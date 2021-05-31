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Київ (13826) Нацполіція (13917) стрілянина (1678) Крищенко Андрій (341)

Стрілянину на Печерську в Києві влаштували бізнес-партнери, один із них перебував у розшуку, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Обоє чоловіків у лікарні: один, киянин, - з ушкодженнями обличчя, другий, іноземець - з пораненням голови. Виявилося, що іноземець перебував у розшуку за підозрою у вбивстві.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що між двома бізнес-партнерами - киянином, 1972 року народження, і громадянином іншої держави, 1978 року народження, виник конфлікт, який переріс у бійку. В подальшому за іноземця вступилися його двоє знайомих. У цей момент киянин дістав зброю і кілька разів вистрілив у бік опонентів", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Іноземець та його знайомі спробували утекти на машині. Поліцейські почали спецоперацію і затримали їх на столичному Подолі. Коли особу іноземця встановили, з'ясувалося, що його розшукують за скоєння вбивства.

Стрілянину на Печерську в Києві влаштували бізнес-партнери, один із них перебував у розшуку, - поліція 01

"Зараз чоловік перебуває в лікарні під охороною співробітників поліції. На місці, де сталася подія, ми вилучили кілька гільз, травматичний пістолет і дозвільні документи на нього. Киянина госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями", - додав начальник столичної поліції.

Стрілянину на Печерську в Києві влаштували бізнес-партнери, один із них перебував у розшуку, - поліція 02

За фактом стрілянини розслідують справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Покарання за цією статтею - до семи років позбавлення волі.
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Топ коментарі
+4
Мне нравится это сочетание: разыскиваемый за убийство + изъяли травматический пистолет с разрешением на него!
Просто эталон профессионализма работы полиции и ее подразделения - разрешительной системы!
Стрельбу на Печерске в Киеве устроили бизнес-партнеры, один из них находился в розыске, – полиция - Цензор.НЕТ 194
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31.05.2021 23:19
+2
Не бизнес партнеры а бандо-партнеры!
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01.06.2021 09:30
+1
В Украине, есть методика по которой определяется, является некий предмет холодным оружием: характеристики стали, наличие гарды, длина клинка и т.д.

Но относится все это, исключительно к клинковому оружию.
Поэтому, с одной стороны это холодное оружие, с другой - нет никакой методики для классификации подобных предметов.
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31.05.2021 23:36
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Мне нравится это сочетание: разыскиваемый за убийство + изъяли травматический пистолет с разрешением на него!
Просто эталон профессионализма работы полиции и ее подразделения - разрешительной системы!
Стрельбу на Печерске в Киеве устроили бизнес-партнеры, один из них находился в розыске, – полиция - Цензор.НЕТ 194
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31.05.2021 23:19 Відповісти
Просто из интересу....а кастет и кистень по Украинскому законодательству в какую категорию попадают?
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31.05.2021 23:25 Відповісти
по законодательству - ни в какую, у нас нет закона об оружии и не будет. А по понятиям - кастет до 100грамм можно, больше - холодное оружие.
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31.05.2021 23:36 Відповісти
ОК, кастет, в самом своем принципе, - бандитское оружие.Забыли. А кистень, он же гасило/телепень древнеруською?
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31.05.2021 23:42 Відповісти
Кастет - это пацанячий сленг
Лягавые класифицируют по другому
И вес не при чем....
И да, на улице нет понятий
Кто первый вырубил тот и прав
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31.05.2021 23:58 Відповісти
кастет не тільки поцанячій, визначення і в методиці є
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01.06.2021 08:20 Відповісти
а большой водопроводный вентиль см 10 в диаметре с дырочками?
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01.06.2021 10:39 Відповісти
якщо ти ним комусь щелепу зломаєш, чи ще щось, то залежно від інших характеристик може бути визнано холодною зброєю дроблячої дії. дурню, ти б не посонячі бидлопанятія вчило, а щось розумне почитало, може б тоді дурнем не виглядав, а краще мовчи, то взагалі можуть подумати, що розумний.
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01.06.2021 12:00 Відповісти
не по понятіям, т.з. панятія бидло придумало, щоб іншим бидлом керувати, а по методиці криміналістичній, чи ти суду будеш розказувати, що кастет 99 грам, па панятіям не холодна зброя?
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01.06.2021 08:19 Відповісти
В Украине, есть методика по которой определяется, является некий предмет холодным оружием: характеристики стали, наличие гарды, длина клинка и т.д.

