Стрілянину на Печерську в Києві влаштували бізнес-партнери, один із них перебував у розшуку, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Обоє чоловіків у лікарні: один, киянин, - з ушкодженнями обличчя, другий, іноземець - з пораненням голови. Виявилося, що іноземець перебував у розшуку за підозрою у вбивстві.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо встановлено, що між двома бізнес-партнерами - киянином, 1972 року народження, і громадянином іншої держави, 1978 року народження, виник конфлікт, який переріс у бійку. В подальшому за іноземця вступилися його двоє знайомих. У цей момент киянин дістав зброю і кілька разів вистрілив у бік опонентів", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Іноземець та його знайомі спробували утекти на машині. Поліцейські почали спецоперацію і затримали їх на столичному Подолі. Коли особу іноземця встановили, з'ясувалося, що його розшукують за скоєння вбивства.
"Зараз чоловік перебуває в лікарні під охороною співробітників поліції. На місці, де сталася подія, ми вилучили кілька гільз, травматичний пістолет і дозвільні документи на нього. Киянина госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями", - додав начальник столичної поліції.
За фактом стрілянини розслідують справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Покарання за цією статтею - до семи років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Просто эталон профессионализма работы полиции и ее подразделения - разрешительной системы!
Лягавые класифицируют по другому
И вес не при чем....
И да, на улице нет понятий
Кто первый вырубил тот и прав
Но относится все это, исключительно к клинковому оружию.
Поэтому, с одной стороны это холодное оружие, с другой - нет никакой методики для классификации подобных предметов.
Достаточно подсрачника)))
Кастет еще мазать )))
Кистень - это не доя безруких, сам себе можеш башку пробить, если не умееш
И кацапского в кистене столько же, сколько в балалайке или самоваре
Викинги и кельты принесли сюда это оружие
Кистень - без петли на запястье, а вот крепится петлей по средине веревки для размаха
Виртуозы кистенем сбивают замок навесной с одного удара
Носить можно, без петли
Если цокнеш когото - пришьют приспособление
Лучшее на улице - это носок с грузиками 3 мм свинец 150 грамм, завязанный на узел
Статью не пришьют, замочить не замочиш с перепугу
А вырубает с одного прихлопа (аль капоне носил в шляпе похожую шнягу)
Тоесть - палка с намотанной изолентой тмпа рукоятка и петля для удержания оной на запясти - статья
За то штахетина или брусок 50×50 - подручное средство, как и вилы и сапка и лопата)))
А взагалі візовий режим треба з кацапами та іньшими дикунами .
а казалось бы тихий район - засрвли пришельцы дальний Печерск
спокойствие осталось только в Липках но и туда чую суки доберутся