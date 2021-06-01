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31-річний чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку в Одеській області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одеській області правоохоронці затримали 31-річного чоловіка за підозрою в зґвалтуванні малолітньої дівчинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Повідомлення про злочин надійшло до правоохоронних органів Одеської області в суботу після обіду. Було встановлено, що зловмисник почав розмовляти з 8-річною дівчинкою, коли та каталася по вулиці біля будинку на велосипеді. Заговоривши дівчинку, він непомітно завів її в занедбану будівлю, де і здійснив з нею насильницькі дії сексуального характеру.

Потерпіла відразу розповіла все рідним і поліції, докладно описавши зловмисника, що дозволило швидко встановити його особу і місце знаходження.

На пошуки правопорушника разом з поліцейськими були задіяні прикордонники, приєдналися також чи не всі односельці дівчинки. Кілька годин вони прочісували вулиці, занедбані будівлі, лісопосадки і поля, і на околиці села в побудованій зловмисником халупі, затримали його.

31-річний чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку в Одеській області, - поліція 01

Чоловік веде злиденний спосіб життя і має не одну судимість за майнові та наркозлочини.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомили про підозру в зґвалтуванні малолітньої. За такий злочин передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

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31-річний чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку в Одеській області, - поліція 02
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі
+10
кастрировать тупым серпом
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01.06.2021 09:57
+8
Ппц, что происходит с этим миром!?
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01.06.2021 09:55
+4
А если бы каждый односельчанин нанес бы по 1 ножевому этой тварыне, то никто бы не сел, наверное, главное одновременно нанести удар, что бы нельзя было идентифицировать, кто нанес первым?
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01.06.2021 09:57
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Ппц, что происходит с этим миром!?
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01.06.2021 09:55 Відповісти
бабы нищим не дают, вот что происходит, а хочется... Ребенка жаль
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01.06.2021 09:57 Відповісти
Баби є різні і дають всяким. Але таким баби не потрібні. До чого тут це безглузде виправдання педофіла.
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01.06.2021 10:44 Відповісти
Це не "мужчіна", ніколи ним не був і не буде. жах який
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01.06.2021 09:56 Відповісти
кастрировать тупым серпом
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01.06.2021 09:57 Відповісти
Какой вы кровожадный, однако. Можно просто посадить голой задницей в тазик с негашеной известью.
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01.06.2021 10:09 Відповісти
Не, тазик с известью не пойдет- садизмом попахивает! А вот содрать с живого кожу и посыпать солью- как раз самое то!
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01.06.2021 11:16 Відповісти
А если бы каждый односельчанин нанес бы по 1 ножевому этой тварыне, то никто бы не сел, наверное, главное одновременно нанести удар, что бы нельзя было идентифицировать, кто нанес первым?
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01.06.2021 09:57 Відповісти
Маятник фуко...Суд Лінча ...
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15.06.2021 01:53 Відповісти
ну и мразь
порвал бьі
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01.06.2021 09:57 Відповісти
На зоні йому вже куток виділили. )
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01.06.2021 10:00 Відповісти
фильмов советских пересмотерлся? там такого уже давно нет )
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01.06.2021 10:21 Відповісти
опускают таких. не сексуально, но загоняют в угол и держат на дистанции
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01.06.2021 10:28 Відповісти
Бачу, ви добре розбираєтесь в таких нюансах.
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01.06.2021 11:27 Відповісти
судя по всему, он там окажется не в первый раз, думаю ранее у него там был свой "куток", просто вернётся в насиженное место))
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01.06.2021 10:24 Відповісти
Ещё бабло государственное тратить на это существо.закопать живым по-тихому и все дела
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01.06.2021 10:40 Відповісти
Скот.
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01.06.2021 11:15 Відповісти
удалить гражданину орган за преступное использование
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01.06.2021 11:32 Відповісти
В этих случаях только сожаление что нет закона применять по отношению к подобным уродам древнего способа медленного умерщвления " посадить на кол".
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01.06.2021 11:45 Відповісти
 
 