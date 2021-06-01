31-річний чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку в Одеській області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області правоохоронці затримали 31-річного чоловіка за підозрою в зґвалтуванні малолітньої дівчинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

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Повідомлення про злочин надійшло до правоохоронних органів Одеської області в суботу після обіду. Було встановлено, що зловмисник почав розмовляти з 8-річною дівчинкою, коли та каталася по вулиці біля будинку на велосипеді. Заговоривши дівчинку, він непомітно завів її в занедбану будівлю, де і здійснив з нею насильницькі дії сексуального характеру.

Потерпіла відразу розповіла все рідним і поліції, докладно описавши зловмисника, що дозволило швидко встановити його особу і місце знаходження.

На пошуки правопорушника разом з поліцейськими були задіяні прикордонники, приєдналися також чи не всі односельці дівчинки. Кілька годин вони прочісували вулиці, занедбані будівлі, лісопосадки і поля, і на околиці села в побудованій зловмисником халупі, затримали його.

Чоловік веде злиденний спосіб життя і має не одну судимість за майнові та наркозлочини.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомили про підозру в зґвалтуванні малолітньої. За такий злочин передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

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Фото: сайт поліції