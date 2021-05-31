Російські найманці дистанційно замінували околицю Майорська, - СЦКК. ФОТОрепортаж
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Українська сторона СЦКК укотре повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Зокрема, російські найманці здійснюють дистанційне мінування поблизу населених пунктів, що перебувають на підконтрольній уряду України території поблизу лінії зіткнення.
Про це йдеться в повідомленні штабу ООС в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
Так о 20 годині 20 хвилин 30 травня найманці РФ здійснили дистанційне мінування околиці населеного пункту Майорськ з боку населеного пункту шахти 6,7, що на тимчасово окупованій території населеного пункту Горлівка.
Мінування незаконними збройними формуваннями було проведено за допомогою РПГ з використанням мін ПОМ-2, заборонених Женевською конвенцією.
"Зазначені дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення і суперечать Мінським домовленостям щодо всеосяжного перемир'я. Українською стороною СЦКК була проведена верифікація мінування і за допомогою встановленого координаційного механізму проінформована СММ ОБСЄ", - сказано в повідомленні.
Українська сторона СЦКК укотре підкреслює, що підрозділи ЗС України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в межах мінських домовленостей.
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