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СБУ (10007) Харків (3874) меморіальна дошка (190) втрати (3818)

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС співробітнику СБУ Дмитру Каплунову відкрили в Харкові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Харкові на фасаді будівлі школи №153 встановили меморіальну дошку колишньому учневі школи, загиблому в зоні ООС співробітнику СБУ Герою України Дмитру Каплунову.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС співробітнику СБУ Дмитру Каплунову відкрили в Харкові 01

Представники місцевої влади, начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України полковник Сергій Дусик, вчителі та учні школи, сім'я Героя, колеги і друзі вшанували його пам'ять хвилиною мовчання.

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС співробітнику СБУ Дмитру Каплунову відкрили в Харкові 02

Співробітник Центру спеціальних операцій "А" полковник Дмитро Каплунов від початку антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях був активним її учасником. У складі зведених оперативно-бойових груп він брав участь в операціях із захоплення озброєних злочинців, з протидії розвідувально-диверсійним групам бойовиків, які намагалися проникнути через лінію зіткнення в тил українських бійців і в мирні регіони для здійснення терактів.

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС співробітнику СБУ Дмитру Каплунову відкрили в Харкові 03
Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС співробітнику СБУ Дмитру Каплунову відкрили в Харкові 04

1 грудня 2019 на лінії зіткнення на сході України Дмитро Каплунов і його бойовий побратим Денис Волочай у складі групи виконували бойове завдання. Внаслідок вибуху міни бійці зазнали поранень, несумісних з життям, і загинули на місці.

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС співробітнику СБУ Дмитру Каплунову відкрили в Харкові 05

Заслуги Каплунова відзначені державними нагородами: орденом "За мужність" III ступеня, медаллю "Захиснику Вітчизни", відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції". Указом президента України за героїзм і особисту мужність, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові полковнику Каплунову Дмитру Віталійовичу, як і його бойовому побратимові Волочаєву Денису Олександровичу, присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно).
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Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 2318

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31.05.2021 18:54 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 3019
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31.05.2021 19:03 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 2309
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31.05.2021 20:36 Відповісти
Світла пам'ять Герою !
Є люди, у смерть яких не можливо повірити.
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31.05.2021 21:15 Відповісти
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 3743
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31.05.2021 21:31 Відповісти
Вічна пам'ять тобі "Добер"........... Спочивай з миром.
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31.05.2021 21:41 Відповісти
 
 