:33 Відповісти
- Доктор вы гинеколог?
- Нет, но посмотреть могу.
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31.05.2021 20:49 Відповісти
Іще класика жанру Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 955

Приїхала дівчина з села до гінеколога, той її оглянув і щось написав у довідці. Дівка виходить з кабінету, читає довідку і заходить назад:
- Докторе, і нащо ви мені оце написали - "ЗДОРОВА"? Не більша, ніж у всіх!..
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31.05.2021 21:26 Відповісти
Давят частного предпринимателя... И что он плохого сделал? А слабо взяться ментам за бандитов или олигархов? Страшно?
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31.05.2021 21:06 Відповісти
Тільки в наших корумпованих судах між тим,що загрожує і тим,що в результаті величезна прірва.
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31.05.2021 22:15 Відповісти
Якщо не було ніякого примусу до займання цією справою,то й нема за що садити дядька.Кожен отримував те що хотів,де тут кримінал.Коли ми вже того совка позбудемся.
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01.06.2021 00:05 Відповісти
Ага. Він посередник, зводив покупця і продавця послуг.
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01.06.2021 02:12 Відповісти
Своєрідний, е-е-еее, ріелтор... ))))))
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01.06.2021 03:21 Відповісти
Якщо посередник є,то хтось потребує його послуг.Я не криміналіст,а з людського боку злочину тут не бачу.
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01.06.2021 08:25 Відповісти
Ну якось так.
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01.06.2021 12:30 Відповісти
Тим більше , що після детального огляду , міг гарантувати якість Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 4890
А враховуючи , що гінекологи знають попутно толково і у відповідних хворобах, і безпеку Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 1692
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01.06.2021 02:38 Відповісти
а может наоборот? сутенёр подрабатывал гинекологом? Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 8630
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01.06.2021 08:01 Відповісти
Такого ще не було...красава=)))
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01.06.2021 08:08 Відповісти
 
 