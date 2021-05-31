Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
53-річний чоловік у вересні минулого року вже отримав умовний термін за сутенерство, але не покинув це заняття. Тепер йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє сектор комунікацій поліції Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.
"53-річний житель, працівник однієї з лікарень, пропонував потенційним клієнтам жінок для надання платних сексуальних послуг. Грошова винагорода становила від 800 до 1,5 тисячі гривень залежно від віку жінок, які надавали такі послуги", - сказано в повідомленні.
Крім цього, чоловік бронював готелі і сауни для зустрічей "нічних метеликів" із клієнтами. За кожну організовану зустріч він отримував від 300 до 500 грн.
Місцеве видання "Волинь" пише, що затриманий - лікар-гінеколог, який раніше працював у пологовому будинку. У вересні 2020 року він вже отримав вирок за сутенерство і торгівлю амфетаміном - його засуджено було до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.
Тепер лікаря відправили під домашній арешт. Йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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Хоч буду знати розцінки на прастітуток в Луцьку
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За каждую организованную встречу он получало от 300 до 500 грн.Источник: https://censor.net/ru/p3268578
хирург - киллер
анастезиолог тоже думаю шарит
Если есть вариант подработать, никто не откажется.
Принаймі він міг попіклуватися про здоров'я своїх працівників, ну і звичайно задоволення для клієнтів)
А від зеленого дебіла, який жирує за гроші платників податків ні радості, ні задоволення(
- У обоих нос мокрый.
- Где у женщины аппендицит?
- Прямо и налево...
- Здравствуйте. Нам тут нужен маляр.
- Маляров нет, есть гинеколог.
- Да нет, нам маляр нужен...
- Ну, он и маляром может, деньги-то нужны...
Взяли его, а через день опять звонят:
- Пришлите, пожалуйста, еще двух гинекологов.
- А зачем вам еще двое?
- Да понимаете, вчера пришли мы на объект, а дверь закрыта. Так ваш гинеколог через замочную скважину обои поклеил!..
В 2006 девок туркам вызывал за 100 грн
30 грн были мои незаконно заработанные
Сейчас расценки удивляют
- Нет, но посмотреть могу.
Приїхала дівчина з села до гінеколога, той її оглянув і щось написав у довідці. Дівка виходить з кабінету, читає довідку і заходить назад:
- Докторе, і нащо ви мені оце написали - "ЗДОРОВА"? Не більша, ніж у всіх!..
А враховуючи , що гінекологи знають попутно толково і у відповідних хворобах, і безпеку