Но относится все это, исключительно к клинковому оружию.
Поэтому, с одной стороны это холодное оружие, с другой - нет никакой методики для классификации подобных предметов.
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31.05.2021 23:36 Відповісти
Ок, т.е, кистень, в сущности, носить легально, пока он не использован. И, если использован в процессе самообороны, то автоматически ОК. Я верно понял?
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31.05.2021 23:39 Відповісти
На таких грамотеев как ты
Достаточно подсрачника)))
Кастет еще мазать )))
Кистень - это не доя безруких, сам себе можеш башку пробить, если не умееш
И кацапского в кистене столько же, сколько в балалайке или самоваре
Викинги и кельты принесли сюда это оружие
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31.05.2021 23:49 Відповісти
Спокойнее, Пане. Владению примитивным гасилом я обучен с ранней юности( "спасибо" совецкой власти, родился и вырос в самом шо ни есть каторжном крае). Отливали мы кистени из старых решеток аккумуляторов, в алюминиевой ложке. Нужны две отливки, соединяешь по плоскостям проволокой, отверстия делаешь шилом), прочный тросик, петля для запястья. Против такого девайса травмат - просто громыхалка на публику. Вот и интересует "легальность" подобной штуки в Украине. Тут - ношение вполне легально, до того момента, если им воспользуешься.
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01.06.2021 00:00 Відповісти
Махать грузиком для рыбалки - это такое себе владение
Кистень - без петли на запястье, а вот крепится петлей по средине веревки для размаха
Виртуозы кистенем сбивают замок навесной с одного удара
Носить можно, без петли
Если цокнеш когото - пришьют приспособление
Лучшее на улице - это носок с грузиками 3 мм свинец 150 грамм, завязанный на узел
Статью не пришьют, замочить не замочиш с перепугу
А вырубает с одного прихлопа (аль капоне носил в шляпе похожую шнягу)
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01.06.2021 00:22 Відповісти
носил такое, применял не раз(слава Богу, не по башке попадал). Можно и без петли, зависит от веса. размах? - шутите? Кистень лучше на короткой, на пол-локтя от кисти руки,максимум, длиннее - сложнее управлять. Лучше всего - просто с силой бросить в грудак, петля удержит на контроле, защититься почти невозможно.
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01.06.2021 00:31 Відповісти
Максим,тебе не пофигу какие там законы,ты что,собрался в Украину кастетом помахать?Как по мне,так в Украине лучше посидеть в хорошем ресторане,коих там тысячи,наслаждаться украинской кухней и радоваться жизни,а кастеты пусть остаются в прошлом.
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01.06.2021 02:56 Відповісти
Я в своей стране пользуюсь правом ношения короткоствола. Хочу - ношу, хочу - не ношу. но всегда имею Право, гарантированное Конституцией. А ты, неизвестное существо под прокси, какие права имеешь?
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01.06.2021 03:01 Відповісти
а я бы хотел совместить - и в хорошем киевском ресторане посидеть и если кто вторгнется в мое пространство то дырок понаделать для лучшей вентиляции тела
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01.06.2021 06:33 Відповісти
...не могу понять, зачем питбулю вставная челюсть?
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01.06.2021 08:40 Відповісти
Слышишь ты дятел,если хочешь поговорить то научись нормально общаться с людьми,и я имею права послать тебя нахер если что, а живу я в рочестере,нй,ни откого не прячусь и имя у меня настоящее.
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01.06.2021 17:12 Відповісти
Классифицируется экспертами как приспособления для нанесений тяжелых увечий и травм
Тоесть - палка с намотанной изолентой тмпа рукоятка и петля для удержания оной на запясти - статья
За то штахетина или брусок 50×50 - подручное средство, как и вилы и сапка и лопата)))
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31.05.2021 23:54 Відповісти
ніт, все є
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01.06.2021 08:21 Відповісти
холодної зброї
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01.06.2021 08:06 Відповісти
Ви не уважно читали. Дозвіл на травмат у іньшого, у Киянина а не в того хто був у розшуку.
А взагалі візовий режим треба з кацапами та іньшими дикунами .
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01.06.2021 00:42 Відповісти
То есть нынче когда стреляешь в кого-то из пистолета, то это уже квалифицируется нашими сказочными правоохранителями как хулиганство?...Там всё нормально с образованием или опять занесли за переквалификацию? Стрельбу на Печерске в Киеве устроили бизнес-партнеры, один из них находился в розыске, – полиция - Цензор.НЕТ 2596
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31.05.2021 23:21 Відповісти
нет, просто разрешения на травматы нужно продавать. Стрельба стрельбой. а бизнес есть биснес
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31.05.2021 23:41 Відповісти
Что же это за розыск, если человек свободно обитал на Печерске, нашпигованном ментами?
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01.06.2021 00:39 Відповісти
угол Глазунова и Чигорина
а казалось бы тихий район - засрвли пришельцы дальний Печерск
спокойствие осталось только в Липках но и туда чую суки доберутся Стрілянину на Печерську в Києві влаштували бізнес-партнери, один із них перебував у розшуку, - поліція - Цензор.НЕТ 7311
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01.06.2021 06:27 Відповісти
Вот это толерантность.Пи...ров теперь зовут геями,обычных бандюков бизнес-партнёрами.
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01.06.2021 07:32 Відповісти
У Украине милиция/полиция защищала преступников т.к. в основном это их родственники, которых они идут защищать используя все прелести правоохранительной и судебной систем
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01.06.2021 08:04 Відповісти
Не бизнес партнеры а бандо-партнеры!
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01.06.2021 09:30 Відповісти
 
 